ADX Pro Heikin Ashi

ADX Pro es un indicador para MetaTrader 5 basado en ADX / DI, con dos métodos de suavizado (Estándar o Wilder), opción de cálculo sobre Heikin Ashi y colores dinámicos del ADX.

Qué muestra

ADX Pro dibuja tres líneas en una ventana separada:

  • ADX (fuerza de tendencia) con colores dinámicos

  • +DI (movimiento direccional positivo)

  • -DI (movimiento direccional negativo)

Colores dinámicos del ADX (estado de fuerza)

La línea ADX cambia de color para facilitar la lectura del estado de fuerza:

  • ADX subiendo → aumenta la fuerza

  • ADX bajando → disminuye la fuerza

  • ADX plano → estado neutro / sin cambio

Características principales

  • Dos estilos de cálculo

    • Estándar (EMA)

    • Wilder (RMA) (enfoque clásico)

  • Dos fuentes de datos

    • Velas normales

    • Heikin Ashi (calculado internamente para reducir ruido)

  • Ligero y limpio

    • Funciona en cualquier símbolo y timeframe compatible con MetaTrader 5

    • Sin DLL y sin dependencias externas

Parámetros (nombres exactos del indicador)

Cálculo

  1. InpPeriodo — Periodo ADX (por defecto 14).

  2. InpTipoADX — Método: ADX_ESTANDAR (EMA) o ADX_WILDER (Wilder/RMA).

  3. InpFuenteDatos — Fuente: DATOS_VELAS_NORMALES o DATOS_HEIKIN_ASHI.

Colores dinámicos
4. Col_Subida — Color cuando el ADX sube (fuerza aumenta).
5. Col_Bajada — Color cuando el ADX baja (fuerza disminuye).
6. Col_Plano — Color cuando el ADX se mantiene igual (neutral).

Cómo interpretarlo

  • El ADX mide fuerza, no dirección.
    Para la dirección, usa +DI vs -DI.

  • ADX subiendo suele indicar aumento de fuerza en el contexto de mercado.

  • ADX bajando suele indicar pérdida de fuerza o consolidación.

  • El valor puede actualizarse en la vela actual; si buscas lectura "conservadora", evalúa con velas cerradas.

Notas

  • Indicador estándar en ventana separada.

  • Un único archivo EX5, sin dependencias.

Soporte

Soporte mediante comentarios del producto en MQL5 o mensajes privados en MQL5 .

Aviso

Indicador con fines educativos e informativos; No constituye asesoramiento financiero.


