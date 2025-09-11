Валюты / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.3580 USD 0.0290 (0.87%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость XNGUSD за сегодня изменилась на 0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.0740 USD, а максимальная — 3.3720 USD.
Следите за динамикой цен на Природный газ в Долларах США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Природный газ в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.0740 3.3720
Годовой диапазон
2.1030 4.8840
- Предыдущее закрытие
- 3.3290
- Open
- 3.0960
- Bid
- 3.3580
- Ask
- 3.3610
- Low
- 3.0740
- High
- 3.3720
- Объем
- 1.404 K
- Дневное изменение
- 0.87%
- Месячное изменение
- 8.74%
- 6-месячное изменение
- -19.43%
- Годовое изменение
- 24.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.