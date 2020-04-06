🏆 Edgevia GOLD Trend - Asesor experto de trading automatizado para XAUUSD.

Edgevia GOLD Trend es un sistema de trading automatizado diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro), centrado en la alineación de la tendencia, la validación del impulso y el control disciplinado de la ejecución.

El EA está construido para los operadores que priorizan la estructura, la conciencia del riesgo y la consistencia en lugar de un comportamiento de negociación agresivo o incontrolado.

La lógica central de la estrategia está protegida como propiedad intelectual. Sólo se exponen los parámetros operativos esenciales.

🔹 Visión general de la estrategia

Edgevia GOLD opera identificando condiciones de mercado de alta probabilidad en las que la dirección de la tendencia, la fuerza del impulso y la volatilidad están alineadas.

Las operaciones se ejecutan sólo durante sesiones favorables y condiciones de mercado aceptables, ayudando a reducir el ruido y las entradas de baja calidad.

El sistema está diseñado para evitar los entornos de oscilación y baja liquidez, centrándose en cambio en el movimiento estructurado del mercado.

Características principales

Marco adaptativo de seguimiento de tendencias

Validación multicapa de las condiciones del mercado

Confirmación del impulso y la fortaleza

Filtrado de operaciones basado en la volatilidad

Control de ejecución basado en sesiones

Panel de control en tiempo real

Gestión de riesgos y operaciones

Dimensionamiento automático de posiciones en función del riesgo de la cuenta

Mecanismos de protección de operaciones fijos y dinámicos

Trailing stop y control de salida en función del tiempo

Limitación de posiciones simultáneas máximas

Protección contra pérdidas diarias para evitar la sobreexposición

Entorno de ejecución

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Plazos: M5 / M15

Cuenta recomendada: ECN / Raw Spread

Broker de bajo spread muy recomendado

VPS recomendado para una ejecución estable

🔹 Entradas de usuario (simplificadas)

Sólo son configurables los ajustes relacionados con el riesgo y la ejecución:

Riesgo por operación

Diferencial máximo

Horario de la sesión

Máximo de posiciones abiertas

Límite diario de pérdidas

Control de trailing stop

Los parámetros internos de la estrategia no son ajustables por el usuario.

⚠️ Notas importantes

Este EA no garantiza beneficios

La reducción puede aumentar en condiciones de mercado desfavorables

El rendimiento depende de las condiciones del broker y de los ajustes de riesgo

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo

✅ ¿Por qué Edgevia GOLD?