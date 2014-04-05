Saturation Key

Sättigungsindikator - Benutzerhandbuch





Verzeichnis der Inhalte

1. Überblick & Einführung

2. Hauptmerkmale & Vorteile

3. Installationsanleitung

4. Indikatoreinstellungen & Konfiguration

5. Handelsstrategie & Signale

6. Fortgeschrittene Anwendungstechniken

7. Richtlinien zum Risikomanagement

8. FAQ & Fehlersuche

9. Kontakt & Unterstützung





================================================================

1. Überblick & Einführung

================================================================

Willkommen bei Saturation Pro - dem ultimativen Multi-Indikator-Konsensus-System für MetaTrader 5!





Saturation Pro ist ein professioneller Handelsindikator, der Signalkonflikte und Marktrauschen eliminiert, indem er drei leistungsstarke Momentum-Oszillatoren - CCI, RSI und Williams %R - in einem einheitlichen Konsenssystem kombiniert.





Anstatt Händler zu zwingen, mehrere Indikatoren unabhängig voneinander zu interpretieren, berechnet Saturation Pro einen präzisen Sättigungswert, der von -100% bis +100% reicht und deutlich anzeigt, wann das Marktmomentum gleichgerichtet, schwach oder widersprüchlich ist.





Dieser Ansatz ermöglicht es Händlern, sich nur auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und klarer Bestätigung zu konzentrieren und so emotionale Entscheidungen und falsche Einstiege zu vermeiden.





Was macht Saturation Pro so einzigartig?

- Dreifache Bestätigungslogik mit CCI, RSI und WPR

- Exakter Sättigungsprozentsatz von -100% bis +100%

- Klare, sich nicht wiederholende Pfeile direkt im Preisdiagramm

- Adaptive Schnell/Langsam-Empfindlichkeit für jeden Handelsstil

- Entwickelt für diskretionäre und algorithmische Trader





Für wen ist dieser Indikator geeignet?

- Daytrader, die saubere, schnelle Signale suchen

- Swing-Trader, die eine Bestätigung für den Einstieg benötigen

- Einsteiger, die ein intuitives visuelles System wünschen

- Fortgeschrittene Trader, die einen Konsensfilter hinzufügen möchten

- Risikofokussierte Händler, die Overtrading vermeiden wollen





================================================================

2. Hauptmerkmale & Vorteile

================================================================

Kernfunktionen:

- Konsensus-Engine mit mehreren Indikatoren (CCI + RSI + WPR)

- Kauf-/Verkaufspfeile im Hauptdiagramm eingezeichnet

- Sättigungsprozentwert für die Signalstärke

- Einstellbare Schwellenwerte für schwache/starke Signale

- ATR-basierte Pfeilpositionierung

- Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Instrumenten

- Vollständig nicht-übermalende Logik





Vorteile für Trader:

- Weniger Fehlsignale

- Schnellere Entscheidungsfindung

- Höheres Vertrauen in Einträge

- Eindeutige Stärkevalidierung

- Einfache Integration in bestehende Strategien





================================================================

3. Anleitung zur Installation

================================================================

1. Sättigung_Pro.ex5 herunterladen

2. Öffnen Sie MetaTrader 5

3. Datei → Datenordner öffnen

4. MQL5 → Indikatoren

5. Einfügen der Datei

6. MT5 neu starten

7. Indikator an einen beliebigen Chart anhängen





================================================================

4. Indikatoreinstellungen & Konfiguration

================================================================

Pfeil-Einstellungen:

BuyArrowColor - Farbe für Kaufsignale

SellArrowColor - Farbe für Verkaufssignale

ArrowSize - Größe des Pfeils (1-5)

ShowSaturationValues - Anzeige der Prozentwerte im Chart





Signal-Schwellenwerte:

Starker Kauf: +70%

Schwacher Kauf: +30%

Schwacher Verkauf: -30%

Starker Verkauf: -70%





Indikator-Parameter:

CCI / RSI / WPR Zeiträume

FastStep - Signalempfindlichkeit

SlowStep - Trendbestätigung

ATR-Periode - nur Pfeilabstände





Empfohlene Voreinstellungen:

Scalping: Niedrigere Perioden, schnellere Schritte

Schwingen: Standardwerte

Positionshandel: Höhere Perioden, langsamere Schritte





================================================================

5. Handelsstrategie & Signale

================================================================

Kaufsignale:

Schwacher Kauf (+30% bis +69%) - Teilweiser Einstieg

Starke Käufe (+70% bis +100%) - Vollständige Bestätigung





Verkaufssignale:

Schwacher Verkauf (-30% bis -69%) - Teilweise Ausstiege

Starker Verkauf (-70% bis -100%) - Shorts mit hohem Vertrauen





Neutrale Zone:

-29% bis +29% - Kein Handel





Beste Praxis:

- Handel in Trendrichtung

- Kombinieren Sie mit Preisaktionen

- Respektieren Sie Unterstützung und Widerstand

- Strenges Risikomanagement





================================================================

6. Fortgeschrittene Anwendungstechniken

================================================================

- Trendfilterung mit gleitenden Durchschnitten

- Erkennung von Divergenzen

- Multi-Timeframe-Bestätigung

- Fibonacci-Konfluenz

- Volumen-Validierung





================================================================

7. Leitlinien für das Risikomanagement

================================================================

- Risiko 1-2% pro Handel

- ATR-basierten Stop-Loss verwenden

- Beibehaltung eines Verhältnisses von Ertrag zu Risiko von 2:1

- Begrenzung des Gesamtrisikos

- Tägliche Verlustlimits durchsetzen





================================================================

8. FAQ & Fehlerbehebung

================================================================

F: Wird es neu gemalt?

A: Nein. Alle Signale sind fixiert.





F: Bester Zeitrahmen?

A: Funktioniert in allen Zeitrahmen.





F: Kann es automatisiert werden?

A: Ja, EA-kompatibel.





================================================================

9. Kontakt & Unterstützung

================================================================

E-Mail: support@team-trading.com

Aktualisierungen: Kostenlose kleinere Updates

Rückerstattung: 30 Tage Geld-zurück-Garantie





================================================================

Haftungsausschluss

================================================================

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator garantiert keine Gewinne und ist keine Finanzberatung. Handeln Sie immer verantwortungsbewusst.





Version 1.0

Urheberrecht © 2024 Saturation Pro

Alle Rechte vorbehalten.



