JA Trading Gold Ultimate es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo H1.

El EA se centra en estructuras de mercado estables, evitando el ruido excesivo del mercado al operar exclusivamente con datos horarios de mayor calidad.

Combina la dirección de la tendencia, la confirmación del impulso y el control de la volatilidad para identificar oportunidades de trading estructuradas.

Estrategia de negociación

El Asesor Experto utiliza un enfoque multifiltro basado en reglas:

Detección de tendencia (H1) Medias móviles (EMA/SMA) Filtro de tendencia direccional para operar sólo en la dirección dominante del mercado

Confirmación del impulso Índice de fuerza relativa (RSI) Validación del impulso para evitar condiciones de debilidad o oscilación

Control de la volatilidad Rango medio real (ATR) Cálculo adaptativo de stop-loss basado en la volatilidad actual del mercado

Lógica de la acción del precio Evaluación de soportes y resistencias Reconocimiento de patrones de ruptura y rechazo



Gestión del riesgo y del dinero

Stop Loss fijo o dinámico

Take Profit opcional

Riesgo ajustable por operación

Una operación por señal

Protección contra sobrecompra

- Sin martingala

- Sin cuadrícula

- Sin cobertura

Condiciones de negociación

Símbolo XAUUSD

Marco temporal: H1 (recomendado y optimizado)

Tipo de broker: ECN / brokers con spread bajo

Depósito mínimo: desde 1000-2000 USD

VPS: Recomendado

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre el Asesor Experto en una cuenta demo antes de operar en vivo.