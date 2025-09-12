CotaçõesSeções
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

2.9150 USD 0.3890 (11.77%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XNGUSD para hoje mudou para -11.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.9140 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 3.3420 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Gás natural em dólares americanos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Gás natural mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

XNGUSD Notícias

Faixa diária
2.9140 3.3420
Faixa anual
2.1030 4.8840
Fechamento anterior
3.3040
Open
3.0600
Bid
2.9150
Ask
2.9180
Low
2.9140
High
3.3420
Volume
5.953 K
Mudança diária
-11.77%
Mudança mensal
-5.60%
Mudança de 6 meses
-30.06%
Mudança anual
7.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh