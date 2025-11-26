Pair Trading Quant Maney Ibov Brasil
- Aldo Souza Da Silva
- Version: 1.711
Scannen Sie eine feste Liste von Vermögenswerten (Ibovespa) im gewählten Zeitrahmen (TimeFrame). Für jedes Paar und für verschiedene Zeiträume. Berechnung eines Regressionsmodells zwischen den beiden Vermögenswerten (und, falls gewünscht, Verwendung des bova11-Index als Normalisator). Erzeugen Sie die Streuung dieser Beziehung, ihren Mittelwert, ihre Standardabweichung, ihre spekulative Abweichung und ihre Betas (B1 und B2). Wenden Sie einen ADF-Test ohne Ausschluss an (Kointegration/Stationarität). Berechnen Sie den Z-Score des aktuellen Ausschlusses (wie viele Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt sind).