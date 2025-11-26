Pair Trading Quant Maney Ibov Brasil

Scannen Sie eine feste Liste von Vermögenswerten (Ibovespa) im gewählten Zeitrahmen (TimeFrame). Für jedes Paar und für verschiedene Zeiträume. Berechnung eines Regressionsmodells zwischen den beiden Vermögenswerten (und, falls gewünscht, Verwendung des bova11-Index als Normalisator). Erzeugen Sie die Streuung dieser Beziehung, ihren Mittelwert, ihre Standardabweichung, ihre spekulative Abweichung und ihre Betas (B1 und B2). Wenden Sie einen ADF-Test ohne Ausschluss an (Kointegration/Stationarität). Berechnen Sie den Z-Score des aktuellen Ausschlusses (wie viele Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt sind).


Pair Trading Qant Maney
Aldo Souza Da Silva
Bibliotheken
Was es tut Durchsucht eine feste Liste von Vermögenswerten (24-Stunden-US-Aktienpaare des Pepperstone-Brokers ) auf dem gewählten Zeitrahmen (TimeFrame ). Scannt eine feste Liste von Vermögenswerten (24-Stunden-US-Aktienpaare des Pepperstone-Brokers) in dem gewählten Zeitrahmen (TimeFrame). Für jedes Paar und für mehrere Zeiträume (Period1...Period100 UP) : Berechnet ein Regressionsmodell zwischen den beiden Vermögenswerten (und, falls gewünscht, unter Verwendung des US500-Index als Normalisator
