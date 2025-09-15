시세섹션
통화 / XNGUSD
XNGUSD: Natural Gas vs US Dollar

3.1940 USD 0.2790 (9.57%)
부문: 원자재 수익 통화: US Dollar

XNGUSD 가격이 당일 9.57%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 2.8620 USD와 고가 3.2230 USD로 거래되었습니다

내추럴 가스 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 내추럴 가스 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

XNGUSD News

일일 변동 비율
2.8620 3.2230
년간 변동
2.1030 4.8840
이전 종가
2.9150
시가
2.9250
Bid
3.1940
Ask
3.1970
저가
2.8620
고가
3.2230
볼륨
5.815 K
일일 변동
9.57%
월 변동
3.43%
6개월 변동
-23.37%
년간 변동율
18.30%
20 9월, 토요일