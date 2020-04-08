V Power Cloud System

V-POWER CLOUD SYSTEM: 

V-Power Cloud es un indicador de estructura avanzada que redefine el análisis de volumen mediante la visualización de la Masa Crítica en el precio. A diferencia de las nubes convencionales, este sistema está diseñado para identificar los niveles donde las instituciones acumulan órdenes y defienden sus posiciones mediante Bases Planas y Densidad de Nube.

1. El Concepto de Masa (Densidad de la Nube)

La nube representa la cantidad de contratos y liquidez presentes en una zona determinada.

  • Nubes Anchas (Masa de Absorción): Indican zonas de alta densidad institucional donde el precio tiende a frenarse o consolidar antes de un movimiento mayor.

  • Nubes Delgadas (Vacío de Liquidez): Identifican "ventanas de oportunidad" donde el precio suele moverse con alta velocidad (caída o subida libre) debido a la ausencia de órdenes contrarias.

2. Bases Planas: El Suelo de Concreto Institucional

La característica más potente de este sistema es la detección de Bases Horizontales.

  • Sincronía con Smart Money: Una base plana indica que el precio promedio de la institución se ha mantenido estático, validando visualmente la existencia de un Order Block (OB) o un Breaker Block en ese nivel exacto.

  • Zonas de FLIP: El sistema permite observar cuándo una base plana que actuaba como techo es perforada y se convierte en el nuevo soporte (cambio de polaridad), confirmando la continuación del flujo de órdenes.

3. Navegación de Nodos de Liquidez

La V-Power Cloud ofrece una hoja de ruta clara para la toma de beneficios y la gestión del trade:

  • Objetivos "Más Allá": Una vez que el precio rompe su nube actual, la lógica del sistema dicta que la parada más probable no es un nivel aleatorio, sino la siguiente gran base plana de la nube en temporalidades superiores (H4 o Daily).

  • Rechazo Institucional: La aparición de mechas de rechazo sobre una base plana es la confirmación definitiva de que la masa institucional ha ganado la batalla en ese nivel.

¿Qué hace única a la V-Power Cloud?

  • Filtrado Estructural: Elimina el ruido del mercado al mostrar solo las zonas donde el volumen tiene peso real.

  • Claridad de Target: Permite establecer Take Profits basados en la masa real del mercado, evitando cierres prematuros.

  • Validación de Breakers: Identifica visualmente cuándo un nivel de liquidez interna (IRL) ha sido capturado para iniciar una expansión.


Produits recommandés
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
ZigZagHHLL
Maksim Neimerik
Indicateurs
A simple Zig Zag indicator with added visualization of Higher High, Lower High, Higher Low, Lower Low. This indicator will be very helpful when working with support/resistance levels. The ZigZag indicator is a fundamental tool that will significantly help you navigate complex situations in the financial markets. By providing a clear visual representation of price movements and trends, it simplifies the analysis process and improves decision-making capabilities. Its role in identifying trends and
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Blahtech VWAP MT5
Blahtech Limited
5 (1)
Indicateurs
Was: $69  Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor Mo
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Edge finder pro 002
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
Indicateurs
Edge Finder   Pro 002     i s your all-in-one visual trading assistant, designed to cut through the market noise and highlight high-probability trading opportunities at a glance. It is an enhanced version with profit-taking levels, improved chart visibility, and greater ease in entering and exiting the market .   How It Works (The Core Idea): Instead of overloading your chart with complex numbers,    Edge Finder Pro 0 0 2   uses a unique, color-coded system to paint the market picture clearly. T
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicateurs
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicateurs
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicateurs
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicateurs
Version gratuite de ProEngulfing : QualifiedEngulfing, avec une limitation d'un signal par jour et des fonctionnalités réduites. Pour suivre les dernières actualités sur tous les produits Koala, rejoignez le canal Koala Trading Solution dans la communauté mql5 en cliquant sur le lien ci-dessous : https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La version MT4 de ce produit est téléchargeable via le lien suivant : https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Présentation de Pro
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicateurs
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicateurs
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicateurs
Description The indicator uses market profile theory to show the most relevant trading zones, on a daily basis. The zones to be shown are LVN (low volume nodes) and POC (point of control). An LVN zone is one which represents price areas with the least time or volume throughout the day. Typically, these areas indicate a supply or demand initiative, and in the future, they can turn into important breakout or retracement zones. A POC zone is one which represents price areas with the most time or vo
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.74) Short Description The Integrated Dashboard Scanner monitors multiple symbols and timeframes from a single panel. Version 3.74 features four core scanning modules based on Dariusz Dargo's trading strategy (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias) plus five supplementary modules (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage, Economic News, and Memo). Each module can be configured independently. New in
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur de prix et de volume WAPV pour MT5 fait partie de l'ensemble d'outils (Wyckoff Academy Wave Market) et (Wyckoff Academy Price and Volume). L'indicateur de prix et de volume WAPV pour MT5 a été créé pour faciliter la visualisation intuitive du mouvement du volume sur le graphique. Avec lui, vous pouvez observer les moments de pic de volume et les moments où le marché n'a aucun intérêt professionnel Identifiez les moments où le marché évolue par inertie et non par mouvement de "smart
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicateurs
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
Dans MetaTrader, tracer plusieurs   lignes horizontales   et suivre leurs niveaux de prix respectifs peut rapidement devenir fastidieux. Cet indicateur trace automatiquement plusieurs lignes horizontales à intervalles réguliers pour définir des alertes de prix, afficher des niveaux de support et résistance, ou pour tout autre besoin manuel. Cet indicateur est idéal pour les traders débutants sur le marché du Forex, à la recherche d’opportunités pour réaliser des profits rapides à l’achat et à la
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Power Candles – Signaux d’entrée basés sur la force pour tous les marchés Power Candles intègre l’analyse de force éprouvée de Stein Investments directement dans le graphique des prix. Au lieu de réagir uniquement au prix, chaque bougie est colorée en fonction de la force réelle du marché, ce qui permet d’identifier instantanément les phases de momentum, l’accélération de la force et les transitions de tendance propres. Une logique unique pour tous les marchés Power Candles fonctionne automatiqu
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicateurs
Gold Sniper Scalper Pro - Système de Trading d'Or (XAU/USD) sur MetaTrader 5 Pour le trader sérieux: Abordez le trading d'Or avec une méthodologie structurée et axée sur les données, combinant plusieurs facteurs d'analyse de marché. Cet outil est conçu pour soutenir votre analyse du trading d'Or. Opportunité de Prix Limitée C'est une chance de posséder Gold Sniper Scalper Pro avant que le prix n'augmente.  Le prix du produit augmentera de $50 après chaque série de 10 achats subséquents. Prix Fi
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicateurs
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base des Smart Money Concepts (SMC). Il est conçu pour aider les traders à analyser la structure du marché de manière systématique et à obtenir une vision plus claire de la direction globale du marché. Le système analyse automatiquement les Points de Retournement, les Zones Clés et la Market Structure sur plusieurs unités de temps, tout en affichant les Points of Interest (POI), les signaux
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
Smart Stop Indicator – Précision intelligente du stop-loss directement sur votre graphique Présentation Smart Stop Indicator est la solution idéale pour les traders qui souhaitent placer leur stop-loss de manière claire et méthodique, sans deviner ni suivre leur intuition. Cet outil combine la logique classique de price action (succession de plus hauts et de plus bas) avec une reconnaissance moderne des cassures pour identifier le prochain niveau de stop réellement logique. Que le marché soit
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicateurs
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicateurs
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicateurs
Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicateurs
TPSproTrend PRO identifie le moment précis où le marché change de direction et constitue un point d'entrée au début du mouvement. Vous entrez sur le marché lorsque le prix commence tout juste à bouger, et non après que le mouvement ait déjà eu lieu.   Indicateur       Il ne redessine pas les signaux et affiche automatiquement les points d'entrée, le Stop Loss et le Take Profit, rendant ainsi le trading clair, visuel et structuré. INSTRUCTIONS RUS   -   VERSION MT4 Principaux avantages Signalisa
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicateurs
L'indicateur   Trend Line PRO   est une stratégie de trading indépendante. Il montre le changement de tendance, le point d'entrée de la transaction, ainsi que le calcul automatique de trois niveaux de protection Take Profit et Stop Loss. Trend Line PRO   est parfait pour tous les symboles Meta Trader : devises, métaux, crypto-monnaies, actions et indices. L'indicateur est utilisé dans le trading sur des comptes réels, ce qui confirme la fiabilité de la stratégie. Pour le moment, l'indicateur
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicateurs
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 est un indicateur pour MetaTrader 5 qui automatise l’analyse de la structure de marché et des concepts ICT / Smart Money . Il ne prend aucune position et ne gère pas les ordres : c’est un outil d’analyse visuelle , pas un robot de trading automatisé. Ce que l’indicateur affiche L’indicateur scanne le graphique et met en avant les informations suivantes : Structure de marché : swings importants, HH, HL, LH, LL
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Plus de l'auteur
Risk Guardian Pro
Henry Armando Baltazar
Indicateurs
️ Risk Guardian Pro V7.62 | Control de DRAWDOWN y GESTIÓN DE RIESGO con Presupuesto Diario (Ideal para Prop Firms) ¡Controla tu Presupuesto de Riesgo Diario, Evita la Sobreoperación y Activa el Plan de Recuperación Automático tras Pérdidas!   Risk Guardian Pro V7.62 es la herramienta esencial de Gestión de Riesgo Inteligente diseñada para traders que operan en Cuentas de Fondeo (Prop Firms) y cuentas personales. Este indicador funciona como un monitor de cabina inteligente en tiempo real, tra
Momentum Maxwell V1 PRO
Henry Armando Baltazar
Indicateurs
Momentum Maxwell V1 PRO: The Sniper Hybrid Energy Momentum Maxwell V1 PRO no es un oscilador convencional; es una herramienta de precisión balística diseñada para el trader que opera como un francotirador . Mientras que los indicadores estándar se pierden en el ruido del mercado, el Maxwell V1 PRO utiliza un motor de triple filtrado de energía para detectar el agotamiento del precio con una nitidez quirúrgica. A diferencia del RSI o el Estocástico, que confinan sus datos en una escala artificial
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis