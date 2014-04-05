ADX Pro Heikin Ashi
- 指标
- Victor Tengo Quiles
- 版本: 1.0
ADX Pro es un indicador de tendencia MetaTrader 5 basado en ADX / DI, que cuenta con dos modos de suavizado (Standard o Wilder), cálculo opcional de fuentes Heikin Ashi y estados dinámicos de color ADX.
Lo que muestra
ADX Pro traza tres líneas en una ventana indicadora separada:
-
ADX (fuerza de tendencia) con colores dinámicos
-
+DI (movimiento direccional positivo)
-
-DI (movimiento direccional negativo)
Coloración dinámica ADX (estado de resistencia)
La línea ADX cambia de color para ayudarte a leer los cambios en la intensidad de la tendencia:
-
El aumento de la ADX → el aumento de la fuerza
-
La disminución de la fuerza → ADX en caída
-
ADX plano → sin cambios / estado neutro
Características principales
-
Dos estilos de cálculo ADX
-
Estándar (suavizado EMA)
-
Wilder (suavizado RMA) (enfoque clásico)
-
-
Dos fuentes de datos
-
Velas normales
-
Heikin Ashi (calculado internamente para reducir el ruido)
-
-
Limpio y ligero
-
Funciona en cualquier símbolo y marco temporal soportado por MetaTrader 5
-
No hay llamadas a DLL, ni dependencias externas
-
Entradas (nombres exactos en el indicador)
Cálculo
-
InpPeriodo — Periodo ADX (por defecto 14).
-
InpTipoADX — método ADX: ADX_ESTANDAR (Estándar/EMA) o ADX_WILDER (Wilder/RMA).
-
InpFuenteDatos — Fuente de datos: DATOS_VELAS_NORMALES (velas normales) o DATOS_HEIKIN_ASHI (Heikin Ashi).
Colores
dinámicos 4. Col_Subida — ADX color ascendente (fuerza aumentando).
5. Col_Bajada — ADX color descendente (disminución de la resistencia).
6. Col_Plano — ADX color plano (sin cambios).
Cómo interpretar
-
El ADX mide la fuerza, no la dirección.
Usa +DI frente a -DI para entender la dominancia direccional.
-
El aumento de la ADX suele indicar condiciones de tendencia que se fortalecen.
-
La caída del ADX suele indicar condiciones de tendencia debilitadas o consolidación.
-
Los valores pueden actualizarse en la vela actual; Para una lectura más estricta, evalúa en velas cerradas.
Notas
-
Indicador estándar en una ventana separada.
-
Un archivo EX5 compilado, adecuado para el uso de Strategy Tester como indicador.
Apoyo
El soporte se ofrece mediante comentarios de productos MQL5 o mensajes privados MQL5.
Aviso legal
Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero.