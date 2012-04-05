Matrix Bot

Matrix Bot: EA de red neuronal simulada para operar con tendencias alcistas en XAUUSD

Matrix Bot es un Asesor Experto especializado para MetaTrader 5, que utiliza un sistema de red neuronal simulada para detectar y explotar las tendencias alcistas en XAUUSD. Optimizado para el marco temporal H1, ejecuta operaciones de compra para capturar el impulso alcista, utilizando la lógica de la red neuronal simulada junto con los indicadores tradicionales para filtrar las señales y reducir el ruido en los mercados laterales o bajistas.

Visión general de la estrategia principal El bot emplea una red neuronal simulada ligera, una simulación simplificada de capas de alimentación entrenadas con datos históricos normalizados, como el impulso de los precios y la volatilidad. Esto se combina con cruces de EMA para la confirmación de la tendencia, RSI para medir los niveles de sobrecompra/sobreventa y ATR para el dimensionamiento adaptativo de stop y take-profit. Las señales de compra sólo se activan en configuraciones de tendencia alcista (por ejemplo, EMA rápida por encima de EMA lenta, RSI >50, salida NN positiva), lo que garantiza una automatización centrada y de baja exposición.

Características principales


  • Enfoque en la tendencia alcista: Se centra en los movimientos alcistas confirmados para evitar las trampas de las contratendencias.
  • Procesador de señales NN simulado: Simula predicciones neuronales en entradas clave para un filtrado mejorado; fácil de ajustar para pruebas retrospectivas personalizadas.
  • Controles de riesgo integrados: Tamaño del lote vinculado al saldo de la cuenta (con el objetivo de un riesgo del 1-2% por operación), ajustes SL/TP basados en ATR y un límite de una sola operación.
  • Diseño compatible con VPS: Ligero en recursos, con controles de barra H1 para un tiempo de ejecución eficiente.

Backtest (XAUUSD H1, Ene-Oct 2025, 377 Operaciones) Evaluado sobre datos históricos con spreads y deslizamientos realistas:

Cuenta de 10 000 USD

3% de riesgo

100 puntos por BE(deslizamiento)

  • Tasa de ganancias: 66%
  • Crecimiento total: 80%
  • Factor de ganancia: 1,46
  • Factor de recuperación: 3.59
  • Beneficio esperado: 20,98 $ por operación
  • Ratio de Sharpe: 3,0
  • Máximo de Ganancias/Pérdidas consecutivas: 12/8
  • Disminución del saldo: 12.21%
  • Reducción de capital: 15.27%

Nota: Los resultados pueden variar en cuentas más pequeñas, diferentes configuraciones de riesgo, etc. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Realice siempre pruebas retrospectivas y operaciones de demostración antes de utilizar la cuenta real. Los resultados pueden variar según el broker, el spread y las condiciones del mercado.

Consejos de instalación y uso

  1. Descargue el archivo EX5 del Mercado y adjúntelo directamente a su gráfico XAUUSD H1 en MT5.
  2. Habilite AutoTrading en MT5 y confirme el margen adecuado.
  3. Ejecute primero en demo para alinearse con la ejecución de su broker.
  4. Compruebe los registros en el Diario; escale el riesgo en función de la volatilidad actual. Opte por un corredor ECN de bajo spread para un rendimiento óptimo. Actualizaciones gratuitas para los compradores; solicite ayuda a través de las señales MQL5.

Este EA equipa a los operadores de tendencia con una automatización sencilla y basada en NN para obtener ganancias en XAUUSD. Descárguelo y pruébelo para integrarlo en su conjunto de herramientas.


