Edgevia GOLD Trend
- Asesores Expertos
- Le Huy Tuong
- Versión: 2.0
Edgevia GOLD Trend es un sistema de trading automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro), centrado en la alineación de la tendencia, la validación del impulso y el control disciplinado de la ejecución.
El EA está construido para los operadores que priorizan la estructura, la conciencia del riesgo y la consistencia en lugar de un comportamiento de negociación agresivo o incontrolado.
La lógica central de la estrategia está protegida como propiedad intelectual. Sólo se exponen los parámetros operativos esenciales.
🔹 Visión general de la estrategia
Edgevia GOLD opera identificando condiciones de mercado de alta probabilidad en las que la dirección de la tendencia, la fuerza del impulso y la volatilidad están alineadas.
Las operaciones se ejecutan sólo durante sesiones favorables y condiciones de mercado aceptables, ayudando a reducir el ruido y las entradas de baja calidad.
El sistema está diseñado para evitar los entornos de oscilación y baja liquidez, centrándose en cambio en el movimiento estructurado del mercado.
Características principales
-
Marco adaptativo de seguimiento de tendencias
-
Validación multicapa de las condiciones del mercado
-
Confirmación del impulso y la fortaleza
-
Filtrado de operaciones basado en la volatilidad
-
Control de ejecución basado en sesiones
-
Panel de control en tiempo real
Gestión de riesgos y operaciones
-
Dimensionamiento automático de posiciones en función del riesgo de la cuenta
-
Mecanismos de protección de operaciones fijos y dinámicos
-
Trailing stop y control de salida en función del tiempo
-
Limitación de posiciones simultáneas máximas
-
Protección contra pérdidas diarias para evitar la sobreexposición
Entorno de ejecución
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Plazos: M5 / M15
-
Cuenta recomendada: ECN / Raw Spread
-
Broker de bajo spread muy recomendado
-
VPS recomendado para una ejecución estable
🔹 Entradas de usuario (simplificadas)
Sólo son configurables los ajustes relacionados con el riesgo y la ejecución:
-
Riesgo por operación
-
Diferencial máximo
-
Horario de la sesión
-
Máximo de posiciones abiertas
-
Límite diario de pérdidas
-
Control de trailing stop
Los parámetros internos de la estrategia no son ajustables por el usuario.
⚠️ Notas importantes
-
Este EA no garantiza beneficios
-
La reducción puede aumentar en condiciones de mercado desfavorables
-
El rendimiento depende de las condiciones del broker y de los ajustes de riesgo
-
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo
✅ ¿Por qué Edgevia GOLD?
-
Lógica de trading limpia y disciplinada
-
Diseñado para el despliegue a largo plazo
-
Control transparente del riesgo
-
Sin pretensiones de ajuste de curvas ni sobreoptimización
-
Adecuado para operadores que entienden la volatilidad del oro