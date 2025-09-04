KurseKategorien
APO: Apollo Global Management Inc (New)

143.50 USD 4.69 (3.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APO hat sich für heute um 3.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 140.00 bis zu einem Hoch von 144.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Apollo Global Management Inc (New)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
140.00 144.03
Jahresspanne
102.58 189.47
Vorheriger Schlusskurs
138.81
Eröffnung
140.65
Bid
143.50
Ask
143.80
Tief
140.00
Hoch
144.03
Volumen
6.109 K
Tagesänderung
3.38%
Monatsänderung
6.92%
6-Monatsänderung
5.04%
Jahresänderung
13.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K