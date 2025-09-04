QuotazioniSezioni
Valute / APO
Tornare a Azioni

APO: Apollo Global Management Inc (New)

144.69 USD 1.19 (0.83%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APO ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 143.66 e ad un massimo di 145.38.

Segui le dinamiche di Apollo Global Management Inc (New). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APO News

Intervallo Giornaliero
143.66 145.38
Intervallo Annuale
102.58 189.47
Chiusura Precedente
143.50
Apertura
144.59
Bid
144.69
Ask
144.99
Minimo
143.66
Massimo
145.38
Volume
6.184 K
Variazione giornaliera
0.83%
Variazione Mensile
7.81%
Variazione Semestrale
5.91%
Variazione Annuale
14.84%
20 settembre, sabato