d.h. es ist möglich, Struktur-Array in Byte-Array zu konvertieren, um an Socket zu übergeben? dann ist es seltsam, warum Standard structToChar es nicht tut.
In uchar[] für Sockets, uint[] für Ressourcen, double[] für globale Variablen und Frames, usw.
Das MetaTrader5-Paket ist bereits in 32/64 Bibliotheken für Python 3.7 verfügbar und wird in einer Zeile installiert.
Nun, ich verstehe, mir fällt kein Beispiel ein, das ich weitergeben könnte... mqlrates kann
Wird die Hilfe zu den Argumenten der fths hinzugefügt? manchmal vergisst man, was und wo
Ja, das ist die erste eilig ausgelegte.
Die Beschreibung der Arbeit von R/Python mit MetaTrader 5 wird in der MQL5-Dokumentation enthalten sein.
Habe das Testskript für Python von der 1. Seite geprüft, soweit ich das verstehe, wenn das Terminal mit dem Schalter /portable gestartet wird, funktioniert nichts, es gibt einen Fehler:
Traceback (most recent call last):
Datei "D:/py/mt5.py", Zeile 5, in <module>
MT5WaitForTerminal()
RuntimeError: Keine IPC-Verbindung
Wenn Sie MT5 ohne den Schalter/portable betreiben, funktioniert das Testskript ohne Probleme
es ist nicht bequem, MT5 ohne /portable auf meinem Laptop laufen - SSD ist das erste Laufwerk, es ist eine bescheidene 80 GB, ich installiere alles auf dem 2.
Ich möchte, dass es mit /portable key funktioniert
Ich habe noch nie mit Pyton zusammengearbeitet.
Auf der Download-Seitehttps://www.python.org/downloads/windows/ wähle ich also Download Windows x86-64 executable installer
Klicken Sie auf die heruntergeladene Datei ...
Vergessen Sie nicht, das PATH-Kästchen im Installationsfenster zu markieren und sich zu installieren - Install Now
Bereitstellung des Pakets matplotlib zur Unterstützung von Diagrammen
Es stellte sich heraus, dass dieser Befehl in das Windows-Befehlsfenster eingegeben werden musste (Rechtsklick auf die Schaltfläche Start):
Das wird auch so gemacht.
Installationspaket MetaTrader5 ausführen
Nun müssen wir die Datei "metatrader5-test.py" erstellen:
Startet das Fenster
und Menü Datei -> Neue Datei
Der spannendste Teil ist
Das Testskript ausführen
Ich verstehe immer noch nicht, wo und wie ich diesen Befehl eingeben soll. Ich habe einen Workaround gemacht - in der geöffneten Datei "metatrader5-test.py" Menü Run -> Run Module und das Testskript lief erfolgreich.
Führen Sie Python-Skripte von der Windows-Befehlszeile aus, so wird ein Python-Interpreter aufgerufen, der das Skript ausführt
Sie laufen von einer IDLE-Shell, Python selbst hat keinen Compiler - Sie können Skripte in Notepad schreiben, aber speichern Sie sie mit der Erweiterung .py
oder installieren Sie eine IDE für Python, Spyder alle setzen zuerst zu stöbern, dann PyCharm oder ich bin ein Laptop Wing IDE installiert - es erfordert keine Ressourcen Ihres PCs
Über die Kommandozeilefunktioniertpython metatrader5-test.py nicht. Aberpip install MetaTrader5 über die Kommandozeile funktioniert.(Die Datei selbst wird standardmäßig unter C:\Users\barab\AppData\Local\Programme\Python\Python37\ gespeichert)