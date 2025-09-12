CotizacionesSecciones
Divisas / XNGUSD
Volver a Mercancías

XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.0730 USD 0.2310 (6.99%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de XNGUSD de hoy ha cambiado un -6.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.0530 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 3.3370 USD.

Siga la dinámica de los precios en Gas natural en dólares estadounidenses. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Gas natural en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XNGUSD News

Rango diario
3.0530 3.3370
Rango anual
2.1030 4.8840
Cierres anteriores
3.3040
Open
3.0600
Bid
3.0730
Ask
3.0760
Low
3.0530
High
3.3370
Volumen
971
Cambio diario
-6.99%
Cambio mensual
-0.49%
Cambio a 6 meses
-26.27%
Cambio anual
13.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B