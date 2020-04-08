RMI Trend Sniper Indicator for MT5

Indicador RMI Trend Sniper para MT5

Visión general

RMI Trend Sniper es un indicador técnico de seguimiento de tendencias diseñado para ayudar a los operadores a identificar posibles oportunidades de compra y venta basadas en el impulso, la volatilidad y la dirección de la tendencia. El indicador combina la lógica del Relative Momentum Index (RMI) con cálculos ponderados por volumen y por volatilidad para proporcionar señales de trading estructuradas y visualmente claras directamente en el gráfico.

Está pensado para fines educativos y analíticos y puede utilizarse como parte de una estrategia de negociación más amplia.

Cómo funciona

RMI Trend Sniper combina el análisis del momento y del volumen combinando elementos del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y del Índice de Flujo Monetario (MFI). Estos valores se procesan para detectar cambios positivos y negativos en el impulso, que luego se alinean con la dirección de la tendencia a corto plazo y las condiciones de volatilidad.

Una media móvil ponderada por rango (RWMA) constituye la referencia de tendencia principal, mientras que las bandas de volatilidad adaptables se calculan utilizando el rango medio real (ATR). Las señales de compra y venta se generan cuando cambian las condiciones de impulso y la dirección de la tendencia confirma el cambio.

Las señales se muestran en tiempo real mediante flechas en el gráfico.

Características principales

Lógica de señales basada en el impulso
El indicador evalúa el impulso del mercado utilizando un cálculo híbrido RSI-MFI para identificar condiciones alcistas y bajistas.

Confirmación de la tendencia
Las señales se filtran utilizando una media móvil exponencial a corto plazo de los cambios de precio para ayudar a confirmar la fuerza direccional.

Condiciones positivas y negativas

  • La condición positiva evalúa los valores anteriores y actuales del RMI junto con un cambio positivo en la EMA de 5 periodos.

  • La condición negativa evalúa el valor actual del RMI combinado con un cambio negativo en la EMA de 5 periodos.

Bandas Dinámicas de Volatilidad
Las bandas adaptativas se trazan alrededor de la Media Móvil Ponderada por Rango, reflejando la volatilidad actual del mercado y ayudando a visualizar la potencial expansión o contracción de los precios.

Señales visuales claras

  • Línea RMI codificada por colores para distinguir el impulso alcista del bajista

  • Flechas de compra y venta trazadas directamente en el gráfico

  • Tema de gráfico claro opcional para mejorar la visibilidad

Alertas integradas
Alertas emergentes opcionales y notificaciones push disponibles cuando aparecen nuevas señales de compra o venta.

Panel de pruebas de señales integrado
Un panel de pruebas opcional en el gráfico permite la evaluación histórica de las señales utilizando niveles configurables de take-profit y stop-loss. Los resultados, como el total de operaciones, las ganancias y el porcentaje de ganancias, se muestran directamente en el gráfico para una revisión rápida.

Entradas y personalización

  • Longitud de RMI y umbrales de impulso

  • Ajustes de apariencia visual

  • Opciones de alerta y notificación

  • Fecha de inicio del backtesting, niveles de take-profit y stop-loss

Todos los parámetros son ajustables para adaptarse a diferentes instrumentos, plazos y estilos de negociación.

Notas de uso

RMI Trend Sniper se utiliza mejor como herramienta de confirmación de tendencia y análisis de impulso. Los operadores pueden combinarlo con el análisis de la acción del precio, los niveles de soporte y resistencia, o los filtros de tendencia de marcos temporales superiores para obtener una confirmación adicional.



