JA Trading Gold Ultimate
JA Trading Gold Ultimate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Der EA konzentriert sich auf stabile Marktstrukturen und vermeidet übermäßiges Marktrauschen, indem er ausschließlich auf stündlichen Daten höherer Qualität arbeitet.
Er kombiniert Trendrichtung, Momentum-Bestätigung und Volatilitätskontrolle, um strukturierte Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Handelsstrategie
Der Expert Advisor verwendet einen regelbasierten Multi-Filter-Ansatz:
-
Trend-Erkennung (H1)
-
Gleitende Durchschnitte (EMA/SMA)
-
Direktionaler Trendfilter, um nur in der vorherrschenden Marktrichtung zu handeln
-
-
Momentum-Bestätigung
-
Relative Stärke Index (RSI)
-
Momentum-Validierung, um schwache oder schwankende Bedingungen zu vermeiden
-
-
Volatilitätskontrolle
-
Durchschnittliche True Range (ATR)
-
Adaptive Stop-Loss-Berechnung basierend auf der aktuellen Marktvolatilität
-
-
Preis-Aktions-Logik
-
Bewertung von Unterstützung und Widerstand
-
Erkennung von Ausbruchs- und Ablehnungsmustern
-
Risiko & Geld-Management
-
Fester oder dynamischer Stop-Loss
-
Optionaler Take Profit
-
Einstellbares Risiko pro Handel
-
Ein Handel pro Signal
-
Overtrading-Schutz
- Kein Martingal
- Kein Raster
- Kein Hedging
Handelsbedingungen
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1 (empfohlen & optimiert)
-
Broker-Typ: ECN / Makler mit niedrigem Spread
-
Mindesteinlage: von 1000-2000 USD
-
VPS: Empfohlen
Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den Expert Advisor immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.