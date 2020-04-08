News Monitor Allert

**Monitor de noticias Allert**


Operar en los mercados financieros sin estar al tanto del calendario económico es un error crítico que conduce a pérdidas innecesarias. Incluso la mejor estrategia técnica puede fallar instantáneamente durante la publicación de una noticia de gran impacto. Esta utilidad proporciona la solución definitiva, actuando como salvaguarda de su capital.


Una de las características más potentes de este indicador es su facilidad de uso. A diferencia de muchas otras herramientas en el mercado, **usted no necesita configurar ningún enlace externo, descargar DLLs, o añadir URLs a la configuración de WebRequest.** El indicador está construido para trabajar de forma nativa con el ecosistema interno de MetaTrader 5. Detecta automáticamente y muestra las próximas noticias inmediatamente después de la instalación.


**Por qué esta herramienta es esencial


Los acontecimientos económicos a menudo causan picos de precios violentos y deslizamientos. Este tablero le da una clara advertencia visual en su gráfico antes de que la volatilidad golpee. Le permite salir de las operaciones, ajustar los stop-loss o pausar a tiempo los asesores expertos.


Por un precio muy bajo, usted recibe una herramienta de nivel profesional que se amortiza con sólo evitar una pérdida causada por una noticia inesperada. Está optimizado para el rendimiento, asegurando que consume cero recursos y nunca ralentiza su terminal.


**Características principales


**Cero configuración:** No requiere sitios web externos o enlaces. Funciona automáticamente utilizando los datos nativos del terminal.

* Panel de control inteligente: El panel cuenta con un sistema de auto-ancho que se ajusta dinámicamente a la longitud del texto, manteniendo su gráfico limpio y organizado.

* **Filtrado avanzado:** Filtra automáticamente las noticias relevantes para el par de divisas con el que esté operando. También puede forzar que las noticias en USD aparezcan siempre, ya que impactan en el mercado global.

* Alertas oportunas:** Reciba alertas emergentes en su escritorio y notificaciones push en su teléfono minutos antes de una publicación.

* Eficacia visual: Un diseño moderno y oscuro con códigos de colores de neón le ayuda a evaluar los riesgos del mercado en una fracción de segundo.


**Configuración


**Filtros de noticias


* Sólo símbolo actual:** Cuando está activado, el panel muestra de forma inteligente sólo las noticias relacionadas con las divisas de su gráfico actual (por ejemplo, en GBPJPY, muestra noticias de GBP y JPY).

**Incluir siempre el USD:** Mantiene visibles los eventos en USD independientemente del símbolo, ya que la volatilidad del USD afecta a casi todos los activos.

**Sólo alto impacto:** Restringe la lista para mostrar sólo los eventos más críticos que mueven el mercado.

* Impacto medio y alto:** Muestra los eventos significativos mientras filtra el ruido de bajo impacto.


**Ajustes visuales


* Tamaño de fuente:** Ajusta el tamaño del texto para garantizar una legibilidad perfecta en cualquier resolución de pantalla.

* Anticipación (horas): Determina la anticipación con la que el cuadro de mandos mostrará los próximos eventos.

* **Máximo de líneas:** Limita el número de eventos mostrados en el panel para evitar el desorden del gráfico.

* **Ajuste automático de anchura:** Un valor de calibración para el redimensionamiento automático del panel. Puedes ajustarlo ligeramente si el texto se ve demasiado apretado en tu monitor.

* Colores:** Colores totalmente personalizables para el fondo, el texto y el tiempo para que coincida con su plantilla de negociación.


**Colores de impacto


* **Alto / Medio / Bajo:** Colores personalizados para los marcadores de importancia. Por defecto se establecen en colores de neón brillante para una máxima visibilidad.


**Alertas


* **Alerta emergente:** activa una notificación de audio y ventana en su terminal de escritorio.

* Notificación de empuje: Envía un mensaje a su aplicación móvil MetaTrader, lo que le permite mantenerse informado, incluso cuando lejos de su escritorio.

* **Minutos Antes de Noticias:** Establece el búfer de tiempo preciso para la alerta. Por ejemplo, establecer esto en 15 significa que se le avisará 15 minutos antes de la publicación de los datos.

