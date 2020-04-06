🏆 Edgevia GOLD Trend - Automatisierter XAUUSD Trading Expert Advisor

Edgevia GOLD Trend ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und sich auf Trendausrichtung, Momentum-Validierung und disziplinierte Ausführungskontrolle konzentriert.

Der EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Struktur, Risikobewusstsein und Konsistenz legen und nicht auf aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten.

🔒 Die Kernlogik der Strategie ist als proprietäres geistiges Eigentum geschützt. Nur die wichtigsten operativen Parameter werden offengelegt.

🔹 Strategie-Übersicht

Edgevia GOLD identifiziert Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei denen Trendrichtung, Impulsstärke und Volatilität aufeinander abgestimmt sind.

Trades werden nur während günstiger Sitzungen und akzeptabler Marktbedingungen ausgeführt, was dazu beiträgt, Rauschen und minderwertige Einträge zu reduzieren.

Das System ist so konzipiert, dass es Range- und Low-Liquidity-Umgebungen vermeidet und sich stattdessen auf strukturierte Marktbewegungen konzentriert.

🔹 Hauptmerkmale

Adaptives Trendfolgesystem

Validierung der Marktbedingungen auf mehreren Ebenen

Bestätigung von Momentum und Stärke

Volatilitätsbasierte Handelsfilterung

Sitzungsbasierte Ausführungskontrolle

Echtzeit-Überwachungs-Dashboard

🔹 Risiko- und Handelsmanagement

Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontorisiko

Feste und dynamische Handelsschutzmechanismen

Trailing Stop und zeitbasierte Ausstiegskontrolle

Begrenzung der maximalen gleichzeitigen Position

Täglicher Verlustschutz zur Vermeidung von Überrisiken

🔹 Ausführungsumgebung

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5 / M15

Empfohlenes Konto: ECN / Roh-Spread

Low-Spread-Broker dringend empfohlen

VPS empfohlen für stabile Ausführung

🔹 Benutzereingaben (vereinfacht)

Nur risiko- und ausführungsbezogene Einstellungen sind konfigurierbar:

Risiko pro Handel

Maximale Spanne

Stunden der Handelssitzung

Maximal offene Positionen

Tägliches Verlustlimit

Trailing-Stop-Kontrolle

Die internen Strategieparameter sind nicht vom Benutzer einstellbar.

⚠️ Wichtige Hinweise

Dieser EA garantiert keine Gewinne

Der Drawdown kann sich bei ungünstigen Marktbedingungen erhöhen

Die Leistung hängt von den Bedingungen des Brokers und den Risikoeinstellungen ab

Vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto testen

✅ Warum Edgevia GOLD?