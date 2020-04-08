ADX Pro Heikin Ashi

ADX Pro es un indicador de tendencia MetaTrader 5 basado en ADX / DI, que cuenta con dos modos de suavizado (Standard o Wilder), cálculo opcional de fuentes Heikin Ashi y estados dinámicos de color ADX.

Lo que muestra

ADX Pro traza tres líneas en una ventana indicadora separada:

  • ADX (fuerza de tendencia) con colores dinámicos

  • +DI (movimiento direccional positivo)

  • -DI (movimiento direccional negativo)

Coloración dinámica ADX (estado de resistencia)

La línea ADX cambia de color para ayudarte a leer los cambios en la intensidad de la tendencia:

  • El aumento de la ADX → el aumento de la fuerza

  • La disminución de la fuerza → ADX en caída

  • ADX plano → sin cambios / estado neutro

Características principales

  • Dos estilos de cálculo ADX

    • Estándar (suavizado EMA)

    • Wilder (suavizado RMA) (enfoque clásico)

  • Dos fuentes de datos

    • Velas normales

    • Heikin Ashi (calculado internamente para reducir el ruido)

  • Limpio y ligero

    • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal soportado por MetaTrader 5

    • No hay llamadas a DLL, ni dependencias externas

Entradas (nombres exactos en el indicador)

Cálculo

  1. InpPeriodo — Periodo ADX (por defecto 14).

  2. InpTipoADX — método ADX: ADX_ESTANDAR (Estándar/EMA) o ADX_WILDER (Wilder/RMA).

  3. InpFuenteDatos — Fuente de datos: DATOS_VELAS_NORMALES (velas normales) o DATOS_HEIKIN_ASHI (Heikin Ashi).

Colores
dinámicos 4. Col_Subida — ADX color ascendente (fuerza aumentando).
5. Col_Bajada — ADX color descendente (disminución de la resistencia).
6. Col_Plano — ADX color plano (sin cambios).

Cómo interpretar

  • El ADX mide la fuerza, no la dirección.
    Usa +DI frente a -DI para entender la dominancia direccional.

  • El aumento de la ADX suele indicar condiciones de tendencia que se fortalecen.

  • La caída del ADX suele indicar condiciones de tendencia debilitadas o consolidación.

  • Los valores pueden actualizarse en la vela actual; Para una lectura más estricta, evalúa en velas cerradas.

Notas

  • Indicador estándar en una ventana separada.

  • Un archivo EX5 compilado, adecuado para el uso de Strategy Tester como indicador.

Apoyo

El soporte se ofrece mediante comentarios de productos MQL5 o mensajes privados MQL5.

Aviso legal

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero.


