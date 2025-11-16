Market Sentinel Pro
- Utilidades
- Moreno Dainese
- Versión: 1.3
- Actualizado: 26 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Market Sentinel Pro - Utilidad profesional de protección de noticias
Proteja sus operaciones durante los eventos noticiosos de alto impacto.
Market Sentinel Pro es una herramienta avanzada diseñada para gestionar y proteger automáticamente las órdenes de sus Asesores Expertos durante los principales acontecimientos económicos. Supervisa las noticias en tiempo real y aplica medidas de protección para reducir la exposición a los movimientos volátiles del mercado.
Características principales
Detección automática de noticias
Seguimiento en tiempo real de acontecimientos económicos de gran repercusión
Niveles de importancia personalizables (bajo, medio, alto)
Admite múltiples divisas (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)
Detección automática del desfase GMT con anulación manual opcional
Sistema de protección de órdenes
Cierra automáticamente las órdenes pendientes antes de las noticias
Cierra posiciones abiertas basándose en reglas configurables
Guarda todos los detalles de la orden para su restauración
Reabre automáticamente las órdenes una vez finalizada la ventana de noticias
Soporta múltiples símbolos y números mágicos
Control inteligente del tiempo
Minutos configurables antes y después de las noticias
Cuenta atrás en tiempo real para los próximos eventos
Alertas visuales con niveles de importancia codificados por colores
Cuadro de mandos profesional
Interfaz limpia y moderna con datos en tiempo real
Muestra hasta seis noticias próximas
Cuenta atrás codificada por colores
Resumen del estado de las operaciones
Símbolo actual y seguimiento de órdenes
Visualización del desfase GMT
Contador de noticias activas
Configuración flexible
Filtro de símbolos específicos o gestión de todos los símbolos
Filtrado de números mágicos personalizable
Ventanas de tiempo de protección ajustables
Umbrales de importancia de noticias configurables
Desplazamiento GMT automático o manual
Visualización opcional del cuadro de mandos
Cómo funciona
Antes de la noticia: se supervisan los próximos acontecimientos.
Fase de protección: X minutos antes de la noticia, la herramienta cierra las órdenes pendientes y, opcionalmente, las posiciones abiertas.
Durante la noticia: la protección permanece activa.
Después de la noticia: Y minutos después, se restablecen todas las órdenes guardadas.
Seguimiento continuo a través del cuadro de mandos.
Parámetros de entrada
Filtro de símbolos
SymbolsFilter: lista de símbolos separados por comas (vacío = todos)
Filtro de noticias
ImportanciaNoticiasBaja / Media / Alta
-
-
Filtro de divisas
-
Opciones individuales para USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD
Gestión de órdenes
-
-
-
Ajustes GMT
-
UseAutoGMT
ManualGMTOffset
Panel
ShowDashboard
Escenarios de uso
Escenario1 - Proteger toda la actividad comercial
Escenario 2 - Proteger un símbolo específico
Escenario 3 - Proteger un EA específico
Notas importantes
MetaTrader 5 debe tener acceso al calendario económico
VPS recomendado para protección 24/7
Pruebe siempre primero en demo
Soporta múltiples símbolos y EAs simultáneamente
Por qué elegir Market Sentinel Pro
Protección totalmente automatizada
Panel de control profesional
Configuración altamente flexible
Restauración automática de órdenes
Compatibilidad multidivisa
Rendimiento optimizado
Exención de riesgos
Market Sentinel Pro ayuda en la gestión de órdenes en torno a noticias, pero no garantiza beneficios ni elimina riesgos.
Responsabilidad del usuario
Usted es plenamente responsable de sus decisiones comerciales, pruebas y configuración.
Limitaciones técnicas
Retrasos en el calendario, problemas de red, condiciones del broker y eventos extremos del mercado pueden afectar al rendimiento.
No se ofrece asesoramiento financiero
Se trata únicamente de una herramienta técnica.
Responsabilidad
Al utilizar este producto, usted acepta que el desarrollador no es responsable de las pérdidas y no ofrece garantías de rendimiento.
El comercio de divisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores.
Proteja su capital comercial de la volatilidad de las noticias con Market Sentinel Pro.