MetaTrader 5 Python User Group - wie man Python in Metatrader verwendet
Ein Beispiel für eine schnelle Zeichnung einer Korrelationsmatrix:
from MetaTrader5 import * from datetime import date import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Create currency watchlist for which correlation matrix is to be plotted sym = ['EURUSD','GBPUSD','USDJPY','USDCHF','AUDUSD','GBPJPY'] # Copying data to dataframe d = pd.DataFrame() for i in sym: rates = MT5CopyRatesFromPos(i, MT5_TIMEFRAME_M1, 0, 1000) d[i] = [y.close for y in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() # Compute Percentage Change rets = d.pct_change() # Compute Correlation corr = rets.corr() # Plot correlation matrix plt.figure(figsize=(10, 10)) plt.imshow(corr, cmap='RdYlGn', interpolation='none', aspect='auto') plt.colorbar() plt.xticks(range(len(corr)), corr.columns, rotation='vertical') plt.yticks(range(len(corr)), corr.columns); plt.suptitle('FOREX Correlations Heat Map', fontsize=15, fontweight='bold') plt.show()
Wenn eine History-Anfrage von Python kommt, werden dann die entsprechenden hst und tkc in Terminal erzeugt?
Ich würde gerne verstehen, wie es möglich ist, mit tausend Symbolen gleichzeitig zu arbeiten(AMPGlobalUSA-Demo), für die jeweils hundert Megabyte an Ticks geladen werden.
Wenn jemand weiß, zeigen Sie mir, wie ich schnell eine Art MT5-Chart aus historischen Daten in Python erstellen kann. D.h. interaktiv, kein statisches Bild.
https://plot.ly/~pari/67/stock-chart-for-netflix-inc/#//
https://plot.ly/python/candlestick-charts/
plot.ly im Allgemeinen
Ich bin eine absolute Null in Python. Ich würde gerne einen Motivationsschub bekommen, der die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit von MT5-Python zeigt. Es wird ein Beispiel für eine solche Verbindung geben, bitte teilen Sie den Code.
Ich bin eine absolute Null in Python. Möchte einen Motivationsschub bekommen, der die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit von MT5-Python sieht. Es wird ein Beispiel für eine solche Verbindung geben, bitte teilen Sie den Code.
Ich bin meistens für MO, visualisiere fast nie etwas. Modernes MO-Zeug ist unrealistisch, um es natürlich umzuschreiben, verwenden Sie nur vorgefertigte. D.h. die offensichtliche Motivation für mich ist diese.
Das sieht sehr cool aus. Ich würde gerne einen funktionierenden Code für MT5 sehen.
kann später kodiert werden... in der Tat gibt es fertige Beispiele in den Links
Manchmal muss ich die Ticks schnell in mehr oder weniger handlicher Form sehen, dafür verwende ich den ZoomPrice Indikator. Aber die Visualisierung ist bei Links viel besser. Wenn es sehr einfach ist, von MT5 auf Python umzusteigen und einen coolen Tick-Chart zu erhalten, ist das für viele Leute keine schlechte Motivation.
Zurzeit können alle Informationen (außer Anführungszeichen) über Echtzeit-Sockets gesendet/zurückgegeben werden. Die einzige Einschränkung ist, dass sie in der Testversion noch nicht funktionieren.
Ohne Quellcode ist diese Funktion für mich leider nur ein Wort. Sehr viel weiß ich nicht, und der Beginn des Selbststudiums sollte wahrscheinlich etwas Praktisches sein, mit dem man gleich loslegen kann.
Wir bereiten ein MetaTrader 5 Modul für Python vor.
Wie beim R-Paket testen wir vorerst einfache Funktionen, um Daten aus einer laufenden Kopie des Terminals zu extrahieren.
Wie Sie den Vorgang testen können:
aus.
Test-Code:
Wir werden später weitere Funktionen hinzufügen und das Paket in ein öffentliches Python-Paket-Repository stellen, damit es sofort installiert werden kann.