KurseKategorien
Währungen / XNGUSD
Zurück zum Rohstoffe

XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.1840 USD 0.2690 (9.23%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von XNGUSD hat sich heute um 9.23% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei2.8620 USD bis zum Hoch von 3.2230 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Erdgas vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Erdgas-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XNGUSD News

Tagesspanne
2.8620 3.2230
Jahresspanne
2.1030 4.8840
Vorheriger Schlusskurs
2.9150
Eröffnung
2.9250
Bid
3.1840
Ask
3.1870
Tief
2.8620
Hoch
3.2230
Volumen
5.414 K
Tagesänderung
9.23%
Monatsänderung
3.11%
6-Monatsänderung
-23.61%
Jahresänderung
17.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K