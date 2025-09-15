Valute / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.1940 USD 0.2790 (9.57%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: US Dollar
Il prezzo di XNGUSD ha avuto una variazione del 9.57% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 2.8620 USD e ad un massimo di 3.2230 USD.
Segui le dinamiche di Gas Naturale vs Dollaro Statunitense. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Gas Naturale sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.8620 3.2230
Intervallo Annuale
2.1030 4.8840
- Chiusura Precedente
- 2.9150
- Apertura
- 2.9250
- Bid
- 3.1940
- Ask
- 3.1970
- Minimo
- 2.8620
- Massimo
- 3.2230
- Volume
- 5.815 K
- Variazione giornaliera
- 9.57%
- Variazione Mensile
- 3.43%
- Variazione Semestrale
- -23.37%
- Variazione Annuale
- 18.30%
