Market Sentinel Pro - Utilidad profesional de protección de noticias

Proteja sus operaciones durante los eventos noticiosos de alto impacto.

Market Sentinel Pro es una herramienta avanzada diseñada para gestionar y proteger automáticamente las órdenes de sus Asesores Expertos durante los principales acontecimientos económicos. Supervisa las noticias en tiempo real y aplica medidas de protección para reducir la exposición a los movimientos volátiles del mercado.

Características principales

Detección automática de noticias

Seguimiento en tiempo real de acontecimientos económicos de gran repercusión

Niveles de importancia personalizables (bajo, medio, alto)

Admite múltiples divisas (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)

Detección automática del desfase GMT con anulación manual opcional

Sistema de protección de órdenes

Cierra automáticamente las órdenes pendientes antes de las noticias

Cierra posiciones abiertas basándose en reglas configurables

Guarda todos los detalles de la orden para su restauración

Reabre automáticamente las órdenes una vez finalizada la ventana de noticias

Soporta múltiples símbolos y números mágicos

Control inteligente del tiempo

Minutos configurables antes y después de las noticias

Cuenta atrás en tiempo real para los próximos eventos

Alertas visuales con niveles de importancia codificados por colores

Cuadro de mandos profesional

Interfaz limpia y moderna con datos en tiempo real

Muestra hasta seis noticias próximas

Cuenta atrás codificada por colores

Resumen del estado de las operaciones

Símbolo actual y seguimiento de órdenes

Visualización del desfase GMT

Contador de noticias activas

Configuración flexible

Filtro de símbolos específicos o gestión de todos los símbolos

Filtrado de números mágicos personalizable

Ventanas de tiempo de protección ajustables

Umbrales de importancia de noticias configurables

Desplazamiento GMT automático o manual

Visualización opcional del cuadro de mandos

Cómo funciona

Antes de la noticia: se supervisan los próximos acontecimientos. Fase de protección: X minutos antes de la noticia, la herramienta cierra las órdenes pendientes y, opcionalmente, las posiciones abiertas. Durante la noticia: la protección permanece activa. Después de la noticia: Y minutos después, se restablecen todas las órdenes guardadas. Seguimiento continuo a través del cuadro de mandos.

Parámetros de entrada

Filtro de símbolos

SymbolsFilter: lista de símbolos separados por comas (vacío = todos)

Filtro de noticias

ImportanciaNoticiasBaja / Media / Alta

MinutosAntesDeLaNoticia

MinutosDespuésNoticia

Filtro de divisas

Opciones individuales para USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD

Gestión de órdenes

MagicNumbersFilter

CerrarPosiciones

CerrarPedidos pendientes

Ajustes GMT

UseAutoGMT

ManualGMTOffset

Panel

ShowDashboard

Escenarios de uso

Escenario1 - Proteger toda la actividad comercial

Escenario 2 - Proteger un símbolo específico

Escenario 3 - Proteger un EA específico

Notas importantes

MetaTrader 5 debe tener acceso al calendario económico

VPS recomendado para protección 24/7

Pruebe siempre primero en demo

Soporta múltiples símbolos y EAs simultáneamente

Por qué elegir Market Sentinel Pro

Protección totalmente automatizada

Panel de control profesional

Configuración altamente flexible

Restauración automática de órdenes

Compatibilidad multidivisa

Rendimiento optimizado

Exención de riesgos

Market Sentinel Pro ayuda en la gestión de órdenes en torno a noticias, pero no garantiza beneficios ni elimina riesgos.

Responsabilidad del usuario

Usted es plenamente responsable de sus decisiones comerciales, pruebas y configuración.

Limitaciones técnicas

Retrasos en el calendario, problemas de red, condiciones del broker y eventos extremos del mercado pueden afectar al rendimiento.

No se ofrece asesoramiento financiero

Se trata únicamente de una herramienta técnica.

Responsabilidad

Al utilizar este producto, usted acepta que el desarrollador no es responsable de las pérdidas y no ofrece garantías de rendimiento.

El comercio de divisas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores.

Proteja su capital comercial de la volatilidad de las noticias con Market Sentinel Pro.