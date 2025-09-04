FiyatlarBölümler
APO
APO: Apollo Global Management Inc (New)

144.69 USD 1.19 (0.83%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APO fiyatı bugün 0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 143.66 ve Yüksek fiyatı olarak 145.38 aralığında işlem gördü.

Apollo Global Management Inc (New) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
143.66 145.38
Yıllık aralık
102.58 189.47
Önceki kapanış
143.50
Açılış
144.59
Satış
144.69
Alış
144.99
Düşük
143.66
Yüksek
145.38
Hacim
6.184 K
Günlük değişim
0.83%
Aylık değişim
7.81%
6 aylık değişim
5.91%
Yıllık değişim
14.84%
21 Eylül, Pazar