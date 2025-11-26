Market Sentinel Pro
- Utilitys
- Moreno Dainese
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 26 November 2025
- Aktivierungen: 10
Market Sentinel Pro - Professionelles Dienstprogramm zum Schutz von Nachrichten
Schützen Sie Ihren Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse.
Market Sentinel Pro ist ein fortschrittliches Tool, das die Aufträge Ihrer Expert Advisors bei wichtigen Wirtschaftsmeldungen automatisch verwaltet und schützt. Es überwacht anstehende Nachrichtenereignisse in Echtzeit und wendet Schutzmaßnahmen an, um das Risiko volatiler Marktbewegungen zu reduzieren.
Hauptmerkmale
Automatische Erkennung von Nachrichten
Echtzeit-Überwachung von wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen
Anpassbare Wichtigkeitsstufen (niedrig, mittel, hoch)
Unterstützt mehrere Währungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)
Automatische GMT-Offset-Erkennung mit optionaler manueller Übersteuerung
Orderschutzsystem
Schließt schwebende Orders automatisch vor Nachrichten
Schließt offene Positionen basierend auf konfigurierbaren Regeln
Speichert alle Auftragsdetails zur Wiederherstellung
Automatische Wiedereröffnung von Aufträgen nach dem Ende des Nachrichtenfensters
Unterstützt mehrere Symbole und magische Zahlen
Intelligente Timing-Kontrolle
Konfigurierbare Minuten vor und nach den Nachrichten
Echtzeit-Countdown für anstehende Ereignisse
Visuelle Warnungen mit farbkodierten Wichtigkeitsstufen
Professionelles Dashboard
Übersichtliche, moderne Oberfläche mit Live-Daten
Zeigt bis zu sechs anstehende Nachrichtenereignisse an
Farbcodierte Countdown-Timer
Übersicht über den Handelsstatus
Aktuelle Symbol- und Auftragsverfolgung
GMT-Offset-Anzeige
Zähler für aktive Nachrichtenereignisse
Flexible Konfiguration
Filter für bestimmte Symbole oder Verwaltung aller Symbole
Anpassbare Filterung der magischen Zahl
Einstellbare Schutzzeitfenster
Konfigurierbare Schwellenwerte für die Wichtigkeit von Nachrichten
Automatische oder manuelle GMT-Verschiebung
Optionale Dashboard-Anzeige
Wie es funktioniert
Vor den Nachrichten: Anstehende Ereignisse werden überwacht.
Absicherungsphase: X Minuten vor den Nachrichten schließt das Tool schwebende Aufträge und optional offene Positionen.
Während der Nachrichten: Der Schutz bleibt aktiv.
Nach den Nachrichten: Y Minuten später werden alle gespeicherten Aufträge wiederhergestellt.
Kontinuierliche Überwachung über das Dashboard.
Eingabe-Parameter
Symbol-Filter
SymbolsFilter: kommagetrennte Liste von Symbolen (leer = alle)
-
NachrichtenBedeutungNiedrig / Mittel / Hoch
-
MinutenVorNachrichten
-
MinutenNachNachrichten
-
Einzelne Kippschalter für USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD
-
MagicNumbersFilter
-
ClosePositions
-
ClosePendingOrders
-
UseAutoGMT
-
ManuelleGMTO-Verschiebung
Dashboard
Anzeige des Armaturenbretts
Verwendungsszenarien
Szenario 1 - Alle Handelsaktivitäten schützen
Szenario 2 - Ein bestimmtes Symbol schützen
Szenario 3 - Einen bestimmten EA schützen
Wichtige Hinweise
MetaTrader 5 muss Zugriff auf den Wirtschaftskalender haben
VPS empfohlen für 24/7 Schutz
Immer zuerst auf Demo testen
Unterstützt mehrere Symbole und EAs gleichzeitig
Warum Market Sentinel Pro wählen?
Vollständig automatisierter Schutz
Professionelles Dashboard
Äußerst flexible Konfiguration
Automatische Wiederherstellung von Aufträgen
Kompatibilität mit mehreren Währungen
-
Optimierte Leistung
Risiko-Ausschluss
Market Sentinel Pro hilft bei der Verwaltung von Aufträgen im Zusammenhang mit Nachrichten, garantiert aber weder Gewinne noch eliminiert es Risiken.
Verantwortung des Benutzers
Sie sind voll verantwortlich für Ihre Handelsentscheidungen, Tests und Konfiguration.
Technische Einschränkungen
Kalenderverzögerungen, Netzwerkprobleme, Brokerbedingungen und extreme Marktereignisse können die Leistung beeinträchtigen.
Keine Finanzberatung
Dies ist nur ein technisches Tool.
Haftung
Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Entwickler nicht für Verluste haftet und keine Leistungsgarantien gibt.
Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.
Schützen Sie Ihr Handelskapital vor Nachrichtenvolatilität mit Market Sentinel Pro.