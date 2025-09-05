Divisas / APO
APO: Apollo Global Management Inc (New)
138.81 USD 1.22 (0.87%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APO de hoy ha cambiado un -0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 136.37, mientras que el máximo ha alcanzado 143.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Apollo Global Management Inc (New). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
APO News
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- Apollo Global Management explores sale of AOL at $1.5 billion - WSJ
- Apollo at Bank of America Conference: Strategic Insights in Europe and Beyond
- AI Bubble Fears Grow as Valuations Mirror Dot-Com Era - TipRanks.com
- Trade Republic nombra a Pablo López Gil-Albarellos director general para España y Portugal
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- First Brands Group debt targeted by Apollo Global Management - report
- Apollo's $2B Power Play Ends in Surprise Exit--Top Dealmaker Walks After Massive Payout
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- MidCap Financial Investment appoints Joseph Durkin as chief accounting officer
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- RWE and Apollo Global Management to establish joint venture
- Berkshire Hathaway, Raymond James Financial, Apollo Global And A Consumer Cyclical Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
Rango diario
136.37 143.74
Rango anual
102.58 189.47
- Cierres anteriores
- 140.03
- Open
- 140.53
- Bid
- 138.81
- Ask
- 139.11
- Low
- 136.37
- High
- 143.74
- Volumen
- 10.504 K
- Cambio diario
- -0.87%
- Cambio mensual
- 3.43%
- Cambio a 6 meses
- 1.61%
- Cambio anual
- 10.18%
