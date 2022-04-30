MetaTrader 5 Python User Group - wie man Python in Metatrader verwendet - Seite 2
Ohne den Quellcode bleibt diese Möglichkeit für mich leider nur Worte. Es gibt eine Menge, was ich nicht weiß, und der Beginn des Selbststudiums sollte wahrscheinlich etwas Praktisches sein, etwas, das man sofort umsetzen kann.
Wenn Sie gerade erst anfangen, ist es besser, sich mit der Sprache selbst vertraut zu machen, sie unterscheidet sich stark von C++.
Ansonsten sind es Pakete... viele Pakete/Module für alle Gelegenheiten, die gegoogelt werden
Ich versuche, die Frage "Wofür kann ich es verwenden?" zumindest primitiv für mich zu beantworten. Die Antwort "zur Selbstentfaltung" wird schon lange nicht mehr akzeptiert.
Deshalb möchte ich in diesem Thread verschiedene coole Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen sehen. Die wirkungsvollste ist die Visualisierung, die jeder ausprobieren kann.
Eine Korrelationsmatrix mit ihrer grafischen Darstellung zu berechnen, setzt sich leider nicht durch.
Ich schätze, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Schönheit, ich brauche überhaupt keine Visualisierung und es weckt auch keine Emotionen.
Ich habe in diesem Thema nie den Begriff der Schönheit oder die Notwendigkeit der Visualisierung angesprochen. Ich habe von etwas ganz anderem gesprochen.
Ich habe die Ticks in ein Diagramm wie dieses hochgeladen (1 Million), Sie können es in html speichern
Ich habe eine Webseite beigefügt, die natürlich mehr als 70 MB wiegt. War das eine Überraschung oder etwas anderes? Skalierung und all diese Dinge.
Nun, hier ist ein einfaches Beispiel, das zeigt, dass es viel einfacher und bequemer ist, die Tick-Historie in Python zu visualisieren als in MT5. Danke.
Jeder Code auf, wie man ein Array von einfachen Strukturen in beide Richtungen übergeben?
es gibt nur Sockets in Byteform, ich habe einen kurzen Artikel über den Austausch über sie geschrieben, vielleicht nächste Woche.
Byte-Array zu Struktur-Array (und zurück) Casting in Python wird es sein?
Nein, in ein reguläres Array... Sie müssen denken, was ist eine Struktur Array in Python, ist es nur ein Dataframe-Objekt mit heterogenen Daten
Wie auch immer, Sie müssen sich das Problem genau ansehen, es ist schwer zu sagen und ich habe es noch nie gemacht.Ich kann später einen Artikel schreiben, es ist das erste Mal, dass ich es selbst tue.