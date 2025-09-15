Devises / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.1940 USD 0.2790 (9.57%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: US Dollar
Le cours de XNGUSD a changé de 9.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 2.8620 USD et à un maximum de 3.2230 USD.
Suivez la dynamique de Gaz Naturel vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Gaz Naturel a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
2.8620 3.2230
Range Annuel
2.1030 4.8840
- Clôture Précédente
- 2.9150
- Ouverture
- 2.9250
- Bid
- 3.1940
- Ask
- 3.1970
- Plus Bas
- 2.8620
- Plus Haut
- 3.2230
- Volume
- 5.815 K
- Changement quotidien
- 9.57%
- Changement Mensuel
- 3.43%
- Changement à 6 Mois
- -23.37%
- Changement Annuel
- 18.30%
20 septembre, samedi