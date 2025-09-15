Währungen / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.1840 USD 0.2690 (9.23%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von XNGUSD hat sich heute um 9.23% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei2.8620 USD bis zum Hoch von 3.2230 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Erdgas vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Erdgas-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XNGUSD News
- BMO bullish on US gas midstream stocks on power demand
- Cheniere Stock: Effects Of Power Of Siberia 2 On US LNG Exports Are Misunderstood (LNG)
- BMO Capital stuft Cheniere Energy mit "Outperform" und hohem Kursziel ein
- BMO Capital initiates Cheniere Energy stock with Outperform rating
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- Aktie von Novagold Resources erreicht 52-Wochen-Hoch bei 7,33 USD
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 7.33 USD
- Gas-Deal mit Puerto Rico beflügelt Aktie von New Fortress Energy
- Natural Gas Forecast 17/09: Price Stabilizes Near $3 (Video)
- New Fortress Energy sichert sich 7-jährigen LNG-Liefervertrag mit Puerto Rico
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- Global oil and gas field decline rates are increasing, IEA says
- Oversold and Under Pressure: Are You Ready to Tackle Natural Gas Volatility?
- Nat-Gas Prices Jump as US Weather Forecasts Trend Hotter
Tagesspanne
2.8620 3.2230
Jahresspanne
2.1030 4.8840
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.9150
- Eröffnung
- 2.9250
- Bid
- 3.1840
- Ask
- 3.1870
- Tief
- 2.8620
- Hoch
- 3.2230
- Volumen
- 5.414 K
- Tagesänderung
- 9.23%
- Monatsänderung
- 3.11%
- 6-Monatsänderung
- -23.61%
- Jahresänderung
- 17.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K