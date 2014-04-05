Saturation Key
- Indicadores
- Mamoon Said A Tayyem
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador clave de saturación - Manual del usuario
Tabla de contenidos
1. Visión general e introducción
2. Características principales y ventajas
3. 3. Guía de instalación
4. Ajustes y configuración de los indicadores
5. Estrategia de negociación y señales
6. Técnicas Avanzadas de Uso
7. Pautas de Gestión de Riesgos
8. Preguntas frecuentes y resolución de problemas
9. Contacto y asistencia
================================================================
1. Introducción
================================================================
Bienvenido a Saturation Pro - ¡El mejor sistema de consenso multiindicador para MetaTrader 5!
Saturation Pro es un indicador de trading profesional diseñado para eliminar el conflicto de señales y el ruido del mercado mediante la combinación de tres potentes osciladores de momentum - CCI, RSI y Williams %R - en un motor de consenso unificado.
En lugar de obligar a los operadores a interpretar varios indicadores de forma independiente, Saturation Pro calcula una puntuación de saturación precisa que oscila entre -100% y +100%, mostrando claramente cuándo el impulso del mercado está alineado, débil o en conflicto.
Este enfoque permite a los operadores centrarse sólo en las configuraciones de alta probabilidad con confirmación clara, reduciendo las decisiones emocionales y las entradas falsas.
¿Qué hace que Saturation Pro sea único?
- Triple lógica de confirmación usando CCI, RSI y WPR
- Porcentaje exacto de saturación de -100% a +100
- Flechas claras y no repintadas directamente en el gráfico de precios
- Sensibilidad adaptativa rápida/lenta para cualquier estilo de trading
- Diseñado tanto para operadores discrecionales como algorítmicos
¿Para quién es este indicador?
- Operadores diarios que buscan señales rápidas y claras
- Operadores de swing que necesitan entradas de confirmación
- Principiantes que buscan un sistema visual intuitivo
- Operadores avanzados que añaden un filtro de consenso
- Operadores centrados en el riesgo que evitan el exceso de operaciones
================================================================
2. Principales características y ventajas
================================================================
Características principales:
- Motor de consenso multiindicador (CCI + RSI + WPR)
- Flechas de compra/venta en el gráfico principal
- Valor porcentual de saturación para la fuerza de la señal
- Umbrales ajustables para señales débiles/fuertes
- Posicionamiento de la flecha basado en ATR
- Funciona en todos los plazos e instrumentos
- Lógica sin repintado
Ventajas para el operador:
- Menos señales falsas
- Toma de decisiones más rápida
- Entradas de mayor confianza
- Validación clara de la fuerza
- Fácil integración en las estrategias existentes
================================================================
3. Guía de instalación
================================================================
1. Descargar Saturation_Pro.ex5
2. Abra MetaTrader 5
3. Archivo → Abrir carpeta de datos
4. MQL5 → Indicadores
5. Pegar el archivo
6. Reiniciar MT5
7. Adjuntar indicador a cualquier gráfico
================================================================
4. Ajustes y configuración del indicador
================================================================
Configuración de Flechas:
BuyArrowColor - Color para señales de Compra
SellArrowColor - Color para señales de Venta
ArrowSize - Tamaño de la flecha (1-5)
ShowSaturationValues - Muestra el porcentaje en el gráfico
Umbrales de señal:
Compra Fuerte: +70%
Compra Débil: +30%
Venta débil: -30
Venta fuerte: -70
Parámetros de los indicadores:
Periodos CCI / RSI / WPR
FastStep - Sensibilidad de la señal
SlowStep - Confirmación de tendencia
Periodo ATR - Sólo espacio entre flechas
Preajustes recomendados:
Scalping: Periodos más bajos, pasos más rápidos
Oscilación: Valores por defecto
Negociación de posiciones: Periodos más altos, pasos más lentos
================================================================
5. Estrategia de negociación y señales
================================================================
Señales de Compra:
Compra débil (+30% a +69%) - Entradas parciales
Compra fuerte (+70% a +100%) - Confirmación completa
Señales de venta:
Venta débil (-30% a -69%) - Salidas parciales
Venta fuerte (-70% a -100%) - Cortos de alta confianza
Zona Neutral:
-29% a +29% - No operar
Mejor práctica:
- Operar en la dirección de la tendencia
- Combinar con la acción del precio
- Respetar soportes y resistencias
- Gestionar el riesgo de forma estricta
================================================================
6. Técnicas de uso avanzadas
================================================================
- Filtrado de tendencias con medias móviles
- Detección de divergencias
- Confirmación multitrama
- Confluencia de Fibonacci
- Validación de volumen
================================================================
7. Pautas de gestión de riesgos
================================================================
- Riesgo 1-2% por operación
- Utilice un stop loss basado en el ATR
- Mantenga una relación recompensa-riesgo de 2:1
- Limitar la exposición total
- Aplicar límites de pérdidas diarias
================================================================
8. Preguntas frecuentes y resolución de problemas
================================================================
P: ¿Se repinta?
R: No. Todas las señales son fijas.
P: ¿Cuál es el mejor marco temporal?
R: Funciona en todos los plazos.
P: ¿Se puede automatizar?
R: Sí, compatible con EA.
================================================================
9. Contacto y asistencia
================================================================
Correo electrónico: support@team-trading.com
Actualizaciones: Actualizaciones menores gratuitas
Reembolso: Garantía de devolución de 30 días
================================================================
Descargo de responsabilidad
================================================================
Operar implica riesgos. Este indicador no garantiza beneficios y no constituye asesoramiento financiero. Opere siempre con responsabilidad.
Versión 1.0
Copyright © 2024 Saturation Pro
Todos los derechos reservados.