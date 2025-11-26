Market Sentinel Pro

Market Sentinel Pro - Professionelles Dienstprogramm zum Schutz von Nachrichten

Schützen Sie Ihren Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse.

Market Sentinel Pro ist ein fortschrittliches Tool, das die Aufträge Ihrer Expert Advisors bei wichtigen Wirtschaftsmeldungen automatisch verwaltet und schützt. Es überwacht anstehende Nachrichtenereignisse in Echtzeit und wendet Schutzmaßnahmen an, um das Risiko volatiler Marktbewegungen zu reduzieren.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von Nachrichten

  • Echtzeit-Überwachung von wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen

  • Anpassbare Wichtigkeitsstufen (niedrig, mittel, hoch)

  • Unterstützt mehrere Währungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)

  • Automatische GMT-Offset-Erkennung mit optionaler manueller Übersteuerung

Orderschutzsystem

  • Schließt schwebende Orders automatisch vor Nachrichten

  • Schließt offene Positionen basierend auf konfigurierbaren Regeln

  • Speichert alle Auftragsdetails zur Wiederherstellung

  • Automatische Wiedereröffnung von Aufträgen nach dem Ende des Nachrichtenfensters

  • Unterstützt mehrere Symbole und magische Zahlen

Intelligente Timing-Kontrolle

  • Konfigurierbare Minuten vor und nach den Nachrichten

  • Echtzeit-Countdown für anstehende Ereignisse

  • Visuelle Warnungen mit farbkodierten Wichtigkeitsstufen

Professionelles Dashboard

  • Übersichtliche, moderne Oberfläche mit Live-Daten

  • Zeigt bis zu sechs anstehende Nachrichtenereignisse an

  • Farbcodierte Countdown-Timer

  • Übersicht über den Handelsstatus

  • Aktuelle Symbol- und Auftragsverfolgung

  • GMT-Offset-Anzeige

  • Zähler für aktive Nachrichtenereignisse

Flexible Konfiguration

  • Filter für bestimmte Symbole oder Verwaltung aller Symbole

  • Anpassbare Filterung der magischen Zahl

  • Einstellbare Schutzzeitfenster

  • Konfigurierbare Schwellenwerte für die Wichtigkeit von Nachrichten

  • Automatische oder manuelle GMT-Verschiebung

  • Optionale Dashboard-Anzeige

Wie es funktioniert

  1. Vor den Nachrichten: Anstehende Ereignisse werden überwacht.

  2. Absicherungsphase: X Minuten vor den Nachrichten schließt das Tool schwebende Aufträge und optional offene Positionen.

  3. Während der Nachrichten: Der Schutz bleibt aktiv.

  4. Nach den Nachrichten: Y Minuten später werden alle gespeicherten Aufträge wiederhergestellt.

  5. Kontinuierliche Überwachung über das Dashboard.

Eingabe-Parameter

Symbol-Filter

  • SymbolsFilter: kommagetrennte Liste von Symbolen (leer = alle)

Nachrichten-Filter

  • NachrichtenBedeutungNiedrig / Mittel / Hoch

  • MinutenVorNachrichten

  • MinutenNachNachrichten

Währungsfilter

  • Einzelne Kippschalter für USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD

Verwaltung von Aufträgen

  • MagicNumbersFilter

  • ClosePositions

  • ClosePendingOrders

GMT-Einstellungen

  • UseAutoGMT

  • ManuelleGMTO-Verschiebung

Dashboard

  • Anzeige des Armaturenbretts

Verwendungsszenarien

Szenario 1 - Alle Handelsaktivitäten schützen
Szenario 2 - Ein bestimmtes Symbol schützen
Szenario 3 - Einen bestimmten EA schützen

Wichtige Hinweise

  • MetaTrader 5 muss Zugriff auf den Wirtschaftskalender haben

  • VPS empfohlen für 24/7 Schutz

  • Immer zuerst auf Demo testen

  • Unterstützt mehrere Symbole und EAs gleichzeitig

Warum Market Sentinel Pro wählen?

  • Vollständig automatisierter Schutz

  • Professionelles Dashboard

  • Äußerst flexible Konfiguration

  • Automatische Wiederherstellung von Aufträgen

  • Kompatibilität mit mehreren Währungen

  • Optimierte Leistung

Risiko-Ausschluss

Market Sentinel Pro hilft bei der Verwaltung von Aufträgen im Zusammenhang mit Nachrichten, garantiert aber weder Gewinne noch eliminiert es Risiken.

Verantwortung des Benutzers
Sie sind voll verantwortlich für Ihre Handelsentscheidungen, Tests und Konfiguration.

Technische Einschränkungen
Kalenderverzögerungen, Netzwerkprobleme, Brokerbedingungen und extreme Marktereignisse können die Leistung beeinträchtigen.

Keine Finanzberatung
Dies ist nur ein technisches Tool.

Haftung
Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Entwickler nicht für Verluste haftet und keine Leistungsgarantien gibt.

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

Schützen Sie Ihr Handelskapital vor Nachrichtenvolatilität mit Market Sentinel Pro.

