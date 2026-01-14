JA Trading Gold Ultimate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Der EA konzentriert sich auf stabile Marktstrukturen und vermeidet übermäßiges Marktrauschen, indem er ausschließlich auf stündlichen Daten höherer Qualität arbeitet.

Er kombiniert Trendrichtung, Momentum-Bestätigung und Volatilitätskontrolle, um strukturierte Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Handelsstrategie

Der Expert Advisor verwendet einen regelbasierten Multi-Filter-Ansatz:

Trend-Erkennung (H1) Gleitende Durchschnitte (EMA/SMA) Direktionaler Trendfilter, um nur in der vorherrschenden Marktrichtung zu handeln

Momentum-Bestätigung Relative Stärke Index (RSI) Momentum-Validierung, um schwache oder schwankende Bedingungen zu vermeiden

Volatilitätskontrolle Durchschnittliche True Range (ATR) Adaptive Stop-Loss-Berechnung basierend auf der aktuellen Marktvolatilität

Preis-Aktions-Logik Bewertung von Unterstützung und Widerstand Erkennung von Ausbruchs- und Ablehnungsmustern



Risiko & Geld-Management

Fester oder dynamischer Stop-Loss

Optionaler Take Profit

Einstellbares Risiko pro Handel

Ein Handel pro Signal

Overtrading-Schutz

- Kein Martingal

- Kein Raster

- Kein Hedging

Handelsbedingungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1 (empfohlen & optimiert)

Broker-Typ: ECN / Makler mit niedrigem Spread

Mindesteinlage: von 1000-2000 USD

VPS: Empfohlen

Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Expert Advisor immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.