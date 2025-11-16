Market Sentinel Pro

Market Sentinel Pro - Utilidad profesional de protección de noticias

Proteja sus operaciones durante los eventos noticiosos de alto impacto.

Market Sentinel Pro es una herramienta avanzada diseñada para gestionar y proteger automáticamente las órdenes de sus Asesores Expertos durante los principales acontecimientos económicos. Supervisa las noticias en tiempo real y aplica medidas de protección para reducir la exposición a los movimientos volátiles del mercado.

Características principales

Detección automática de noticias

  • Seguimiento en tiempo real de acontecimientos económicos de gran repercusión

  • Niveles de importancia personalizables (bajo, medio, alto)

  • Admite múltiples divisas (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)

  • Detección automática del desfase GMT con anulación manual opcional

Sistema de protección de órdenes

  • Cierra automáticamente las órdenes pendientes antes de las noticias

  • Cierra posiciones abiertas basándose en reglas configurables

  • Guarda todos los detalles de la orden para su restauración

  • Reabre automáticamente las órdenes una vez finalizada la ventana de noticias

  • Soporta múltiples símbolos y números mágicos

Control inteligente del tiempo

  • Minutos configurables antes y después de las noticias

  • Cuenta atrás en tiempo real para los próximos eventos

  • Alertas visuales con niveles de importancia codificados por colores

Cuadro de mandos profesional

  • Interfaz limpia y moderna con datos en tiempo real

  • Muestra hasta seis noticias próximas

  • Cuenta atrás codificada por colores

  • Resumen del estado de las operaciones

  • Símbolo actual y seguimiento de órdenes

  • Visualización del desfase GMT

  • Contador de noticias activas

Configuración flexible

  • Filtro de símbolos específicos o gestión de todos los símbolos

  • Filtrado de números mágicos personalizable

  • Ventanas de tiempo de protección ajustables

  • Umbrales de importancia de noticias configurables

  • Desplazamiento GMT automático o manual

  • Visualización opcional del cuadro de mandos

Cómo funciona

  1. Antes de la noticia: se supervisan los próximos acontecimientos.

  2. Fase de protección: X minutos antes de la noticia, la herramienta cierra las órdenes pendientes y, opcionalmente, las posiciones abiertas.

  3. Durante la noticia: la protección permanece activa.

  4. Después de la noticia: Y minutos después, se restablecen todas las órdenes guardadas.

  5. Seguimiento continuo a través del cuadro de mandos.

Parámetros de entrada

Filtro de símbolos

  • SymbolsFilter: lista de símbolos separados por comas (vacío = todos)

Filtro de noticias

  • ImportanciaNoticiasBaja / Media / Alta

  • MinutosAntesDeLaNoticia

  • MinutosDespuésNoticia

Filtro de divisas

  • Opciones individuales para USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD

Gestión de órdenes

  • MagicNumbersFilter

  • CerrarPosiciones

  • CerrarPedidos pendientes

Ajustes GMT

  • UseAutoGMT

  • ManualGMTOffset

Panel

  • ShowDashboard

Escenarios de uso

Escenario1 - Proteger toda la actividad comercial
Escenario 2 - Proteger un símbolo específico
Escenario 3 - Proteger un EA específico

Notas importantes

  • MetaTrader 5 debe tener acceso al calendario económico

  • VPS recomendado para protección 24/7

  • Pruebe siempre primero en demo

  • Soporta múltiples símbolos y EAs simultáneamente

Por qué elegir Market Sentinel Pro

  • Protección totalmente automatizada

  • Panel de control profesional

  • Configuración altamente flexible

  • Restauración automática de órdenes

  • Compatibilidad multidivisa

  • Rendimiento optimizado

Exención de riesgos

Market Sentinel Pro ayuda en la gestión de órdenes en torno a noticias, pero no garantiza beneficios ni elimina riesgos.

Responsabilidad del usuario
Usted es plenamente responsable de sus decisiones comerciales, pruebas y configuración.

Limitaciones técnicas
Retrasos en el calendario, problemas de red, condiciones del broker y eventos extremos del mercado pueden afectar al rendimiento.

No se ofrece asesoramiento financiero
Se trata únicamente de una herramienta técnica.

Responsabilidad
Al utilizar este producto, usted acepta que el desarrollador no es responsable de las pérdidas y no ofrece garantías de rendimiento.

El comercio de divisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores.

Proteja su capital comercial de la volatilidad de las noticias con Market Sentinel Pro.

