XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.2170 USD 0.3020 (10.36%)
セクター: コモディティ 利益通貨: US Dollar
XNGUSDの価格は、本日10.36%変化しました。日中は、2.9150USDの安値と3.2220USDの高値で取引されました。
天然ガスvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、天然ガス価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XNGUSD News
- BMOキャピタル、シェニエール・エナジー株を「アウトパフォーム」評価で開始
- BMOキャピタル、ウィリアムズ・カンパニーズ株を「アウトパフォーム」で新規カバー開始
- BMO Capital initiates Cheniere Energy stock with Outperform rating
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Black Stone Minerals shares outlook through 2035 on investor call
- ノバゴールド・リソーシズの株価が52週間高値の7.33ドルに到達
- Novagold Resources stock hits 52-week high at 7.33 USD
- ニューフォートレス・エナジー株、プエルトリコのガス供給契約で急騰
- Natural Gas Forecast 17/09: Price Stabilizes Near $3 (Video)
- ニューフォートレス・エナジー、プエルトリコと7年間のLNG供給契約を締結
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- What Makes Novagold (NG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Decline rates in oil and gas fields accelerate, requiring more investment - IEA
- Global oil and gas field decline rates are increasing, IEA says
- Oversold and Under Pressure: Are You Ready to Tackle Natural Gas Volatility?
- Nat-Gas Prices Jump as US Weather Forecasts Trend Hotter
- TD CowenがNextDecadeを「買い」から「保持」に格下げ、株価目標を引き下げ
- みずほ、CNXをアップグレード、TalosとCVR Energyを引き下げ、ガス株を選好
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Melius upgrades GE Vernova, sees more upside from power demand
- UBS reiterates buy rating on Kinder Morgan stock with $38 price target
1日のレンジ
2.9150 3.2220
1年のレンジ
2.1030 4.8840
- 以前の終値
- 2.9150
- 始値
- 2.9250
- 買値
- 3.2170
- 買値
- 3.2200
- 安値
- 2.9150
- 高値
- 3.2220
- 出来高
- 1.034 K
- 1日の変化
- 10.36%
- 1ヶ月の変化
- 4.18%
- 6ヶ月の変化
- -22.82%
- 1年の変化
- 19.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K