Валюты / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.3580 USD 0.0290 (0.87%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость XNGUSD за сегодня изменилась на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.0740 USD, а максимальная — 3.3720 USD.

Следите за динамикой цен на Природный газ в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Природный газ в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XNGUSD

Дневной диапазон
3.0740 3.3720
Годовой диапазон
2.1030 4.8840
Предыдущее закрытие
3.3290
Open
3.0960
Bid
3.3580
Ask
3.3610
Low
3.0740
High
3.3720
Объем
1.404 K
Дневное изменение
0.87%
Месячное изменение
8.74%
6-месячное изменение
-19.43%
Годовое изменение
24.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.