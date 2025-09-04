Währungen / APO
APO: Apollo Global Management Inc (New)
143.50 USD 4.69 (3.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APO hat sich für heute um 3.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.00 bis zu einem Hoch von 144.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apollo Global Management Inc (New)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APO News
- Medienbericht: Apollo verhandelt exklusiv über Mehrheitsbeteiligung an Atlético Madrid
- RWE: Berenberg bekräftigt Kaufempfehlung nach Joint Venture mit Apollo
- RWE stock maintains Buy rating at Berenberg following Apollo joint venture
- Wall Street Giant Taps Insurers for $10B in “Private Credit Magic”
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- WSJ: Apollo erwägt Verkauf von AOL für 1,5 Milliarden US-Dollar
- Apollo Global Management explores sale of AOL at $1.5 billion - WSJ
- Apollo auf Bank of America Konferenz: Strategische Einblicke in Europe und den Altersvorsorgesektor
- Apollo at Bank of America Conference: Strategic Insights in Europe and Beyond
- AI Bubble Fears Grow as Valuations Mirror Dot-Com Era - TipRanks.com
- Saudi-Fintech Tamara sichert sich forderungsbesicherte Fazilität über 2,4 Milliarden US-Dollar
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Bericht: Apollo Global Management spekuliert auf Zahlungsausfall bei First Brands Group/n
- First Brands Group debt targeted by Apollo Global Management - report
- Apollo's $2B Power Play Ends in Surprise Exit--Top Dealmaker Walks After Massive Payout
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- MidCap Financial Investment beruft Joseph Durkin zum Chief Accounting Officer
- MidCap Financial Investment appoints Joseph Durkin as chief accounting officer
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- RWE and Apollo Global Management to establish joint venture
- Berkshire Hathaway, Raymond James Financial, Apollo Global And A Consumer Cyclical Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Irth Capital raising assets for constructivist fund, Abbot to lead effort
Tagesspanne
140.00 144.03
Jahresspanne
102.58 189.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 138.81
- Eröffnung
- 140.65
- Bid
- 143.50
- Ask
- 143.80
- Tief
- 140.00
- Hoch
- 144.03
- Volumen
- 6.109 K
- Tagesänderung
- 3.38%
- Monatsänderung
- 6.92%
- 6-Monatsänderung
- 5.04%
- Jahresänderung
- 13.90%
