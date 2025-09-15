QuotazioniSezioni
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.1940 USD 0.2790 (9.57%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: US Dollar

Il prezzo di XNGUSD ha avuto una variazione del 9.57% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 2.8620 USD e ad un massimo di 3.2230 USD.

Segui le dinamiche di Gas Naturale vs Dollaro Statunitense. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Gas Naturale sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

XNGUSD News

Intervallo Giornaliero
2.8620 3.2230
Intervallo Annuale
2.1030 4.8840
Chiusura Precedente
2.9150
Apertura
2.9250
Bid
3.1940
Ask
3.1970
Minimo
2.8620
Massimo
3.2230
Volume
5.815 K
Variazione giornaliera
9.57%
Variazione Mensile
3.43%
Variazione Semestrale
-23.37%
Variazione Annuale
18.30%
21 settembre, domenica