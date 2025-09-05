CotizacionesSecciones
APO: Apollo Global Management Inc (New)

138.81 USD 1.22 (0.87%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de APO de hoy ha cambiado un -0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 136.37, mientras que el máximo ha alcanzado 143.74.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Apollo Global Management Inc (New). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
136.37 143.74
Rango anual
102.58 189.47
Cierres anteriores
140.03
Open
140.53
Bid
138.81
Ask
139.11
Low
136.37
High
143.74
Volumen
10.504 K
Cambio diario
-0.87%
Cambio mensual
3.43%
Cambio a 6 meses
1.61%
Cambio anual
10.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B