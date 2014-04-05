Saturation Key

Indicador clave de saturación - Manual del usuario





Tabla de contenidos

1. Visión general e introducción

2. Características principales y ventajas

3. 3. Guía de instalación

4. Ajustes y configuración de los indicadores

5. Estrategia de negociación y señales

6. Técnicas Avanzadas de Uso

7. Pautas de Gestión de Riesgos

8. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

9. Contacto y asistencia





================================================================

1. Introducción

================================================================

Bienvenido a Saturation Pro - ¡El mejor sistema de consenso multiindicador para MetaTrader 5!





Saturation Pro es un indicador de trading profesional diseñado para eliminar el conflicto de señales y el ruido del mercado mediante la combinación de tres potentes osciladores de momentum - CCI, RSI y Williams %R - en un motor de consenso unificado.





En lugar de obligar a los operadores a interpretar varios indicadores de forma independiente, Saturation Pro calcula una puntuación de saturación precisa que oscila entre -100% y +100%, mostrando claramente cuándo el impulso del mercado está alineado, débil o en conflicto.





Este enfoque permite a los operadores centrarse sólo en las configuraciones de alta probabilidad con confirmación clara, reduciendo las decisiones emocionales y las entradas falsas.





¿Qué hace que Saturation Pro sea único?

- Triple lógica de confirmación usando CCI, RSI y WPR

- Porcentaje exacto de saturación de -100% a +100

- Flechas claras y no repintadas directamente en el gráfico de precios

- Sensibilidad adaptativa rápida/lenta para cualquier estilo de trading

- Diseñado tanto para operadores discrecionales como algorítmicos





¿Para quién es este indicador?

- Operadores diarios que buscan señales rápidas y claras

- Operadores de swing que necesitan entradas de confirmación

- Principiantes que buscan un sistema visual intuitivo

- Operadores avanzados que añaden un filtro de consenso

- Operadores centrados en el riesgo que evitan el exceso de operaciones





================================================================

2. Principales características y ventajas

================================================================

Características principales:

- Motor de consenso multiindicador (CCI + RSI + WPR)

- Flechas de compra/venta en el gráfico principal

- Valor porcentual de saturación para la fuerza de la señal

- Umbrales ajustables para señales débiles/fuertes

- Posicionamiento de la flecha basado en ATR

- Funciona en todos los plazos e instrumentos

- Lógica sin repintado





Ventajas para el operador:

- Menos señales falsas

- Toma de decisiones más rápida

- Entradas de mayor confianza

- Validación clara de la fuerza

- Fácil integración en las estrategias existentes





================================================================

3. Guía de instalación

================================================================

1. Descargar Saturation_Pro.ex5

2. Abra MetaTrader 5

3. Archivo → Abrir carpeta de datos

4. MQL5 → Indicadores

5. Pegar el archivo

6. Reiniciar MT5

7. Adjuntar indicador a cualquier gráfico





================================================================

4. Ajustes y configuración del indicador

================================================================

Configuración de Flechas:

BuyArrowColor - Color para señales de Compra

SellArrowColor - Color para señales de Venta

ArrowSize - Tamaño de la flecha (1-5)

ShowSaturationValues - Muestra el porcentaje en el gráfico





Umbrales de señal:

Compra Fuerte: +70%

Compra Débil: +30%

Venta débil: -30

Venta fuerte: -70





Parámetros de los indicadores:

Periodos CCI / RSI / WPR

FastStep - Sensibilidad de la señal

SlowStep - Confirmación de tendencia

Periodo ATR - Sólo espacio entre flechas





Preajustes recomendados:

Scalping: Periodos más bajos, pasos más rápidos

Oscilación: Valores por defecto

Negociación de posiciones: Periodos más altos, pasos más lentos





================================================================

5. Estrategia de negociación y señales

================================================================

Señales de Compra:

Compra débil (+30% a +69%) - Entradas parciales

Compra fuerte (+70% a +100%) - Confirmación completa





Señales de venta:

Venta débil (-30% a -69%) - Salidas parciales

Venta fuerte (-70% a -100%) - Cortos de alta confianza





Zona Neutral:

-29% a +29% - No operar





Mejor práctica:

- Operar en la dirección de la tendencia

- Combinar con la acción del precio

- Respetar soportes y resistencias

- Gestionar el riesgo de forma estricta





================================================================

6. Técnicas de uso avanzadas

================================================================

- Filtrado de tendencias con medias móviles

- Detección de divergencias

- Confirmación multitrama

- Confluencia de Fibonacci

- Validación de volumen





================================================================

7. Pautas de gestión de riesgos

================================================================

- Riesgo 1-2% por operación

- Utilice un stop loss basado en el ATR

- Mantenga una relación recompensa-riesgo de 2:1

- Limitar la exposición total

- Aplicar límites de pérdidas diarias





================================================================

8. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

================================================================

P: ¿Se repinta?

R: No. Todas las señales son fijas.





P: ¿Cuál es el mejor marco temporal?

R: Funciona en todos los plazos.





P: ¿Se puede automatizar?

R: Sí, compatible con EA.





================================================================

9. Contacto y asistencia

================================================================

Correo electrónico: support@team-trading.com

Actualizaciones: Actualizaciones menores gratuitas

Reembolso: Garantía de devolución de 30 días





================================================================

Descargo de responsabilidad

================================================================

Operar implica riesgos. Este indicador no garantiza beneficios y no constituye asesoramiento financiero. Opere siempre con responsabilidad.





Versión 1.0

Copyright © 2024 Saturation Pro

Todos los derechos reservados.



