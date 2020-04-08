V Power Cloud System

V-POWER CLOUD SYSTEM: 

V-Power Cloud es un indicador de estructura avanzada que redefine el análisis de volumen mediante la visualización de la Masa Crítica en el precio. A diferencia de las nubes convencionales, este sistema está diseñado para identificar los niveles donde las instituciones acumulan órdenes y defienden sus posiciones mediante Bases Planas y Densidad de Nube.

1. El Concepto de Masa (Densidad de la Nube)

La nube representa la cantidad de contratos y liquidez presentes en una zona determinada.

  • Nubes Anchas (Masa de Absorción): Indican zonas de alta densidad institucional donde el precio tiende a frenarse o consolidar antes de un movimiento mayor.

  • Nubes Delgadas (Vacío de Liquidez): Identifican "ventanas de oportunidad" donde el precio suele moverse con alta velocidad (caída o subida libre) debido a la ausencia de órdenes contrarias.

2. Bases Planas: El Suelo de Concreto Institucional

La característica más potente de este sistema es la detección de Bases Horizontales.

  • Sincronía con Smart Money: Una base plana indica que el precio promedio de la institución se ha mantenido estático, validando visualmente la existencia de un Order Block (OB) o un Breaker Block en ese nivel exacto.

  • Zonas de FLIP: El sistema permite observar cuándo una base plana que actuaba como techo es perforada y se convierte en el nuevo soporte (cambio de polaridad), confirmando la continuación del flujo de órdenes.

3. Navegación de Nodos de Liquidez

La V-Power Cloud ofrece una hoja de ruta clara para la toma de beneficios y la gestión del trade:

  • Objetivos "Más Allá": Una vez que el precio rompe su nube actual, la lógica del sistema dicta que la parada más probable no es un nivel aleatorio, sino la siguiente gran base plana de la nube en temporalidades superiores (H4 o Daily).

  • Rechazo Institucional: La aparición de mechas de rechazo sobre una base plana es la confirmación definitiva de que la masa institucional ha ganado la batalla en ese nivel.

¿Qué hace única a la V-Power Cloud?

  • Filtrado Estructural: Elimina el ruido del mercado al mostrar solo las zonas donde el volumen tiene peso real.

  • Claridad de Target: Permite establecer Take Profits basados en la masa real del mercado, evitando cierres prematuros.

  • Validación de Breakers: Identifica visualmente cuándo un nivel de liquidez interna (IRL) ha sido capturado para iniciar una expansión.


Os compradores deste produto também adquirem
