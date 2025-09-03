Валюты / APO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APO: Apollo Global Management Inc (New)
140.03 USD 1.51 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APO за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.41, а максимальная — 140.24.
Следите за динамикой Apollo Global Management Inc (New). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APO
- Apollo Global Management рассматривает продажу AOL за $1,5 млрд - WSJ
- Apollo Global Management explores sale of AOL at $1.5 billion - WSJ
- Apollo at Bank of America Conference: Strategic Insights in Europe and Beyond
- AI Bubble Fears Grow as Valuations Mirror Dot-Com Era - TipRanks.com
- Саудовский финтех Tamara привлекает $2,4 млрд обеспеченного финансирования
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Apollo Global Management нацелился на долг First Brands Group - отчет
- First Brands Group debt targeted by Apollo Global Management - report
- Apollo's $2B Power Play Ends in Surprise Exit--Top Dealmaker Walks After Massive Payout
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- MidCap Financial Investment назначает Джозефа Даркина главным бухгалтером
- MidCap Financial Investment appoints Joseph Durkin as chief accounting officer
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- RWE and Apollo Global Management to establish joint venture
- Berkshire Hathaway, Raymond James Financial, Apollo Global And A Consumer Cyclical Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Irth Capital raising assets for constructivist fund, Abbot to lead effort
- Wall Street's $5M Secret: How the Ultra-Rich Get First Dibs on Private Equity Gold
- My Top 2 Dividend Picks To Capture $100 Trillion In Secular Growth
- Apollo Wraps Up Bridge Buyout, Expands Real Estate Platform
- Apollo considered M&G as potential takeover target before PIC deal - FT
- Deutsche Bank downgrades Air Lease after $65-a-share takeover deal
- IWR Vs. IJH: Mid-Cap Exposure For Long-Term Growth With IJH (NYSEARCA:IWR)
Дневной диапазон
138.41 140.24
Годовой диапазон
102.58 189.47
- Предыдущее закрытие
- 138.52
- Open
- 139.00
- Bid
- 140.03
- Ask
- 140.33
- Low
- 138.41
- High
- 140.24
- Объем
- 4.932 K
- Дневное изменение
- 1.09%
- Месячное изменение
- 4.34%
- 6-месячное изменение
- 2.50%
- Годовое изменение
- 11.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.