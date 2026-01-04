VWAP Weekly and Monthly Bands
Bandas VWAP
Lasbandas VWAP son una extensión del indicador VWAP diseñada para ayudar a identificar zonas de soporte y resistencia en torno al precio medio ponderado por volumen.
La línea central es el propio VWAP, que representa el precio medio ponderado por volumen.
Las bandas superior e inferior se calculan sumando y restando un número definido de desviaciones estándar del VWAP. Estas bandas crean un rango de precios dentro del cual el mercado tiende a fluctuar.
Las bandas superior e inferior actúan como zonas de resistencia y soporte:
-
Cuando el precio se acerca a la banda superior, puede indicar una posible zona de venta (resistencia).
-
Cuando el precio se acerca a la banda inferior, puede indicar una posible zona de compra (soporte).
La dirección y la pendiente de las bandas pueden ayudar a identificar la fuerza y la dirección de una tendencia:
-
Las bandas ascendentes indican una tendencia alcista.
-
Las bandas descendentes sugieren una tendencia bajista.
Las bandas VWAP pueden aplicarse a diferentes marcos temporales y adaptarse a diversos estilos de negociación, desde el day trading hasta el swing trading.
⚙️ Entradas (Parámetros)
🔹 Tipo de Precio
Define qué precio se utilizará para los cálculos del VWAP.
La opción por defecto es el Precio Típico (HLC/3).
Opciones disponibles:
-
Close - Precio de Cierre
-
Open - Precio de apertura
-
Alto - Precio Alto
-
Low - Precio mínimo
-
HL / 2 - Precio medio (media aritmética de máximos y mínimos)
-
HLC / 3 - Precio Típico (Media aritmética de Máximo, Mínimo y Cierre)
-
OHLC / 4 - Precio medio (media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)
📌 Nota:
El Precio Típico (HLC/3 ) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).
🔹 Tipo de Volumen
Define qué volumen se utilizará para los cálculos VWAP.
La opción por defecto es Tick Volume.
Opciones disponibles:
-
Tick Volume - Volumen basado en ticks.
-
Volumen Real - Volumen real negociado
👁️ Activar o desactivar VWAP y Bandas
-
VWAP Diario - Activar o desactivar
-
VWAP Semanal - Activar o desactivar
-
VWAP Mensual - Activar o desactivar
Bandas VWAP Semanal - Opciones de visualización
-
VWAP Semanal Primera Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Semanal Segunda Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Semanal Tercera Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Semanal Cuarta Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Semanal Quinta Banda - Activar o desactivar
Bandas Mensuales VWAP - Opciones de Visualización
-
VWAP Mensual Primera Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Mensual Segunda Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Mensual Tercera Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Mensual Cuarta Banda - Activar o desactivar
-
VWAP Mensual Quinta Banda - Activar o desactivar
📐 Multiplicador de Desviación
Define la distancia de cada banda desde el VWAP, basado en desviaciones estándar:
-
Primer multiplicador de desviación - 0,5 (por defecto)
-
Segundo multiplicadorde desviación - 1.0 (por defecto)
-
Tercer multiplicador de desviación - 1,5 (por defecto)
-
Cuarto multiplicador de desviación - 2,0 (por defecto)
-
Quinto multiplicador de desviación - 2,5 (por defecto)
