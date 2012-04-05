Matrix Bot: Mock Neural Network EA für XAUUSD-Aufwärtstrend-Handel

Matrix Bot ist ein spezieller Expert Advisor für MetaTrader 5, der ein simuliertes neuronales Netzwerksystem verwendet, um Aufwärtstrends im XAUUSD zu erkennen und auszunutzen. Er ist für den H1-Zeitrahmen optimiert und führt ausschließlich Kaufgeschäfte aus, um das Aufwärtsmomentum zu nutzen. Dabei wird die simulierte NN-Logik neben traditionellen Indikatoren verwendet, um Signale zu filtern und das Rauschen in seitwärts tendierenden oder rückläufigen Märkten zu reduzieren.

Überblick über die Kernstrategie Der Bot verwendet ein leichtgewichtiges simuliertes neuronales Netzwerk - eine vereinfachte Simulation von Feedforward-Schichten, die auf normalisierten historischen Inputs wie Preismomentum und Volatilität trainiert wurden. Dies wird mit EMA-Crossovers zur Trendbestätigung, RSI zur Beurteilung von überkauften/überverkauften Niveaus und ATR für adaptive Stop- und Take-Profit-Größen kombiniert. Kaufsignale werden nur bei Aufwärtstrend-Setups ausgelöst (z. B. schneller EMA über langsamem EMA, RSI >50, positiver Mock-NN-Ausgang), wodurch eine zielgerichtete, risikoarme Automatisierung gewährleistet wird.

Hauptmerkmale





Ausschließlicher Fokus auf Aufwärtstrends : Zielt auf bestätigte Aufwärtsbewegungen ab, um Fallstricke bei Gegentrends zu umgehen.

: Zielt auf bestätigte Aufwärtsbewegungen ab, um Fallstricke bei Gegentrends zu umgehen. Mock NN-Signalprozessor : Simuliert neuronale Vorhersagen auf Schlüsseleingaben für eine verbesserte Filterung; einfach zu optimieren für individuelle Backtests.

: Simuliert neuronale Vorhersagen auf Schlüsseleingaben für eine verbesserte Filterung; einfach zu optimieren für individuelle Backtests. Eingebaute Risikokontrollen : An den Kontostand gebundene Losgröße (mit dem Ziel eines Risikos von 1-2 % pro Handel), ATR-basierte SL/TP-Anpassungen und ein Einzelhandelslimit.

: An den Kontostand gebundene Losgröße (mit dem Ziel eines Risikos von 1-2 % pro Handel), ATR-basierte SL/TP-Anpassungen und ein Einzelhandelslimit. VPS-freundliches Design: Ressourcenschonend, mit H1-Bar-Checks für eine effiziente Laufzeit.

Highlights der Backtest-Performance (XAUUSD H1, Jan-Okt 2025, 377 Trades) Ausgewertet anhand historischer Daten mit realistischen Spreads und Slippage:

10 000 USD-Konto

3% Risiko

100 Punkte für BE(Slippage)

Gewinnrate: 66%

Gesamtwachstum: 80%

Gewinn-Faktor: 1.46

Erholungsfaktor: 3.59

Erwartete Auszahlung: $20.98 pro Handel

Sharpe-Verhältnis: 3,0

Max. aufeinanderfolgende Gewinne/Verluste: 12/8

Balance Drawdown: 12.21%

Aktien Drawdown: 15.27%

Hinweis: Die Ergebnisse können bei kleineren Konten, unterschiedlichen Risikoeinstellungen usw. variieren. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie immer Backtests und Demo-Trades durch, bevor Sie den Handel live durchführen. Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread und Marktbedingungen variieren.

Tipps zur Installation und Verwendung

Laden Sie die EX5-Datei vom Markt herunter und fügen Sie sie direkt an Ihr XAUUSD H1-Chart in MT5 an. Aktivieren Sie AutoTrading in MT5 und bestätigen Sie eine angemessene Marge. Führen Sie zunächst eine Demoversion aus, um die Ausführung mit Ihrem Broker abzustimmen. Prüfen Sie das Journal auf Protokolle; skalieren Sie das Risiko auf der Grundlage der aktuellen Volatilität. Entscheiden Sie sich für einen ECN-Broker mit geringer Streuung für eine optimale Leistung. Kostenlose Updates für Käufer - wenden Sie sich über MQL5-Signale an uns, wenn Sie Hilfe benötigen.

Dieser EA stattet Trendhändler mit einer unkomplizierten, nachahmungsfähigen NN-gesteuerten Automatisierung für XAUUSD-Gewinne aus. Laden Sie ihn herunter und testen Sie ihn, um ihn in Ihr Toolkit zu integrieren.