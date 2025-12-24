RMI Trend Sniper Indicator for MT5

RMI Trend Sniper Indikator für MT5

Überblick

Der RMI Trend Sniper ist ein trendfolgender technischer Indikator, der Händlern hilft, potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf Basis von Momentum, Volatilität und Trendrichtung zu erkennen. Der Indikator kombiniert die Logik des Relative Momentum Index (RMI) mit volumengewichteten und volatilitätsbasierten Berechnungen, um strukturierte, visuell klare Handelssignale direkt auf dem Chart zu liefern.

Der Indikator ist für Lern- und Analysezwecke gedacht und kann als Teil einer umfassenderen Handelsstrategie verwendet werden.

Wie es funktioniert

RMI Trend Sniper verbindet Momentum- und Volumenanalyse durch die Kombination von Elementen des Relative Strength Index (RSI) und des Money Flow Index (MFI). Diese Werte werden verarbeitet, um positive und negative Momentum-Verschiebungen zu erkennen, die dann mit der kurzfristigen Trendrichtung und den Volatilitätsbedingungen abgeglichen werden.

Ein Range Weighted Moving Average (RWMA) bildet die zentrale Trendreferenz, während adaptive Volatilitätsbänder unter Verwendung der Average True Range (ATR) berechnet werden. Kauf- und Verkaufssignale werden generiert, wenn sich die Momentum-Bedingungen ändern und die Trendrichtung die Verschiebung bestätigt.

Die Signale werden in Echtzeit durch Pfeile auf dem Chart angezeigt.

Hauptmerkmale

Momentum-basierte Signallogik

Der Indikator bewertet das Marktmomentum mithilfe einer hybriden RSI-MFI-Berechnung, um bullische und bearische Bedingungen zu identifizieren.

Trendbestätigung

Die Signale werden anhand eines kurzfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts der Preisänderungen gefiltert, um die Stärke der Richtung zu bestätigen.

Positive und negative Bedingungen

Die positive Bedingung wertet die vorherigen und aktuellen RMI-Werte zusammen mit einer positiven Veränderung des 5-Perioden-EMA aus.

Die negative Bedingung wertet den aktuellen RMI-Wert zusammen mit einer negativen Veränderung des 5-Perioden-EMA aus.

Dynamische Volatilitätsbänder

Adaptive Bänder werden um den Range Weighted Moving Average herum gezeichnet und spiegeln die aktuelle Marktvolatilität wider und helfen bei der Visualisierung potenzieller Kursausweitungen oder -rückgänge.

Klare visuelle Signale

Farbcodierte RMI-Linie zur Unterscheidung von bullischem und bearischem Momentum

Kauf- und Verkaufspfeile, die direkt auf dem Chart angezeigt werden

Optionales helles Chartthema für bessere Sichtbarkeit

Integrierte Warnungen

Optionale Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen sind verfügbar, wenn neue Kauf- oder Verkaufssignale erscheinen.

Eingebautes Signal-Backtesting-Panel

Ein optionales On-Chart-Testing-Panel ermöglicht die historische Auswertung von Signalen mit konfigurierbaren Take-Profit- und Stop-Loss-Levels. Die Ergebnisse, wie z. B. die Gesamtzahl der Trades, die Gewinne und die Gewinnrate, werden zur schnellen Überprüfung direkt auf dem Chart angezeigt.

Eingaben und Anpassungen

RMI-Länge und Momentum-Schwellenwerte

Einstellungen für das visuelle Erscheinungsbild

Optionen für Alarme und Benachrichtigungen

Backtesting-Startdatum, Take-Profit- und Stop-Loss-Niveau

Alle Parameter sind anpassbar, um verschiedenen Instrumenten, Zeitrahmen und Handelsstilen gerecht zu werden.

Hinweise zur Verwendung

RMI Trend Sniper wird am besten als Trendbestätigungs- und Momentum-Analyse-Tool verwendet. Händler können ihn mit Preisaktionsanalysen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus oder Trendfiltern mit höherem Zeitrahmen zur zusätzlichen Bestätigung kombinieren.



