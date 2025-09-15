통화 / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar
3.1940 USD 0.2790 (9.57%)
부문: 원자재 수익 통화: US Dollar
XNGUSD 가격이 당일 9.57%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 2.8620 USD와 고가 3.2230 USD로 거래되었습니다
내추럴 가스 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 내추럴 가스 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XNGUSD News
- BMO, 전력 수요 증가로 미국 가스 미드스트림 주식에 낙관적
- Cheniere Stock: Effects Of Power Of Siberia 2 On US LNG Exports Are Misunderstood (LNG)
- 셰니에르 에너지, BMO 캐피털 "아웃퍼폼" 등급으로 시작
- NovaGold Resources, 52주 신고가 기록: 7.33 USD
- 푸에르토리코 가스 공급 계약 체결 후 New Fortress Energy 주가 급등
- Evolution Petroleum, 예상 뛰어넘는 실적 발표 후 주가 상승
- 뉴 포트리스 에너지, 푸에르토리코와 7년 LNG 공급 계약 체결
- 석유·가스전 감소율 가속화, 더 많은 투자 필요 - IEA
- 엑슨모빌(XOM.N) 천연가스 성장 구조적 수혜 기업
- 미즈호, 천연가스 선호하며 CNX 등급 상향, Talos 및 CVR Energy 등급 하향
일일 변동 비율
2.8620 3.2230
년간 변동
2.1030 4.8840
- 이전 종가
- 2.9150
- 시가
- 2.9250
- Bid
- 3.1940
- Ask
- 3.1970
- 저가
- 2.8620
- 고가
- 3.2230
- 볼륨
- 5.815 K
- 일일 변동
- 9.57%
- 월 변동
- 3.43%
- 6개월 변동
- -23.37%
- 년간 변동율
- 18.30%
20 9월, 토요일