JA Trading Gold Ultimate
- Asesores Expertos
- J&A GbR
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
JA Trading Gold Ultimate es un Asesor Experto totalmente automatizado desarrollado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo H1.
El EA se centra en estructuras de mercado estables, evitando el ruido excesivo del mercado al operar exclusivamente con datos horarios de mayor calidad.
Combina la dirección de la tendencia, la confirmación del impulso y el control de la volatilidad para identificar oportunidades de trading estructuradas.
Estrategia de negociación
El Asesor Experto utiliza un enfoque multifiltro basado en reglas:
-
Detección de tendencia (H1)
-
Medias móviles (EMA/SMA)
-
Filtro de tendencia direccional para operar sólo en la dirección dominante del mercado
-
-
Confirmación del impulso
-
Índice de fuerza relativa (RSI)
-
Validación del impulso para evitar condiciones de debilidad o oscilación
-
-
Control de la volatilidad
-
Rango medio real (ATR)
-
Cálculo adaptativo de stop-loss basado en la volatilidad actual del mercado
-
-
Lógica de la acción del precio
-
Evaluación de soportes y resistencias
-
Reconocimiento de patrones de ruptura y rechazo
-
Gestión del riesgo y del dinero
-
Stop Loss fijo o dinámico
-
Take Profit opcional
-
Riesgo ajustable por operación
-
Una operación por señal
-
Protección contra sobrecompra
- Sin martingala
- Sin cuadrícula
- Sin cobertura
Condiciones de negociación
-
Símbolo XAUUSD
-
Marco temporal: H1 (recomendado y optimizado)
-
Tipo de broker: ECN / brokers con spread bajo
-
Depósito mínimo: desde 1000-2000 USD
-
VPS: Recomendado
Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre el Asesor Experto en una cuenta demo antes de operar en vivo.