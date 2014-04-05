Visualtheme

🎨 VISUAL THEME SWITCHER PRO v3.2





Professioneller Chart-Themenwechsler für MetaTrader 5 mit erweiterten Funktionen und mehrsprachiger Unterstützung.





🌟 HAUPTMERKMALE:

- 9 Professionell gestaltete Themes

- Drag & Drop Panel Schnittstelle

- Mehrsprachige Unterstützung (5 Sprachen)

- 7-Tage-Testversion mit allen Funktionen

- Umschalten zwischen Vollbildmodus

- Automatisch generierte Themen-Buttons

- Professionelles Sicherheitssystem

- Wiederherstellung der Position

- Ein-Klick-Theme-Anwendung





🎯 PROFESSIONELLE THEMEN ENTHALTEN:

1. NEON - Futuristisches Thema in Schwarz und Grün für Nachthändler

2. MINIMAL - Sauberes weißes und blaues Thema für Klarheit

3. OCEAN - Tiefblaues Wasserthema für den ruhigen Handel

4. ELEGANT - Premium-Theme in Gold und Schwarz für Profis

PASTEL - Sanfte Pastellfarben für eine geringere Belastung der Augen

6 FOREST - Grünes, natürliches Thema für komfortable, lange Sitzungen

URBAN - Graues, modernes Thema für urbane Trader

8 DARK - Professionelles dunkles Theme für konzentrierten Handel

9. LIGHT - Helles, klares Thema für den Tageshandel





🌍 MEHRSPRACHIGE UNTERSTÜTZUNG:

- Englisch

- Spanisch (Español)

- Französisch (Français)

- Deutsch (Deutsch)

- Russisch (Русский)





⚙️ SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:

- MetaTrader 5

- Windows 7, 8, 10, 11

- 10MB freier Speicherplatz

- Beliebige Bildschirmauflösung





🛡️ SICHERHEIT & LIZENZIERUNG:

- 7-tägige voll funktionsfähige Testversion

- Professionelles Lizenzsystem

- Sicherer Aktivierungsprozess

- Lebenslange Nutzung nach dem Kauf

- 1 Jahr lang kostenlose Updates





📞 PREMIUM-SUPPORT:

- E-Mail: support@metatradersolutions.com

- Reaktionszeit: 24-48 Stunden

- Ausführliche Installationsanleitung

- Priorität für Fehlerbehebungen





💡 ANWENDUNGSWEISE:

1. den Indikator an ein beliebiges Diagramm anhängen

2. in den Einstellungen die gewünschte Sprache auswählen

3. klicken Sie auf eine beliebige Themenschaltfläche für eine sofortige Anwendung

Ziehen Sie das Panel an die gewünschte Position

Verwenden Sie den Vollbildmodus für einen ablenkungsfreien Handel 6.

6. bei Bedarf Position wiederherstellen





🎁 BONUSFUNKTIONEN:

- Keine Vorlagendateien erforderlich

- Funktioniert auf allen Zeitrahmen

- Kompatibel mit allen Symbolen

- Beeinflusst keine Handelsalgorithmen

- Leicht und schnell





🔧 TECHNISCHE DATEN:

- Version: 3.2

- Typ: Benutzerdefinierter Indikator

- Datei: VisualThemeSwitcher_PRO.ex5

- Einstellungen: Vollständig anpassbar

- Updates: Regelmäßige Verbesserungen





📄 LIZENZBEDINGUNGEN:

- Einmaliger Kauf

- Lebenslange Nutzung

- Kostenlose Updates für 1 Jahr

- Nur persönliche Nutzung

- Keine Weiterverbreitung erlaubt





⭐ WARUM VISUAL THEME SWITCHER PRO WÄHLEN?

- Sparen Sie Zeit beim Umschalten zwischen Chart-Themen

- Professionelles Erscheinungsbild für Ihren Handelsarbeitsplatz

- Reduzieren Sie die Belastung der Augen bei langen Handelssitzungen

- Verbessern Sie die Konzentration mit optimierten Farbschemata

- Mehrsprachige Unterstützung für globale Trader





🎯 PERFEKT FÜR:

- Daytrader

- Swing-Trader

- Professionelle Trader

- Trading-Ausbilder

- Jeder, der eine bessere Chart-Visualisierung wünscht





Aktualisieren Sie Ihre Handelserfahrung noch heute mit Visual Theme Switcher PRO 🚀.