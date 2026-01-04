VWAP Weekly and Monthly Bands

VWAP-Bänder

VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren.

Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt.
Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell bewegt.

Die oberen und unteren Bänder dienen als Widerstands- und Unterstützungszonen:

  • Wenn sich der Kurs dem oberen Band nähert, kann dies auf einen potenziellen Verkaufsbereich (Widerstand) hindeuten.

  • Nähert sich der Kurs dem unteren Band, kann er auf einen potenziellen Kaufbereich (Unterstützung) hinweisen.

Die Richtung und Neigung der Bänder kann helfen, die Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen:

  • Nach oben verlaufende Bänder deuten auf einen Aufwärtstrend hin.

  • Abwärts geneigte Bänder deuten auf einen Abwärtstrend hin.

VWAP-Bänder können auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden und passen sich an verschiedene Handelsstile an, vom Day-Trading bis zum Swing-Trading.

⚙️ Eingaben (Parameter)

🔹 Preis-Typ

Legt fest, welcher Preis für die VWAP-Berechnungen verwendet werden soll.
Die Standardoption ist der typische Preis (HLC/3).

Verfügbare Optionen:

  1. Close - Schlusskurs

  2. Open - Eröffnungspreis

  3. Hoch - Höchstpreis

  4. Low - Niedriger Preis

  5. HL / 2 - Medianpreis (arithmetisches Mittel von Hoch und Tief)

  6. HLC / 3 - Typischer Preis (arithmetisches Mittel von Hoch, Tief und Schluss)

  7. OHLC / 4 - Mittlerer Preis (arithmetisches Mittel von Open, High, Low und Close)

📌 Hinweis:
Der typische Preis (HLC/3) ist der Standardpreis, der für VWAP-Berechnungen in den Plattformen Profit und BlackArrow (Nelogica) verwendet wird.

🔹 Volumen-Typ

Legt fest, welches Volumen für die VWAP-Berechnungen verwendet werden soll.
Die Standardoption ist Tick-Volumen.

Verfügbare Optionen:

  1. Tick-Volumen - Tick-basiertes Volumen

  2. Real Volume - Tatsächlich gehandeltes Volumen

👁️ Aktivieren oder Deaktivieren von VWAP und Bändern

  • VWAP Daily - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentlich - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monthly - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Weekly Bands - Anzeigeoptionen

  • VWAP Wöchentliches erstes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Weekly Drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentliches viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Wöchentliches fünftes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Monatliche Bänder - Anzeigeoptionen

  • VWAP Monthly First Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monthly Second Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monatliches drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monatliches viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

  • VWAP Monatliches fünftes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

📐 Abweichungsmultiplikator

Definiert den Abstand jedes Bandes vom VWAP, basierend auf Standardabweichungen:

  • Erster Abweichungsmultiplikator - 0,5 (Standard)

  • Zweiter Abweichungsmultiplikator - 1,0 (Standardwert)

  • Dritter Abweichungsmultiplikator - 1,5 (Standardwert)

  • Vierter Abweichungsmultiplikator - 2,0 (Standardwert)

  • Fünfter Abweichungsmultiplikator - 2,5 (Standard)

🔄 Verfügbare Versionen

  • VWAP-Indikator - MT5

📞 Unterstützung und Hilfe

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir sind bereit, Sie zu unterstützen.


Empfohlene Produkte
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
VWAP Weekly Band
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
Wöchentliche VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
Indikatoren
Boom Kerdoskopos Indikator - Verkaufen mit Vertrauen Der Boom Kerdoskopos-Indikator ist der Traum eines jeden Scalers für Boom-Märkte auf dem M1-Zeitrahmen . Er wurde entwickelt, um Sie vor Spikes zu schützen, und zeigt Ihnen präzise gelbe Abwärtspfeile für den Einstieg in den Handel und rote Kreuz-Ausstiegssignale , damit Sie immer wissen, wann Sie in den Handel einsteigen und aussteigen sollten. Mit intelligenten Warnungen (akustisch, per Push, per E-Mail) können Sie stressfrei handeln und
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indikatoren
Das Marktprofil hilft dem Händler, das Verhalten der wichtigsten Marktteilnehmer zu erkennen und Zonen von deren Interesse zu definieren. Das Hauptmerkmal ist die klare grafische Darstellung des Preisaktionsbereichs, in dem 70 % der Trades durchgeführt wurden. Das Verständnis der Lage von Volumenakkumulationsbereichen kann Händlern helfen, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das Tool kann sowohl als eigenständiges System als auch in Kombination mit anderen Indikatoren und Handelssystemen v
Trend Analyzers
Nadiya Mirosh
Indikatoren
SmartTrend Analyzer ist ein zuverlässiger, nicht nachzeichnender Indikator, der für jeden Trader interessant ist. SmartTrend Analyzer ist ein Tool, das alle fünf Aspekte (Eröffnungskurs, Hoch, Tief, Schlusskurs und Volumen) auf der Grundlage mathematischer Berechnungen analysiert. Mit dem Algorithmus des Forex-Indikators SmartTrend Analyzer können Sie schnell feststellen, welcher Trend sich gerade auf dem Markt entwickelt. Der technische Indikator SmartTrend Analyzer wird auf dem Chart als ein
Support indicator and resistance with arrows
Maicon Pinheiro Dos Santos
Indikatoren
Perfekte Indikator zu verwenden Keine Forex oder binäre Optionen Sie können es manuell verwenden oder verwenden Sie es automatisiert auf der mt2trading Plattform oder ähnliche 90% winrate Indikator Häufige Fragen Welche Makler funktioniert das mit? IQOption.com Binary.com Alpari.com Specter.ai Instaforex.com clmforex.com GCOption.com Ist es notwendig, meinen PC auf den ganzen Tag mit automatisierten Modus zu verlassen? > obwohl unsere Plattform muss ständig auf Ihrem Laptop / PC laufen, wenn Sie
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Provided Trend ist ein komplexer Indikator zur Signalbildung. Als Ergebnis der Arbeit interner Algorithmen können Sie nur drei Arten von Signalen auf Ihrem Chart sehen. Das erste ist ein Kaufsignal, das zweite ist ein Verkaufssignal und das dritte ist ein Marktaustrittssignal. Optionen: CalcFlatSlow - Der erste Parameter, der die Hauptfunktion der Aufteilung des Preisdiagramms in Wellen steuert. CalcFlatFast - Der zweite Parameter, der die Hauptfunktion der Aufteilung des Preisdiagramms in Wel
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Einfach ausgedrückt ist dies ein konträres Intraday-Scalping-System. Es wurde entwickelt, um zu versuchen, korrekte Trades so weit wie möglich laufen zu lassen und den Handel umzudrehen, wenn dies angezeigt ist. Der Indikator betrachtet die historischen täglichen Handelsspannen, um auf der Grundlage der statistischen Niveaus Long- und Short-Positionen einzugehen. Der Indikator ist rund um Index-Futures, vor allem rund um S & P und der DOW gebaut, sondern kann eine beliebi
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indikatoren
Vorteile des Surfboard-Indikators : Einstiegssignale ohne RepaintingWenn ein Signal erscheint und bestätigt wird, verschwindet es NICHT mehr, im Gegensatz zu Indikatoren mit Repainting, die zu großen finanziellen Verlusten führen können, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Perfekte Eröffnung von GeschäftenDie Algorithmen des Indikators ermöglichen es Ihnen, die Peak- und Floor-Position zu finden, um in ein Geschäft einzusteigen (einen Vermögenswert zu kaufen oder z
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indikatoren
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-Levels für 4H-, Tages-, Wochen- und Monatssitzungen zeichnet. AUTOMATISCHE FIBONACCI-RETRACEMENTS (7 KLASSISCHE NIVEAUS): - 0,0% (Tief der vorherigen Sitzung - Unterstützungsniveau) - 23,6% (Goldener Fibonacci-Ratio - frühes Einstiegsniveau) - 38,2% (Starkes Retracement-Niveau) - 50,0% (in GELB hervorgehobenes Schlüssel-Niveau - Marktgleichgewicht) - 61,8% (Goldener Hauptquotient - kritisches Entscheidungsn
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Range profile
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Der Indikator berechnet automatisch das Niveau und das tatsächliche Volumen des Kontrollpunkts und zeigt außerdem das Marktprofil für eine Reihe von Kerzen innerhalb der Grenzen eines Rechtecks an . Wenn Ihre Strategie auf der Gewinnmitnahme bei einem Rebound von Preisakkumulationen beruht, wird der Range-Profil-Indikator zum wichtigsten Instrument beim Scalping-Handel. Der Kontrollpunkt wird auf der Grundlage des Gesamtvolumens für jede Tick- oder Minutenkerze berechnet, je nach den Einstellung
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA - Trend-Validierung & Risikokontrolle Prop Firm Killer EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die ihre Performance in Prop Firm-Konten maximieren möchten. Durch die Kombination von fortschrittlichem Risikomanagement, Trendvalidierung und sitzungsbasierter Handelskontrolle optimiert er jeden Handel und schützt gleichzeitig Ihr Kapital. Hauptmerkmale Kontoverwaltung: Verfolgen Sie den Kontostand, überwachen Sie wichtige Ereignis
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indikatoren
Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Swing points with push notification
Marouane Sammoudi
Indikatoren
Swing Points Pro v2 - Verbesserter Hoch- und Tiefstwert-Indikator mit Push-Benachrichtigungen Übersicht : Der Swing Points Pro v2-Indikator ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Tool, das Händlern hilft, kritische Hochs und Tiefs auf ihren Charts zu identifizieren. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Aktien oder Kryptowährungen handeln, diese aktualisierte Version bietet erweiterte Funktionen zur Verbesserung Ihrer Marktanalyse mit Echtzeit-Push-Benachrichtigungen für wichtige Marktbewegungen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Weitere Produkte dieses Autors
VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP - Volumengewichteter Durchschnittspreis Der VWAP (Volume-Weighted Average Price - volumengewichteter Durchschnittspreis) ist ein von Händlern und Anlegern häufig verwendeter Indikator zur Ermittlung des durchschnittlichen Handelspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, wobei sowohl der Preis als auch das gehandelte Volumen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittskursen werden beim VWAP die Kurse stärker gewichtet, bei denen ein höheres Handelsvolum
FREE
VWAP Daily Weekly Monthly Quarterly and Yearly
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP - Volumengewichteter Durchschnittspreis Der VWAP (Volume-Weighted Average Price - volumengewichteter Durchschnittspreis) ist ein von Händlern und Anlegern häufig verwendeter Indikator zur Ermittlung des durchschnittlichen Handelspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, wobei sowohl der Preis als auch das gehandelte Volumen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittskursen werden beim VWAP die Kurse stärker gewichtet, bei denen ein höheres Handelsvolum
VWAP Weekly Band
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
Wöchentliche VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt
VWAP Monthly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
Monatliche VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt t
VWAP Quarterly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
Vierteljährliche VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der M
VWAP Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP-Jahresbänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis herum zu identifizieren. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt
VWAP Quarterly and Yearly Bands
Andre Gonzalez Falci
Indikatoren
VWAP-Bänder VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen, Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu ermitteln. Die zentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt. Die oberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell beweg
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension