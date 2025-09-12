Divisas / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.0730 USD 0.2310 (6.99%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de XNGUSD de hoy ha cambiado un -6.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.0530 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 3.3370 USD.
Siga la dinámica de los precios en Gas natural en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Gas natural en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNGUSD News
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- Sempra declara dividendo trimestral y planea rescatar acciones preferentes
- Las acciones de Novagold Resources alcanzan un máximo de 52 semanas a 7,33 dólares
- Natural Gas Forecast 17/09: Price Stabilizes Near $3 (Video)
- Gas Natural Hoy Pronóstico 17/9: ¿Rebote o Cambio? (Gráfico)
- New Fortress Energy asegura contrato de suministro de GNL por 7 años con Puerto Rico
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Las tasas de declive en campos de petróleo y gas se aceleran, requiriendo más inversión - AIE
- Oversold and Under Pressure: Are You Ready to Tackle Natural Gas Volatility?
- Nat-Gas Prices Jump as US Weather Forecasts Trend Hotter
- TD Cowen rebaja a NextDecade por mayores necesidades de capital y riesgo en precios del gas
- Mizuho sube calificación de CNX y recorta Talos y CVR Energy, favoreciendo acciones de gas
- UBS reitera calificación de compra para acciones de Kinder Morgan con precio objetivo de 38 dólares
- UBS reduce pronósticos de precios del gas natural
Rango diario
3.0530 3.3370
Rango anual
2.1030 4.8840
- Cierres anteriores
- 3.3040
- Open
- 3.0600
- Bid
- 3.0730
- Ask
- 3.0760
- Low
- 3.0530
- High
- 3.3370
- Volumen
- 971
- Cambio diario
- -6.99%
- Cambio mensual
- -0.49%
- Cambio a 6 meses
- -26.27%
- Cambio anual
- 13.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B