Market Sentinel Pro - Professionelles Dienstprogramm zum Schutz von Nachrichten

Schützen Sie Ihren Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse.

Market Sentinel Pro ist ein fortschrittliches Tool, das die Aufträge Ihrer Expert Advisors bei wichtigen Wirtschaftsmeldungen automatisch verwaltet und schützt. Es überwacht anstehende Nachrichtenereignisse in Echtzeit und wendet Schutzmaßnahmen an, um das Risiko volatiler Marktbewegungen zu reduzieren.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung von Nachrichten

Echtzeit-Überwachung von wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen

Anpassbare Wichtigkeitsstufen (niedrig, mittel, hoch)

Unterstützt mehrere Währungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)

Automatische GMT-Offset-Erkennung mit optionaler manueller Übersteuerung

Orderschutzsystem

Schließt schwebende Orders automatisch vor Nachrichten

Schließt offene Positionen basierend auf konfigurierbaren Regeln

Speichert alle Auftragsdetails zur Wiederherstellung

Automatische Wiedereröffnung von Aufträgen nach dem Ende des Nachrichtenfensters

Unterstützt mehrere Symbole und magische Zahlen

Intelligente Timing-Kontrolle

Konfigurierbare Minuten vor und nach den Nachrichten

Echtzeit-Countdown für anstehende Ereignisse

Visuelle Warnungen mit farbkodierten Wichtigkeitsstufen

Professionelles Dashboard

Übersichtliche, moderne Oberfläche mit Live-Daten

Zeigt bis zu sechs anstehende Nachrichtenereignisse an

Farbcodierte Countdown-Timer

Übersicht über den Handelsstatus

Aktuelle Symbol- und Auftragsverfolgung

GMT-Offset-Anzeige

Zähler für aktive Nachrichtenereignisse

Flexible Konfiguration

Filter für bestimmte Symbole oder Verwaltung aller Symbole

Anpassbare Filterung der magischen Zahl

Einstellbare Schutzzeitfenster

Konfigurierbare Schwellenwerte für die Wichtigkeit von Nachrichten

Automatische oder manuelle GMT-Verschiebung

Optionale Dashboard-Anzeige

Wie es funktioniert

Vor den Nachrichten: Anstehende Ereignisse werden überwacht. Absicherungsphase: X Minuten vor den Nachrichten schließt das Tool schwebende Aufträge und optional offene Positionen. Während der Nachrichten: Der Schutz bleibt aktiv. Nach den Nachrichten: Y Minuten später werden alle gespeicherten Aufträge wiederhergestellt. Kontinuierliche Überwachung über das Dashboard.

Eingabe-Parameter

Symbol-Filter

SymbolsFilter: kommagetrennte Liste von Symbolen (leer = alle)

Nachrichten-Filter

NachrichtenBedeutungNiedrig / Mittel / Hoch

MinutenVorNachrichten

MinutenNachNachrichten

Währungsfilter

Einzelne Kippschalter für USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD

Verwaltung von Aufträgen

MagicNumbersFilter

ClosePositions

ClosePendingOrders

GMT-Einstellungen

UseAutoGMT

ManuelleGMTO-Verschiebung

Dashboard

Anzeige des Armaturenbretts

Verwendungsszenarien

Szenario 1 - Alle Handelsaktivitäten schützen

Szenario 2 - Ein bestimmtes Symbol schützen

Szenario 3 - Einen bestimmten EA schützen

Wichtige Hinweise

MetaTrader 5 muss Zugriff auf den Wirtschaftskalender haben

VPS empfohlen für 24/7 Schutz

Immer zuerst auf Demo testen

Unterstützt mehrere Symbole und EAs gleichzeitig

Warum Market Sentinel Pro wählen?

Vollständig automatisierter Schutz

Professionelles Dashboard

Äußerst flexible Konfiguration

Automatische Wiederherstellung von Aufträgen

Kompatibilität mit mehreren Währungen

Optimierte Leistung

Risiko-Ausschluss

Market Sentinel Pro hilft bei der Verwaltung von Aufträgen im Zusammenhang mit Nachrichten, garantiert aber weder Gewinne noch eliminiert es Risiken.

Verantwortung des Benutzers

Sie sind voll verantwortlich für Ihre Handelsentscheidungen, Tests und Konfiguration.

Technische Einschränkungen

Kalenderverzögerungen, Netzwerkprobleme, Brokerbedingungen und extreme Marktereignisse können die Leistung beeinträchtigen.

Keine Finanzberatung

Dies ist nur ein technisches Tool.

Haftung

Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Entwickler nicht für Verluste haftet und keine Leistungsgarantien gibt.

Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet.

Schützen Sie Ihr Handelskapital vor Nachrichtenvolatilität mit Market Sentinel Pro.