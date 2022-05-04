Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 93
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können es in jedem Zeitrahmen und für jedes Symbol ausführen. Es wird nur der Zeitrahmen verwendet, für den die Magie gedacht ist, und das Symbol, für das sie bestimmt ist. (Dieses Symbol sollte aber in der Marktübersicht zu finden sein).
GUT.
Ach ja, und noch etwas: Beim Start werden der maximale Drawdown und die maximale SL-Warteschlange, die für die Arbeit erlaubt sind, in das Journal geschrieben. Werden diese Werte während des Betriebs (oder Tests) überschritten, stellt der Expert Advisor den Handel ein.
Ach ja, und noch etwas: Beim Start werden der maximale Drawdown und die maximale SL-Warteschlange, die für die Arbeit erlaubt sind, in das Journal geschrieben. Werden diese Werte während des Betriebs (oder Tests) überschritten, stellt der Expert Advisor den Handel ein.
während das Protokoll schweigt... :-)
Vielleicht wartet sie auf den ersten Handel?
Ist das so gewollt?
Da stimmt etwas nicht. Der Redcod wird nicht anerkannt. Steht in den Parametern auch Magie?
Im Protokoll steht, dass der Magier null ist.TC 422420 arbeitet auf M15
Da stimmt etwas nicht. Der Redcod wird nicht anerkannt. Haben Sie eine Magie in den Parametern?
Im Protokoll steht, dass die Magie gleich Null ist.TC 422420 arbeitet auf M15
Nein, ich kümmere mich sofort darum. Auf M15.
Da stimmt wieder etwas nicht... Es ist, als ob ein System nicht gefunden wurde... Hmmm...
Ha!!!
Roman, was für ein System hast du beantragt, Kumpel? Das hast du doch gesagt:
обещаю поставить на демо счете 422420
Was für eine Art von Magie ist das? Ich habe nicht nachgesehen, ob es eines gibt... Kein solches System! Kein Wunder, dass es nicht gefunden wurde...
Es gibt eine (ich verstehe, dass Sie das schreiben wollten):
Konto: 1235173692
Magie: 442420
RegCode: 1855666390
Mit diesen Daten starten Sie es. Der Zeitrahmen spielt keine Rolle, aber TS funktioniert mit M15 (die vorletzte Ziffer von Magic gibt den Zeitrahmen an). Und posten Sie einen Screenshot der Registerkarte "Experten", lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.
Da stimmt wieder etwas nicht... Es ist, als ob ein System nicht gefunden wurde... Hmmm...
Ha!!!
Roman, was für ein System hast du beantragt, Kumpel? Das hast du doch gesagt:
Was für eine Art von Magie ist das? Ich habe nicht nachgesehen, ob es eines gibt... Kein solches System! Kein Wunder, dass es nicht gefunden wurde...
Es gibt eine (ich habe verstanden, dass Sie diese Frage stellen wollten):
Konto: 1235173692
Magie: 442420
RegCode: 1855666390
Starten Sie ihn mit diesen Daten. Der Zeitrahmen spielt keine Rolle, aber es funktioniert mit M15 (die vorletzte Ziffer der magischen Zahl gibt einen Zeitrahmen an). Und posten Sie einen Screenshot der Registerkarte "Experten", lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.
OK. Heute Abend in Moskau wird Screenshots setzen - welche Einstellungen derzeit sind, bringen diese auch.
Da stimmt wieder etwas nicht... Es ist, als ob ein System nicht gefunden wurde... Hmmm...
Ha!!!
Roman, was für ein System hast du beantragt, Kumpel? Das hast du doch gesagt:
Was für eine Art von Magie ist das? Ich habe nicht nachgesehen, ob es eines gibt... Kein solches System! Kein Wunder, dass es nicht gefunden wurde...
Es gibt eine (ich verstehe, dass Sie das schreiben wollten):
Konto: 1235173692
Magie: 442420
RegCode: 1855666390
Starten Sie mit diesen Daten. Der Zeitrahmen spielt keine Rolle, aber TS funktioniert auf M15 (die vorletzte Ziffer der Magie - gibt den Zeitrahmen an). Und posten Sie einen Screenshot der Registerkarte "Experten", lassen Sie uns einen Blick darauf werfen.
heute Morgen gab es einen solchen Registrierungscode
Ich meine, der Registrierungscode aus dem Archiv unterscheidet sich von dem Registrierungscode im Beitrag.
Aus irgendeinem Grund ist das Geschäft mit Eurobucks zustande gekommen...
Ich wette mit diesem Registrierungscode aus der E-Mail185566390
derzeit:
Roman, ich wiederhole die Frage - welches System wollten Sie?
Sie wollten das nicht existierende System 422420. Der Experte hat keinen solchen Zauberer gefunden. Also hat er das Standardsystem, das auf Eurodollar funktioniert, eingeführt.
Im Archiv befindet sich der von Ihnen bestellte Zauberer. Und es gibt KEIN solches System !!!
Hier ist das von Ihnen gewünschte System:
---------------------------------
Konto: 1235173692
Magie: 442420
RegCode: 1855666390
---------------------------------
Die Magie ist anders, und auch der Regcod ist anders. Sie müssen sie installieren. Und dann - posten Sie einen Screenshot der Registerkarte "Experten".
Roman, ich wiederhole die Frage - welches System wollten Sie?
Sie wollten das nicht existierende System 422420. Der Experte hat keinen solchen Zauberer gefunden. Also hat er das Standardsystem, das auf Eurodollar funktioniert, eingeführt.
Im Archiv befindet sich der von Ihnen bestellte Zauberer. Und es gibt KEIN solches System !!!
Hier ist das von Ihnen gewünschte System:
---------------------------------
Konto: 1235173692
Magie: 442420
RegCode: 1855666390
---------------------------------
Die Magie ist anders, und der Registrierungscode ist auch anders. Sie müssen sie einbauen. Und dann - posten Sie einen Screenshot der Registerkarte "Experten".
im letzten Beitrag geschrieben
Alles passt zusammen.
alles korrekt ist?