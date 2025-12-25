ADX Pro Heikin Ashi

ADX Pro ist ein MetaTrader 5 Tendenzindikator, der auf ADX / DI basiert und zwei Modi der Selbstverteidigung (Standard oder Wilder), eine Option für die Heikin Ashi Quellen und dinamische ADX-Farbverläufe bietet.

Was Sie sehen können

ADX Pro verfügt über drei Linien in einem separaten Anzeigefenster:

  • ADX (Tendenzanzeige) mit farbigen Indikatoren

  • +DI (direkte positive Bewegung)

  • -DI (direkte negative Bewegung)

Dynamische Färbung ADX (Widerstandsgrad)

Die ADX-Linie ändert ihre Farbe, damit Sie die Intensität der Tendenz besser erkennen können:

  • El aumento de la ADX → el aumento de la fuerza

  • Abschwächung des Anstiegs → ADX im Sinkflug

  • ADX plano → sin cambios / estado neutro

Wesentliche Merkmale

  • Dos estilos de cálculo ADX

    • Estándar (EMA nachgebildet)

    • Wilder (suavizado RMA) (klassischer Ansatz)

  • Zwei Datenquellen

    • Normale Velas

    • Heikin Ashi (intern berechnet zur Reduzierung des Risikos)

  • Limpio y ligero

    • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitmarken, die vom MetaTrader 5 unterstützt werden

    • Es gibt weder DLLs noch externe Abhängigkeiten

Transaktionen (genaue Bezeichnungen im Indikator)

Kalkulation

  1. InpPeriodo - ADX-Periode (defekt 14).

  2. InpTipoADX - método ADX: ADX_ESTANDAR (Estándar/EMA) oder ADX_WILDER (Wilder/RMA).

  3. InpFuenteDatos - Quelle der Daten: DATOS_VELAS_NORMALES (normale Geschwindigkeiten) oder DATOS_HEIKIN_ASHI (Heikin Ashi).

Colores
dinámicos 4. Col_Subida - ADX color ascendente (fuerza aumentando).
5. Col_Bajada - ADX Farbe absteigend (Verringerung des Widerstandes).
6. Col_Plano - ADX color plano (ohne Veränderungen).

Wie interpretieren?

  • El ADX mide la fuerza, no la dirección.
    Verwenden Sie +DI gegenüber -DI, um die Richtungsdominanz zu erkennen.

  • Ein Anstieg des ADX kann auf sich verstärkende Tendenzen hinweisen.

  • Der Rückgang des ADX kann auf schwächere oder konsolidierende Tendenzen hindeuten.

  • Die Werte können im aktuellen Fenster aktualisiert werden; für eine genauere Betrachtung sollten Sie die Werte im geschlossenen Fenster betrachten.

Notizen

  • Indicador estándar en una ventana separada.

  • Un archivo EX5 compilado, adecuado para el uso de Strategy Tester como indicador.

Hilfestellung

Unterstützung erhalten Sie durch Kommentare zu MQL5-Produkten oder private Nachrichten an MQL5.

Rechtlicher Hinweis

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero.


