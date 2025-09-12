Moedas / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
2.9150 USD 0.3890 (11.77%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XNGUSD para hoje mudou para -11.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.9140 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 3.3420 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Gás natural em dólares americanos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Gás natural mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.9140 3.3420
Faixa anual
2.1030 4.8840
- Fechamento anterior
- 3.3040
- Open
- 3.0600
- Bid
- 2.9150
- Ask
- 2.9180
- Low
- 2.9140
- High
- 3.3420
- Volume
- 5.953 K
- Mudança diária
- -11.77%
- Mudança mensal
- -5.60%
- Mudança de 6 meses
- -30.06%
- Mudança anual
- 7.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh