CotationsSections
Devises / XNGUSD
Retour à Matières premières

XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.1940 USD 0.2790 (9.57%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: US Dollar

Le cours de XNGUSD a changé de 9.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 2.8620 USD et à un maximum de 3.2230 USD.

Suivez la dynamique de Gaz Naturel vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Gaz Naturel a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XNGUSD Nouvelles

Range quotidien
2.8620 3.2230
Range Annuel
2.1030 4.8840
Clôture Précédente
2.9150
Ouverture
2.9250
Bid
3.1940
Ask
3.1970
Plus Bas
2.8620
Plus Haut
3.2230
Volume
5.815 K
Changement quotidien
9.57%
Changement Mensuel
3.43%
Changement à 6 Mois
-23.37%
Changement Annuel
18.30%
20 septembre, samedi