Dövizler / EDAP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.50 USD 0.17 (7.30%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EDAP fiyatı bugün 7.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.34 ve Yüksek fiyatı olarak 2.65 aralığında işlem gördü.
EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDAP haberleri
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.34 2.65
Yıllık aralık
1.26 3.08
- Önceki kapanış
- 2.33
- Açılış
- 2.35
- Satış
- 2.50
- Alış
- 2.80
- Düşük
- 2.34
- Yüksek
- 2.65
- Hacim
- 80
- Günlük değişim
- 7.30%
- Aylık değişim
- 12.11%
- 6 aylık değişim
- 6.38%
- Yıllık değişim
- -4.94%
21 Eylül, Pazar