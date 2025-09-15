FiyatlarBölümler
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.1940 USD 0.2790 (9.57%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: US Dollar

XNGUSD fiyatı bugün 9.57% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 2.8620 USD ve Yüksek fiyatı olarak 3.2230 USD aralığında işlem gördü.

Doğal gaz vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Doğal gaz fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.8620 3.2230
Yıllık aralık
2.1030 4.8840
Önceki kapanış
2.9150
Açılış
2.9250
Satış
3.1940
Alış
3.1970
Düşük
2.8620
Yüksek
3.2230
Hacim
5.815 K
Günlük değişim
9.57%
Aylık değişim
3.43%
6 aylık değişim
-23.37%
Yıllık değişim
18.30%
21 Eylül, Pazar