Dövizler / APO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
APO: Apollo Global Management Inc (New)
144.69 USD 1.19 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APO fiyatı bugün 0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 143.66 ve Yüksek fiyatı olarak 145.38 aralığında işlem gördü.
Apollo Global Management Inc (New) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APO haberleri
- Apollo, Atletico Madrid’de çoğunluk hissesi almak için özel görüşmeler yürütüyor
- RWE hisseleri, Apollo ortak girişiminin ardından Berenberg’de Al notunu korudu
- RWE stock maintains Buy rating at Berenberg following Apollo joint venture
- Wall Street Giant Taps Insurers for $10B in “Private Credit Magic”
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- Apollo Global Management, AOL’u 1,5 milyar dolara satmayı değerlendiriyor - WSJ
- Apollo Global Management explores sale of AOL at $1.5 billion - WSJ
- Apollo, Bank of America Konferansında: Avrupa ve Ötesinde Stratejik Görüşler
- Apollo at Bank of America Conference: Strategic Insights in Europe and Beyond
- AI Bubble Fears Grow as Valuations Mirror Dot-Com Era - TipRanks.com
- Suudi fintech şirketi Tamara 2,4 milyar dolarlık varlığa dayalı kredi sağladı
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Apollo Global Management, First Brands Group’un borcunu hedef aldı - rapor
- First Brands Group debt targeted by Apollo Global Management - report
- Apollo's $2B Power Play Ends in Surprise Exit--Top Dealmaker Walks After Massive Payout
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- MidCap Financial Investment, Joseph Durkin’ı baş muhasebe yetkilisi olarak atadı
- MidCap Financial Investment appoints Joseph Durkin as chief accounting officer
- These are the stock-market trades to make going into the end of the year, according to Goldman Sachs
- RWE and Apollo Global Management to establish joint venture
- Berkshire Hathaway, Raymond James Financial, Apollo Global And A Consumer Cyclical Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Irth Capital raising assets for constructivist fund, Abbot to lead effort
Günlük aralık
143.66 145.38
Yıllık aralık
102.58 189.47
- Önceki kapanış
- 143.50
- Açılış
- 144.59
- Satış
- 144.69
- Alış
- 144.99
- Düşük
- 143.66
- Yüksek
- 145.38
- Hacim
- 6.184 K
- Günlük değişim
- 0.83%
- Aylık değişim
- 7.81%
- 6 aylık değişim
- 5.91%
- Yıllık değişim
- 14.84%
21 Eylül, Pazar