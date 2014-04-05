ADX Pro Heikin Ashi

ADX Pro es un indicador de tendencia MetaTrader 5 basado en ADX / DI, que cuenta con dos modos de suavizado (Standard o Wilder), cálculo opcional de fuentes Heikin Ashi y estados dinámicos de color ADX.

Lo que muestra

ADX Pro traza tres líneas en una ventana indicadora separada:

ADX (fuerza de tendencia) con colores dinámicos

+DI (movimiento direccional positivo)

-DI (movimiento direccional negativo)

Coloración dinámica ADX (estado de resistencia)

La línea ADX cambia de color para ayudarte a leer los cambios en la intensidad de la tendencia:

El aumento de la ADX → el aumento de la fuerza

La disminución de la fuerza → ADX en caída

ADX plano → sin cambios / estado neutro

Características principales

Dos estilos de cálculo ADX Estándar (suavizado EMA) Wilder (suavizado RMA) (enfoque clásico)

Dos fuentes de datos Velas normales Heikin Ashi (calculado internamente para reducir el ruido)

Limpio y ligero Funciona en cualquier símbolo y marco temporal soportado por MetaTrader 5 No hay llamadas a DLL, ni dependencias externas



Entradas (nombres exactos en el indicador)

Cálculo

InpPeriodo — Periodo ADX (por defecto 14). InpTipoADX — método ADX: ADX_ESTANDAR (Estándar/EMA) o ADX_WILDER (Wilder/RMA). InpFuenteDatos — Fuente de datos: DATOS_VELAS_NORMALES (velas normales) o DATOS_HEIKIN_ASHI (Heikin Ashi).

Colores

dinámicos 4. Col_Subida — ADX color ascendente (fuerza aumentando).

5. Col_Bajada — ADX color descendente (disminución de la resistencia).

6. Col_Plano — ADX color plano (sin cambios).

Cómo interpretar

El ADX mide la fuerza, no la dirección.

Usa +DI frente a -DI para entender la dominancia direccional.

El aumento de la ADX suele indicar condiciones de tendencia que se fortalecen.

La caída del ADX suele indicar condiciones de tendencia debilitadas o consolidación.

Los valores pueden actualizarse en la vela actual; Para una lectura más estricta, evalúa en velas cerradas.

Notas

Indicador estándar en una ventana separada.

Un archivo EX5 compilado, adecuado para el uso de Strategy Tester como indicador.

Apoyo

El soporte se ofrece mediante comentarios de productos MQL5 o mensajes privados MQL5.

Aviso legal

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero.