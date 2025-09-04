통화 / APO
APO: Apollo Global Management Inc (New)
144.69 USD 1.19 (0.83%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APO 환율이 오늘 0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 143.66이고 고가는 145.38이었습니다.
Apollo Global Management Inc (New) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
143.66 145.38
년간 변동
102.58 189.47
- 이전 종가
- 143.50
- 시가
- 144.59
- Bid
- 144.69
- Ask
- 144.99
- 저가
- 143.66
- 고가
- 145.38
- 볼륨
- 6.184 K
- 일일 변동
- 0.83%
- 월 변동
- 7.81%
- 6개월 변동
- 5.91%
- 년간 변동율
- 14.84%
