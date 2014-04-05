ADX Pro Heikin Ashi
- Indicadores
- Victor Tengo Quiles
- Versión: 1.0
- Activaciones: 7
ADX Pro es un indicador para MetaTrader 5 basado en ADX / DI, con dos métodos de suavizado (Estándar o Wilder), opción de cálculo sobre Heikin Ashi y colores dinámicos del ADX.
Qué muestra
ADX Pro dibuja tres líneas en una ventana separada:
-
ADX (fuerza de tendencia) con colores dinámicos
-
+DI (movimiento direccional positivo)
-
-DI (movimiento direccional negativo)
Colores dinámicos del ADX (estado de fuerza)
La línea ADX cambia de color para facilitar la lectura del estado de fuerza:
-
ADX subiendo → aumenta la fuerza
-
ADX bajando → disminuye la fuerza
-
ADX plano → estado neutro / sin cambio
Características principales
-
Dos estilos de cálculo
-
Estándar (EMA)
-
Wilder (RMA) (enfoque clásico)
-
-
Dos fuentes de datos
-
Velas normales
-
Heikin Ashi (calculado internamente para reducir ruido)
-
-
Ligero y limpio
-
Funciona en cualquier símbolo y timeframe compatible con MetaTrader 5
-
Sin DLL y sin dependencias externas
-
Parámetros (nombres exactos del indicador)
Cálculo
-
InpPeriodo — Periodo ADX (por defecto 14).
-
InpTipoADX — Método: ADX_ESTANDAR (EMA) o ADX_WILDER (Wilder/RMA).
-
InpFuenteDatos — Fuente: DATOS_VELAS_NORMALES o DATOS_HEIKIN_ASHI.
Colores dinámicos
4. Col_Subida — Color cuando el ADX sube (fuerza aumenta).
5. Col_Bajada — Color cuando el ADX baja (fuerza disminuye).
6. Col_Plano — Color cuando el ADX se mantiene igual (neutral).
Cómo interpretarlo
-
El ADX mide fuerza, no dirección.
Para la dirección, usa +DI vs -DI.
-
ADX subiendo suele indicar aumento de fuerza en el contexto de mercado.
-
ADX bajando suele indicar pérdida de fuerza o consolidación.
-
El valor puede actualizarse en la vela actual; si buscas lectura "conservadora", evalúa con velas cerradas.
Notas
-
Indicador estándar en ventana separada.
-
Un único archivo EX5, sin dependencias.
Soporte
Soporte mediante comentarios del producto en MQL5 o mensajes privados en MQL5 .
Aviso
Indicador con fines educativos e informativos; No constituye asesoramiento financiero.