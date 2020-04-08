Nebula Bow
- Indikatoren
- Mohammad Ismail
- Version: 1.0
Nebula Bow - Trendrichtungsfilter
Nebula Bow ist ein sauberer und effizienter Trendrichtungsfilter, der Händlern hilft, sich an der vorherrschenden Marktströmung zu orientieren und gleichzeitig unnötiges Rauschen zu vermeiden.
Anstatt den Chart mit komplexen Berechnungen oder mehreren Indikatoren zu überfrachten, konzentriert sich Nebula Bow auf Klarheit, Stabilität und praktische Trendführung. Er basiert auf der Idee, dass ein gut strukturierter und disziplinierter Ansatz oft besser ist als eine übermäßige Komplexität.
Dieser Indikator eignet sich besonders für Trader, die Wert auf Folgendes legen
eine klare Trendrichtung
Reibungslose visuelle Führung
Minimale Ablenkung im Chart
Konsistentes Verhalten unter verschiedenen Marktbedingungen
🔹 Hauptmerkmale
Non-repaint Trendfilter
Signale werden nur auf geschlossenen Kerzen berechnet, was ein zuverlässiges und konsistentes Verhalten gewährleistet.
Gleichmäßige und kontinuierliche visuelle Ausgabe
Die Trendrichtung wird klar und deutlich angezeigt, ohne häufige Unterbrechungen oder sprunghafte Änderungen.
Geringe Ressourcennutzung
Optimiert für Leistung, sichere Verwendung auf mehreren Charts und Zeitrahmen gleichzeitig.
Kompatibel mit mehreren Zeitrahmen
Kann für verschiedene Handelsstile verwendet werden, vom Scalping bis zum Swing-Trading.
🔹 Entwickelt, um mit Ihnen, nicht gegen Sie zu arbeiten
Nebula Bow versucht nicht, den Markt vorherzusagen.
Stattdessen hilft er Händlern, Trades in die Richtung zu filtern, die am wichtigsten ist - den vorherrschenden Trend.
Er kann verwendet werden als:
Ein eigenständiger Trendführer
Ein Bestätigungsfilter für Einstiegssignale
als Richtungsvorgabe in diskretionären oder automatischen Handelssystemen
🔹 Die Philosophie hinter Nebula Bow
Einfache Werkzeuge können, wenn sie mit Disziplin und Verständnis eingesetzt werden, extrem leistungsfähig sein.
Nebula Bow wurde absichtlich so konzipiert, dass es fokussiert und übersichtlich bleibt, damit Händler ihre Entscheidungen mit Zuversicht und nicht verwirrt treffen können.
🔹 Teil der Nebula Trading Serie
Nebula Bow ist Teil des Nebula-Ökosystems, das so konzipiert ist, dass es nahtlos damit zusammenarbeitet:
Nebula Arrow - Visualisierung von Einstiegssignalen
Nebula Archer EA - automatische Ausführung und Risikomanagement
Der Indikator wird kostenlos zur Verfügung gestellt, damit Händler die Trendstruktur verstehen können, bevor sie entscheiden, ob Automatisierung das Richtige für sie ist.
⚠️ Wichtige Hinweise
Dieser Indikator liefert keine eigenständigen Handelseinträge.
Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn er mit einem angemessenen Risikomanagement und Bestätigungsregeln kombiniert wird.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
✅ Zusammenfassung
Nebula Bow ist ein professioneller Trendfilter, der auf dem Prinzip basiert, dass Klarheit besser ist als Komplexität.
Ideal für Händler, die glauben, dass die Beherrschung des Marktes mit dem Verständnis der Richtung beginnt - und nicht mit dem Hinzufügen weiterer Indikatoren.
🔹 Empfohlene Verwendung & Best Practice
Nebula Bow wurde entwickelt, um als Trendrichtungsfilter verwendet zu werden, der Händlern hilft, die Ausrichtung auf die dominante Marktrichtung beizubehalten.
✔ Trend-Filterung
Verwenden Sie Nebula Bow, um die primäre Marktrichtung zu identifizieren.
Konzentrieren Sie sich auf Trades, die dem angezeigten Trend folgen und vermeiden Sie Einstiege in den Gegentrend.
✔ Einstiegs-Bestätigung
Kombinieren Sie Nebula Bow mit Nebula Arrow für optimale Ergebnisse.
-
Nebula Bow definiert die Richtung, während Nebula Arrow präzise Einstiegssignale liefert.
Die gemeinsame Verwendung beider Tools auf demselben Chart schafft einen klaren und strukturierten Handelsablauf.
Erst der Trend, dann der Einstieg.
🔹 Warum diese Kombination funktioniert
Verwendung eines speziellen Trendfilters zusammen mit einem klaren Einstiegssignal:
Reduziert falsche Signale
Verbessert die Handelsauswahl
Hilft Händlern, diszipliniert zu bleiben
Hält den Chart sauber und lesbar
Dieser Ansatz spiegelt ein professionelles Handelsprinzip wider:
trennt die Marktrichtung vom Einstiegszeitpunkt.
🔹 Automatisierung & zukünftige Erweiterung
Für Trader, die Automatisierung und Zeiteffizienz bevorzugen, wird das Nebula-Ökosystem erweitert:
Nebula Archer (Expert Advisor) - In Entwicklung
Nebula Archer ist konzipiert für:
Automatisierung der Handelsausführung basierend auf Nebula Arrow und Nebula Bow
ein konsistentes Risiko- und Handelsmanagement anzuwenden
Emotionale Entscheidungsfindung zu eliminieren
Zeitersparnis bei gleichzeitiger Wahrung der Strategiedisziplin
Nebula Bow und Nebula Arrow werden kostenlos zur Verfügung gestellt, damit Händler die Strategie vollständig verstehen und manuell anwenden können, bevor sie sich für die Automatisierung entscheiden.
🔹 Best Practice Zusammenfassung (Jetzt herunterladen)
Nebula Bow → Trendrichtungsfilter
Nebula Arrow → Einstiegssignal-Bestätigung
Nebula Archer EA → Automatisierte Ausführung & Zeiteffizienz (in Kürze)
Leistungsstarker Handel erfordert keine Komplexität - er erfordert Struktur.