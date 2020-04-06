Edgevia GOLD Trend
- Experten
- Le Huy Tuong
- Version: 2.0
Edgevia GOLD Trend ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und sich auf Trendausrichtung, Momentum-Validierung und disziplinierte Ausführungskontrolle konzentriert.
Der EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Struktur, Risikobewusstsein und Konsistenz legen und nicht auf aggressives oder unkontrolliertes Handelsverhalten.
🔒 Die Kernlogik der Strategie ist als proprietäres geistiges Eigentum geschützt. Nur die wichtigsten operativen Parameter werden offengelegt.
🔹 Strategie-Übersicht
Edgevia GOLD identifiziert Marktbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei denen Trendrichtung, Impulsstärke und Volatilität aufeinander abgestimmt sind.
Trades werden nur während günstiger Sitzungen und akzeptabler Marktbedingungen ausgeführt, was dazu beiträgt, Rauschen und minderwertige Einträge zu reduzieren.
Das System ist so konzipiert, dass es Range- und Low-Liquidity-Umgebungen vermeidet und sich stattdessen auf strukturierte Marktbewegungen konzentriert.
🔹 Hauptmerkmale
-
Adaptives Trendfolgesystem
-
Validierung der Marktbedingungen auf mehreren Ebenen
-
Bestätigung von Momentum und Stärke
-
Volatilitätsbasierte Handelsfilterung
-
Sitzungsbasierte Ausführungskontrolle
-
Echtzeit-Überwachungs-Dashboard
🔹 Risiko- und Handelsmanagement
-
Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontorisiko
-
Feste und dynamische Handelsschutzmechanismen
-
Trailing Stop und zeitbasierte Ausstiegskontrolle
-
Begrenzung der maximalen gleichzeitigen Position
-
Täglicher Verlustschutz zur Vermeidung von Überrisiken
🔹 Ausführungsumgebung
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M5 / M15
-
Empfohlenes Konto: ECN / Roh-Spread
-
Low-Spread-Broker dringend empfohlen
-
VPS empfohlen für stabile Ausführung
🔹 Benutzereingaben (vereinfacht)
Nur risiko- und ausführungsbezogene Einstellungen sind konfigurierbar:
-
Risiko pro Handel
-
Maximale Spanne
-
Stunden der Handelssitzung
-
Maximal offene Positionen
-
Tägliches Verlustlimit
-
Trailing-Stop-Kontrolle
Die internen Strategieparameter sind nicht vom Benutzer einstellbar.
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Dieser EA garantiert keine Gewinne
-
Der Drawdown kann sich bei ungünstigen Marktbedingungen erhöhen
-
Die Leistung hängt von den Bedingungen des Brokers und den Risikoeinstellungen ab
-
Vor dem Live-Handel immer auf einem Demokonto testen
✅ Warum Edgevia GOLD?
-
Saubere und disziplinierte Handelslogik
-
Für den langfristigen Einsatz konzipiert
-
Transparente Risikokontrolle
-
Keine Ansprüche auf Kurvenanpassung oder Überoptimierung
-
Geeignet für Händler, die die Volatilität von Gold verstehen