**News Monitor Allert**





Der Handel an den Finanzmärkten ohne Kenntnis des Wirtschaftskalenders ist ein entscheidender Fehler, der zu unnötigen Verlusten führt. Selbst die beste technische Strategie kann bei einer wichtigen Nachricht sofort scheitern. Dieses Dienstprogramm bietet die ultimative Lösung und dient als Schutz für Ihr Kapital.





Eine der leistungsfähigsten Eigenschaften dieses Indikators ist seine Benutzerfreundlichkeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Tools auf dem Markt **müssen Sie keine externen Links konfigurieren, DLLs herunterladen oder URLs zu den WebRequest-Einstellungen hinzufügen.** Der Indikator ist so konzipiert, dass er nativ mit dem internen MetaTrader 5 Ökosystem arbeitet. Er erkennt automatisch und zeigt sofort nach der Installation anstehende Nachrichten an.





**Warum dieses Tool wichtig ist**





Wirtschaftliche Ereignisse verursachen oft heftige Kursspitzen und Kursausschläge. Dieses Dashboard gibt Ihnen eine klare visuelle Warnung auf Ihrem Chart, bevor die Volatilität einsetzt. Es ermöglicht Ihnen, rechtzeitig aus dem Handel auszusteigen, Stop-Losses anzupassen oder Expert Advisors zu pausieren.





Für einen sehr geringen Preis erhalten Sie ein professionelles Tool, das sich bereits durch die Vermeidung eines einzigen Verlustes aufgrund eines unerwarteten Nachrichtenereignisses bezahlt macht. Es ist auf Leistung optimiert, verbraucht keine Ressourcen und bremst Ihr Terminal nicht aus.





**Schlüsselmerkmale**





**Keine Konfiguration:** Keine externen Websites oder Links erforderlich. Das Programm arbeitet automatisch und verwendet die nativen Daten des Terminals.

**Smart Dashboard:** Das Panel verfügt über ein automatisches Breitensystem, das sich dynamisch an die Länge des Textes anpasst, so dass Ihr Diagramm sauber und übersichtlich bleibt.

* **Erweiterte Filterung:** Filtert automatisch Nachrichten, die für das von Ihnen gehandelte Währungspaar relevant sind. Sie können auch festlegen, dass USD-Nachrichten immer angezeigt werden, da sie sich auf den globalen Markt auswirken.

* Rechtzeitige Warnungen:** Erhalten Sie Pop-up-Warnungen auf Ihrem Desktop und Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon Minuten vor einer Veröffentlichung.

**Visuelle Effizienz:** Ein modernes, dunkles Design mit neonfarbener Kodierung hilft Ihnen, Marktrisiken in Sekundenbruchteilen einzuschätzen.





**Einstellungen**





**Nachrichten-Filter**





* **Nur aktuelles Symbol:** Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das Dashboard auf intelligente Weise nur Nachrichten an, die sich auf die Währungen in Ihrem aktuellen Chart beziehen (z. B. werden bei GBPJPY Nachrichten zu GBP und JPY angezeigt).

* **Immer USD einbeziehen:** Macht Ereignisse in US-Dollar unabhängig vom Symbol sichtbar, da die USD-Volatilität fast alle Vermögenswerte betrifft.

* **Nur Ereignisse mit hohem Einfluss:** Schränkt die Liste auf die wichtigsten marktbewegenden Ereignisse ein.

**Medium & High Impact:** Zeigt wichtige Ereignisse an und filtert gleichzeitig das Rauschen mit geringer Auswirkung heraus.





**Visuelle Einstellungen**





* **Schriftgröße:** Skaliert die Textgröße, um eine perfekte Lesbarkeit auf jeder Bildschirmauflösung zu gewährleisten.

* **Vorschau (Stunden):** Legt fest, wie weit in die Zukunft das Dashboard kommende Ereignisse anzeigen soll.

**Max Lines:** Begrenzt die Anzahl der auf dem Panel angezeigten Ereignisse, um ein unübersichtliches Diagramm zu vermeiden.

**Auto-Breitenanpassung:** Ein Kalibrierungswert für die automatische Größenanpassung des Panels. Sie können diesen Wert geringfügig anpassen, wenn der Text auf Ihrem spezifischen Monitor zu eng aussieht.

**Farben:** Vollständig anpassbare Farben für den Hintergrund, den Text und die Zeit, die zu Ihrer Handelsvorlage passen.





**Ausdrucksfarben**





**Hoch / Mittel / Niedrig:** Benutzerdefinierte Farben für Wichtigkeitsmarkierungen. Die Standardeinstellungen sind auf helle Neonfarben für maximale Sichtbarkeit eingestellt.





**Warnungen**





* **Pop-up Alert:** Löst eine Audio- und Fensterbenachrichtigung auf Ihrem Desktop-Terminal aus.

**Push-Benachrichtigung:** Sendet eine Nachricht an Ihre MetaTrader Mobile App, damit Sie auch dann informiert bleiben, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

**Minuten vor Nachrichten:** Legt den genauen Zeitpuffer für die Benachrichtigung fest. Wenn Sie diesen Wert beispielsweise auf 15 einstellen, werden Sie 15 Minuten vor der Veröffentlichung der Daten gewarnt.