通貨 / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.2170 USD 0.3020 (10.36%)
セクター: コモディティ 利益通貨: US Dollar

XNGUSDの価格は、本日10.36%変化しました。日中は、2.9150USDの安値と3.2220USDの高値で取引されました。

天然ガスvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、天然ガス価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.9150 3.2220
1年のレンジ
2.1030 4.8840
以前の終値
2.9150
始値
2.9250
買値
3.2170
買値
3.2200
安値
2.9150
高値
3.2220
出来高
1.034 K
1日の変化
10.36%
1ヶ月の変化
4.18%
6ヶ月の変化
-22.82%
1年の変化
19.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K