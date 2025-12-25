ADX Pro Heikin Ashi
- Indikatoren
- Victor Tengo Quiles
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 7
ADX Pro ist ein MetaTrader 5 Tendenzindikator, der auf ADX / DI basiert und zwei Modi der Selbstverteidigung (Standard oder Wilder), eine Option für die Heikin Ashi Quellen und dinamische ADX-Farbverläufe bietet.
Was Sie sehen können
ADX Pro verfügt über drei Linien in einem separaten Anzeigefenster:
ADX (Tendenzanzeige) mit farbigen Indikatoren
+DI (direkte positive Bewegung)
-DI (direkte negative Bewegung)
Dynamische Färbung ADX (Widerstandsgrad)
Die ADX-Linie ändert ihre Farbe, damit Sie die Intensität der Tendenz besser erkennen können:
El aumento de la ADX → el aumento de la fuerza
Abschwächung des Anstiegs → ADX im Sinkflug
ADX plano → sin cambios / estado neutro
Wesentliche Merkmale
Dos estilos de cálculo ADX
Estándar (EMA nachgebildet)
Wilder (suavizado RMA) (klassischer Ansatz)
Zwei Datenquellen
Normale Velas
Heikin Ashi (intern berechnet zur Reduzierung des Risikos)
Limpio y ligero
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitmarken, die vom MetaTrader 5 unterstützt werden
Es gibt weder DLLs noch externe Abhängigkeiten
Transaktionen (genaue Bezeichnungen im Indikator)
Kalkulation
InpPeriodo - ADX-Periode (defekt 14).
InpTipoADX - método ADX: ADX_ESTANDAR (Estándar/EMA) oder ADX_WILDER (Wilder/RMA).
InpFuenteDatos - Quelle der Daten: DATOS_VELAS_NORMALES (normale Geschwindigkeiten) oder DATOS_HEIKIN_ASHI (Heikin Ashi).
Colores
dinámicos 4. Col_Subida - ADX color ascendente (fuerza aumentando).
5. Col_Bajada - ADX Farbe absteigend (Verringerung des Widerstandes).
6. Col_Plano - ADX color plano (ohne Veränderungen).
Wie interpretieren?
El ADX mide la fuerza, no la dirección.
Verwenden Sie +DI gegenüber -DI, um die Richtungsdominanz zu erkennen.
Ein Anstieg des ADX kann auf sich verstärkende Tendenzen hinweisen.
Der Rückgang des ADX kann auf schwächere oder konsolidierende Tendenzen hindeuten.
Die Werte können im aktuellen Fenster aktualisiert werden; für eine genauere Betrachtung sollten Sie die Werte im geschlossenen Fenster betrachten.
Notizen
Indicador estándar en una ventana separada.
Un archivo EX5 compilado, adecuado para el uso de Strategy Tester como indicador.
Hilfestellung
Unterstützung erhalten Sie durch Kommentare zu MQL5-Produkten oder private Nachrichten an MQL5.
Rechtlicher Hinweis
Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero.