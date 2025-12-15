Prop Firm Grid Controller

📌 ATR Grid Risk Controller - Utilidad de gestión de operaciones

ATR Grid Risk Controller es un Asesor Experto manual de ejecución de operaciones y gestión de riesgos, diseñado para traders discrecionales y prop firm que requieren un estricto control de riesgos, precisión y disciplina de ejecución.

Este EA NO genera señales de trading, NO decide cuándo entrar, y NO utiliza martingala o multiplicación de lotes.

El trader mantiene el control total de las decisiones de trading, mientras que el EA se encarga únicamente del cálculo del riesgo y de la lógica de ejecución.

Características principales

✔️ Riesgo total fijo por cesta (%)

El riesgo se calcula una vez en función del capital de la cuenta y nunca aumenta.

✔️ Stop Loss único para todas las posiciones

Todas las órdenes de mercado y pendientes comparten el mismo stop loss, calculado a partir del precio de entrada inicial.

✔️ Espaciado de la parrilla basado en ATR

Las entradas en la parrilla se distribuyen en función de la volatilidad real del mercado.

✔️ Tamaño de lote proporcional (sin martingala)

El tamaño total de la posición se divide en partes iguales. No hay multiplicación de lotes.

✔️ Punto de equilibrio automático a +R

El stop loss se desplaza al precio medio de la cesta tras alcanzar un nivel de beneficios predefinido.

✔️ Cierre de la cesta a +R de beneficio total

Todas las posiciones pueden cerrarse automáticamente cuando el beneficio total alcanza un múltiplo del riesgo inicial.

✔️ Objetivo de cesta EMA 50 opcional

Ideal para estrategias de reversión a la media y pullback.

✔️ Botones de control manual

BUY GRID - SELL GRID - CLOSE ALL directamente desde el gráfico.

🔹 Lo que este EA NO hace

❌ No tiene entradas automáticas

❌ No tiene martingala ni lógica de recuperación

❌ No garantiza beneficios

❌ No sustituye al trader.

Destinado a

Operadores discrecionales

Operadores de empresas de capital riesgo

Estrategias de reversión a la media

Traders centrados en el control del riesgo y la disciplina de ejecución

⚠️ Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto es una utilidad de gestión de operaciones, no un sistema de negociación totalmente automatizado.

Los resultados de las operaciones dependen enteramente de las decisiones del operador.

❓ FAQ - Preguntas más frecuentes

P: ¿Este Asesor Experto abre operaciones automáticamente?

R: No. Este EA no genera señales de trading y no abre operaciones automáticamente.

El operador inicia manualmente la cuadrícula utilizando los botones COMPRAR CUADRÍCULA o VENDER CUADRÍCULA.

P: ¿Este EA utiliza martingala o multiplicación de lotes?

R: No. El tamaño total de la posición se divide en partes iguales entre las entradas de la cuadrícula.

No hay lógica de martingala, recuperación o multiplicación de lotes.

P: ¿Cómo se calcula el riesgo?

R: El riesgo se calcula una vez, como porcentaje del capital de la cuenta, y representa el riesgo máximo de toda la cesta.

El riesgo total nunca aumenta cuando se colocan órdenes adicionales en la parrilla.

P: ¿Tiene cada orden un stop loss diferente?

R: No. Todas las órdenes de mercado y pendientes comparten un único stop loss, calculado a partir de la entrada inicial.

P: ¿En qué mercados se puede utilizar este EA?

R: El EA puede utilizarse en Forex, Oro, Índices e instrumentos CFD, siempre que el broker admita MetaTrader 5 y órdenes pendientes en el símbolo seleccionado.

P: ¿Este EA es adecuado para operar con empresas de apoyo?

R: Sí. El EA está diseñado con un estricto control de riesgos y protección del capital, por lo que es adecuado para entornos con reglas estrictas, como las empresas de prop.

P: ¿Puedo cerrar todas las posiciones manualmente?

R: Sí. El botón CERRAR TODO le permite cerrar inmediatamente todas las posiciones de la cesta y eliminar las órdenes pendientes.

P: ¿Puedo utilizar el EA en varios gráficos o símbolos?

R: Sí, pero se recomienda ejecutar un EA por símbolo.

El EA sólo gestiona las posiciones abiertas con su propio Número Mágico.

P: ¿Garantiza este EA beneficios?

R: No. Se trata de una utilidad de gestión de operaciones, no de un sistema de negociación.

Todos los resultados dependen enteramente de las decisiones y la estrategia del operador.

P: ¿Se requiere optimización o backtesting?

R: No. Este EA no incluye una estrategia automatizada.

Sus parámetros se refieren a la gestión del riesgo y la lógica de ejecución, que se pueden ajustar al enfoque personal del trader.

Nota importante

Antes de alquilar este producto, por favor asegúrese de entender que esta herramienta ayuda a la gestión de operaciones y no proporciona señales de trading.



