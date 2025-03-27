Divisas / EDAP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EDAP: EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O
2.40 USD 0.07 (3.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDAP de hoy ha cambiado un 3.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.22, mientras que el máximo ha alcanzado 2.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing O. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDAP News
- France approves reimbursement for EDAP’s prostate cancer treatment
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- EDAP earnings beat by €0.01, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: EDAP TMS Q2 2025 reports revenue growth, stock rises
- EDAP secures €36 million credit facility from European Investment Bank
- EDAP TMS at Jefferies Conference: Strategic Shift to HIFU Therapy
- edap tms sa announces shareholder meeting for june 2025
- EDAP to Present at the Jefferies Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright cuts EDAP stock price target to $14
- EDAP earnings missed by €0.04, revenue fell short of estimates
- EDAP Reports First Quarter 2025 Financial Results
- This Dow Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Dow (NYSE:DOW), Edap TMS (NASDAQ:EDAP)
- EDAP TMS S.A. (EDAP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.22 2.50
Rango anual
1.26 3.08
- Cierres anteriores
- 2.33
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Low
- 2.22
- High
- 2.50
- Volumen
- 66
- Cambio diario
- 3.00%
- Cambio mensual
- 7.62%
- Cambio a 6 meses
- 2.13%
- Cambio anual
- -8.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B