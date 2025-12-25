ADX Pro Heikin Ashi

ADX Pro es un indicador de tendencia MetaTrader 5 basado en ADX / DI, que cuenta con dos modos de suavizado (Standard o Wilder), cálculo opcional de fuentes Heikin Ashi y estados dinámicos de color ADX.

Lo que muestra

ADX Pro traza tres líneas en una ventana indicadora separada:

  • ADX (fuerza de tendencia) con colores dinámicos

  • +DI (movimiento direccional positivo)

  • -DI (movimiento direccional negativo)

Coloración dinámica ADX (estado de resistencia)

La línea ADX cambia de color para ayudarte a leer los cambios en la intensidad de la tendencia:

  • El aumento de la ADX → el aumento de la fuerza

  • La disminución de la fuerza → ADX en caída

  • ADX plano → sin cambios / estado neutro

Características principales

  • Dos estilos de cálculo ADX

    • Estándar (suavizado EMA)

    • Wilder (suavizado RMA) (enfoque clásico)

  • Dos fuentes de datos

    • Velas normales

    • Heikin Ashi (calculado internamente para reducir el ruido)

  • Limpio y ligero

    • Funciona en cualquier símbolo y marco temporal soportado por MetaTrader 5

    • No hay llamadas a DLL, ni dependencias externas

Entradas (nombres exactos en el indicador)

Cálculo

  1. InpPeriodo — Periodo ADX (por defecto 14).

  2. InpTipoADX — método ADX: ADX_ESTANDAR (Estándar/EMA) o ADX_WILDER (Wilder/RMA).

  3. InpFuenteDatos — Fuente de datos: DATOS_VELAS_NORMALES (velas normales) o DATOS_HEIKIN_ASHI (Heikin Ashi).

Colores
dinámicos 4. Col_Subida — ADX color ascendente (fuerza aumentando).
5. Col_Bajada — ADX color descendente (disminución de la resistencia).
6. Col_Plano — ADX color plano (sin cambios).

Cómo interpretar

  • El ADX mide la fuerza, no la dirección.
    Usa +DI frente a -DI para entender la dominancia direccional.

  • El aumento de la ADX suele indicar condiciones de tendencia que se fortalecen.

  • La caída del ADX suele indicar condiciones de tendencia debilitadas o consolidación.

  • Los valores pueden actualizarse en la vela actual; Para una lectura más estricta, evalúa en velas cerradas.

Notas

  • Indicador estándar en una ventana separada.

  • Un archivo EX5 compilado, adecuado para el uso de Strategy Tester como indicador.

Apoyo

El soporte se ofrece mediante comentarios de productos MQL5 o mensajes privados MQL5.

Aviso legal

Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos e informativos y no constituye asesoramiento financiero.


Recommended products
Karoospikes v1
Francois Niel Van Wyk
Indicators
Catch boom spikes like a pro – before they happen! The KarooSpikes Boom Spike Catcher is a powerful MetaTrader 5 indicator designed for traders who want to consistently catch spikes on Boom with precision and confidence. What This Indicator Does: Detects high-probability spike zones using a combination of: RSI + Stochastic crossovers Price action 50 EMA trend filter Plots clear BUY arrows on your chart when spike conditions are met Sends instant mobile + sound alerts so you never miss a
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicators
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Indicators
Clever Parabolic RSI A smart oscillator combining Parabolic SAR and RSI for precise market signals This oscillator merges the power of Parabolic SAR and RSI , creating an intelligent system that clearly shows market conditions , trend strength , and provides reliable buy/sell signals . How it works: A green square dot indicates the beginning of a bullish trend A red square dot signals the start of a bearish trend After the first signal, the oscillator plots three more dots in the
R2 oscilator
Jose Miguel Soriano
Indicators
R2 (R-squared) represents the square of the correlation coefficient between current prices and deducted from the linear regression. It is the statistical measure of how well the regression line is  adjusted to the actual data, and therefore it measures the strength of the prevailing trend without distinguishing between ascending and descending one. The R2 value varies between 0 and 1, therefore it is an oscillator of bands that can show signs of saturation (overbought / oversold). The more the v
FXC iDeM DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicators
FXC iDeM-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced DeMarker indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the DeMarker and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: DeM Period: The Period size of the DeMarker in
Supply Demand areas
Makarii Gubaydullin
Indicators
Supply / demand zones: observable areas where price has approached many times in the past. Multifunctional trade manager:  66+ features , including this indicator  |   Contact me  for any questions  |  MT4 version The indicator shows where the price could potentially be reversed again. Usually, the more times the price has been rejected from the level, the more significant it is. In the input settings   you can adjust: Enable or disbale   Weak zones; Show or hide   zone description; Font size;
Moving Average Dashboard
Mike Pascal Plavonil
Indicators
The Moving Average Dashboard indicator allows you to see the relationship between a fast and a slow moving average. This indicator is working on multiple symbols and up to 21 timeframes. It's allows you to configure the fast and slow moving averages to whatever period, method or price is appropriate The Moving Average Dashboard saves you time as you can use the indicator to scan multiple currency pairs or other symbols in just one window. Installation Download the Indicator in your MT5 termi
Pixel Minimalist Screener
Loo Ming Hao
Indicators
Pixel Minimalist Screener — Trade Smarter, Not Harder Clarity matters. In fast-moving markets, having a clean and focused workspace can make all the difference. The Pixel Minimalist Screener is built for traders who value precision, simplicity, and actionable information — all in one place. Key Features Multi-Timeframe Support Monitor up to three customizable timeframes on a single screen. Whether you’re scalping, swing trading, or position trading, this screener helps you align with the b
Buy Sell Volume
Yury Litz
Indicators
Buy/Sell Volume Indicator with Pair Divergence for MT5  version "1.1" Description The Enhanced Buy/Sell Volume Indicator is a custom technical indicator designed for MetaTrader 5 (MT5) to analyze and visualize buy and sell tick volumes in a separate window. It provides traders with insights into market dynamics by highlighting volume dominance, balance, and divergence patterns. The indicator uses tick volume data to estimate buying and selling pressure, offering a detailed view of market sentime
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicators
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Trend Strength MA indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicators
Trend Strength MA indicator Trend Strength MA is a part of a series of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only works under certain market conditions. Therefore, it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc. Trend Strength MA is an indicator to be used to characterize trend strength: Up extremely strong Up very strong Up strong No trend Down strong Down very strong Down extremely
Universal System Forex
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicators
Hello community, on this occasion I'm here to introduce you to Universal Professional Trading System MAIN PURPOSE This is an advanced and universal technical indicator designed to work in any market (Forex, Metals, Cryptocurrencies, etc.) and any timeframe. It's not an EA that trades automatically, but rather a comprehensive analysis and signals system. KEY FEATURES 1. AUTOMATIC SYMBOL DETECTION Automatically identifies asset types (Forex, Gold, Silver, Crypto, JPY pairs) Automatically
MultiDimensional Momentum
Vincent Jose Proenca
Indicators
MDM indicator is the IMM (Integrated Market Momentum) line, which oscillates between 0 and 1. Here's how to interpret it: General Interpretation of the IMM Line : The indicator calculates this final value by combining momentum, trend, volume, aggressiveness, and price strength scores . Generally, readings above 0.50 suggest a strong bullish zone, while readings below 0.5 0 suggest a strong bearish zone. The area between 0.45 and 0.55 is often considered neutral or consolidating. Generating Tradi
MT5 Macd Divergence Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicators
This indicator helps you monitor multiple currency pairs and timeframes all at once. It displays the occurrence of divergences between price and the MACD indicator in a clear and easy-to-read table. Monitoring multiple timeframes and currency pairs in one place helps traders identify a divergence without needing to switch between charts. Divergences can be bullish or bearish. For example, if the price forms a higher high while the MACD forms a lower high, this indicates bearish divergence. On th
RSI Arrow1
Tete Adate Adjete
Indicators
RSI Arrow1 is an arrow indicator based on the RSI, is easy to use; no internal adjustments to be made. the user can change the indicator period as desired in the settings. It can be used on all markets but it will all depend on your Trade strategy. There is no better Time Frame for its use; the use will depend on the Trader himself. Settings: RSI Period Push Notification Email Notification Audible Alert Down levels Up levels
Directional Volume
Vincent Jose Proenca
Indicators
Directional Volume — Visualize Bullish vs Bearish Pressure Directional Volume is a lightweight yet powerful volume indicator that separates bullish and bearish trading pressure into an intuitive visual format. Instead of showing just total volume, it highlights how much of that activity is driven by buyers versus sellers — helping traders instantly gauge market sentiment and momentum strength.   How It Differs from Traditional Volume Unlike standard volume bars that only show total volume per ca
Trends Shift
Maryna Shulzhenko
Indicators
Trend Shift is a very interesting trend indicator. The Trend Shift indicator helps you identify either a new or existing trend. One of the advantages of the indicator is that it quickly adjusts and reacts to various chart changes. Of course, this depends on the settings. The larger it is, the smoother the wave the trend line will be. The shorter the period, the more market noise will be taken into account when creating the indicator. The goal that was pursued during its creation is to obtain si
Spike Detector XTREEM
Nervada Emeule Adams
5 (1)
Indicators
Spike Detector XTREEM – Precision Spike Detection for Boom, Crash & Pain/Gain Markets Spike Detector XTREEM brings professional-grade spike analysis to the fast-moving world of synthetic indices. Instead of reacting to every price movement, this indicator identifies genuine spike formations through intelligent filtering, allowing you to enter trades with confidence when momentum truly matters. One Logic for Synthetic Indices Spike Detector XTREEM is specifically engineered for the unique charac
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
Indicators
The " Stochastic Advanced " indicator displays the signals of the 'Stochastic" indicator directly on the chart without the presence of the indicator itself at the bottom of the screen. The indicator signals can be displayed not only on the current timeframe, but also on a timeframe one level higher. In addition, we have implemented a filter system based on the Moving Average indicator. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Displaying the signals of the "Stoch
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi smoothed (HMA or EMA) to filter noise and generate clear BUY/SELL signals, non-repainting (optional ConfirmOnClosedBar). Displays HA candles on chart (original candles can be hidden), arrow placement by ATR or fixed offset, sends alerts (popup, email, push) with anti-spam handling. Main purpose Convert raw candles into smoothed Heiken-Ashi to detect color changes (bear to bull / bull to bear) and draw arrows for entries. The option ConfirmOnClosedBar lets the ind
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicators
The Fractals indicator displays on the chart only fractals with the specified parameters in the indicator settings. This allows you to more accurately record a trend reversal, excluding false reversals. According to the classical definition of a fractal, it is a candlestick - an extremum on the chart, which was not crossed by the price of 2 candles before and 2 candles after the appearance of a fractal candle. This indicator provides the ability to adjust the number of candles before and after t
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicators
FXC iMACD-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
MACDAdaptive
Iliya Rangelov
Indicators
Professional MACD with 6 trading modes, divergence detection, adaptive periods,  and complete risk management system /SL,TP/ for all trader levels. Shows adaptive support and resistance! Shows the previous day: high , low and equilibrium price level! Providing trading suggestions! Choose your trading style and let the indicator configure itself automatically: - ** BEGINNER MODE** - Simple, safe signals with clear confirmations - ** INTERMEDIATE MODE** - Balanced approach for most traders 
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
Indicators
MT5 Drawdown Tracker – Track Your EA’s Performance with Precision! Take your trading analysis to the next level with our MT5 indicator designed to monitor, record, and report the drawdown of any Expert Advisor. Whether you’re fine-tuning your strategies or optimizing risk management, this tool gives you the insights you need. Key Features: Effortless Tracking: Automatically monitors the drawdown levels of your EAs with precision. Comprehensive Data Storage: Accurately logs each drawdown event,
CrossTime MA indicator Kinvest
Jiri Kafka
Indicators
Moving Average with Multi-Timeframe and Customizable Settings The Moving Average is a fundamental tool for any trader. Our advanced Moving Average indicator goes beyond the standard, offering you unparalleled flexibility and control. This indicator allows you to display a moving average from any timeframe on your current chart, providing a unique perspective and helping you to spot trends you might otherwise miss. Key Features: Multi-Timeframe Functionality: View a moving average from any timefr
Crash 900 precision spike detector
David Chokumanyara
Indicators
Crash 900 Precision Spike Detector The Crash 900 Precision Spike Detector is your ultimate tool for trading the Crash 900 market with precision and confidence. Equipped with advanced features, this indicator helps you identify potential sell opportunities and reversals, making it an essential tool for traders aiming to capture spikes with minimal effort. Key Features: Non-Repainting Signals: Accurate, non-repainting signals that you can trust for reliable trading decisions. Audible Alerts: Stay
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indicators
Professional Pack Crash 300 Indicators, On this occasion I present the trend indicator that is for the crash index 300 (Deriv Broker) The indicator consists of a strategy where trends are caught in periods of 15 minutes, very clearly the indicator shows the purchase marking the tip of red until the trend develops, and then mark the green point of purchase, it is very simple to use, It is recommended to use in that temporality since it serves to catch longer trends and increase profit, the indica
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicators
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 For the serious trader: Approach Gold trading with a structured, data-driven methodology that combines multiple market analysis factors. This tool is built to support your Gold trading analysis. Limited Price Opportunity This is a chance to own Gold Sniper Scalper Pro before the price increases. The product price will increase by $50 after every 10 subsequent purchases. Final Price: $498 Features That Define Your Analytical
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicators
Unlock the Power of Trends Trading with the Trend Screener Indicator: Your Ultimate Trend Trading Solution powered by Fuzzy Logic and Multi-Currencies System! Elevate your trading game with the Trend Screener, the revolutionary trend indicator designed to transform your Metatrader into a powerful Trend Analyzer. This comprehensive tool leverages fuzzy logic and integrates over 13 premium features and three trading strategies, offering unmatched precision and versatility. LIMITED TIME OFFER : Tre
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicators
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicators
Support And Resistance Screener Breakthrough unique Solution With All Important levels analyzer and Markets Structures Feature Built Inside One Tool ! Our indicator has been developed by traders for traders and with one Indicator you will find all Imporant market levels with one click. LIMITED TIME OFFER : Support and Resistance Screener Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) (offer extended) The available tools ( Features ) in our Indicator are :  1. HH-LL S
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicators
Meravith Auto is an automated version of the Meravith trading system. (The price is prоmotional) The indicator consists of: Trend line that changes its color. When bullish it is green, and when bearish it is red. This is the trend support line. Liquidity line, where bullish volume is equal to bearish volume. Triple bullish deviation line. Triple bearish deviation line.  Purple and blue dots that indicate high volume. The purple dot indicates volume greater by two deviations from the average volu
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicators
TPSproTrend PRO identifies the moment when the market actually changes direction and forms an entry point at the beginning of the move. You enter the market when the price is just starting to move, and not after the movement has already taken place.   Indicator       It doesn't redraw signals and automatically displays entry points, Stop Loss, and Take Profit, making trading clear, visual, and structured. INSTRUCTIONS RUS   -   MT4 VERSION Main advantages Signals without redrawing.   All signal
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indicators
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an indicator for MetaTrader 5 that automates the analysis of market structure and ICT / Smart Money concepts. It does not place any trades and does not manage orders: it is a visual analysis tool , not an automated trading robot. What the indicator displays The indicator scans the chart and highlights the following information : Market structure : key swings, HH, HL, LH, LL Structure breaks : Break of Struc
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicators
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicators
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
More from author
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
Indicators
Mogalef Bands — Dynamic Range Structure & Target Zones (MT5) Mogalef Bands is a visual market-structure indicator that models price as a dynamic range that shifts in stages. Instead of relying on isolated “signals”, it provides contextual levels to: identify where price is currently “working” (operating zone), locate potential extension areas (targets), and filter market noise through a non-impulsive, stable update logic (with inertia). It is designed for discretionary traders who want clear lev
