BSMR: Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
Der Wechselkurs von BSMR hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.64 bis zu einem Hoch von 23.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSMR heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) notiert heute bei 23.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.17% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.68 und das Handelsvolumen erreichte 45. Das Live-Chart von BSMR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSMR Dividenden?
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF wird derzeit mit 23.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSMR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSMR-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) zum aktuellen Kurs von 23.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.64 oder 23.94 platziert, während 45 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSMR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSMR-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF müssen die jährliche Spanne 22.88 - 23.93 und der aktuelle Kurs 23.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und 0.21%, bevor sie Orders zu 23.64 oder 23.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSMR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) im vergangenen Jahr lag bei 23.93. Innerhalb von 22.88 - 23.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) im Laufe des Jahres betrug 22.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.64 und der Spanne 22.88 - 23.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSMR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSMR statt?
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.68 und -0.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.68
- Eröffnung
- 23.67
- Bid
- 23.64
- Ask
- 23.94
- Tief
- 23.64
- Hoch
- 23.68
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- 0.21%
- Jahresänderung
- -0.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8