Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 91
Wie oft und wo kann ich die Ergebnisse veröffentlichen?
Was halten Sie von diesem Beitrag von mir?
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page89#comment_11319140
Was meinen Sie damit? Jeden Montag in diesem Thread einen Bericht über die CU-Favoriten, und zwar in zwei Abschnitten - Balance und Qualität. Welche anderen Ergebnisse benötigen Sie?
Wenn dies nicht genug ist, dann alle wünschen - ich kann Ihnen das Passwort für das Konto der Top-Division der Liga der TC (ich denke, dass die mittleren und unteren kaum daran interessiert, jemand). Ziehen Sie von dort aus Trades für die Magie ab, an der Sie interessiert sind, und analysieren Sie sie nach Belieben. Möchten Sie Geschäfte abschließen und sie analysieren?
Aktuelle Situation (alle TS arbeiten auf einem Demokonto mit einem konstanten Mindestlot).
Top 20 TCs nach Saldo:
Eine Übersicht über die fünf besten Unternehmen in Bezug auf das Gleichgewicht:
Die besten 20 für die Qualität des Handels:
Top-Fünf-Tabelle nach Handelsqualität:
Maxim, haben Sie den ersten Satz des Berichts, den ich immer wieder wiederhole, aufmerksam gelesen?
Bei der Arbeit der TS-Liga gilt die 20/80-Regel: Nur 20 % der Bemühungen führen zu Ergebnissen. Wenn Sie ALLE Systeme (75 Systeme für die erste Liga) auf ein Konto legen, wie kann dann die "Rentabilitätskurve" aussehen? Wie kann sie wachsen???
Und was passiert, wenn Sie den Handel - Ich poste jeden Tag Handel Charts der fünf besten auf das Gleichgewicht und die Qualität des Handels. Plus die Top 20 - ich gebe nur die aktuellen Merkmale der Bilanz, die maximale Drawdown, die maximale Warteschlange von Verlusten und integrale Bewertung der Qualität des Handels.
Für die besonders Ungläubigen - ich kann das Investment-Passwort des Oberliga-Demokontos teilen, aber wie wollen Sie die Trades Ihres interessanten TS von den anderen 74 trennen?
Schließlich, für diejenigen, die sehen wollen, die Systeme arbeiten separat - ich bin bereit, jedes von ihnen, im Austausch für ein Versprechen, um den Handel auf einem Demo-Konto setzen.
Darüber hinaus hatte ich den Wunsch, über SharedProjects Zugang zur EX5-Datei mit dem Code aller 672 TS zu erhalten. Diese Aufgabe ist jedoch noch in der Schwebe, da es einige Unklarheiten mit dem Export von virtuellen Schnittstellen gibt.
Der nächste Bericht wird wie immer am Montag veröffentlicht.
Was machst du, wenn du das Kauderwelsch hundertmal drehst...
Lesen Sie ALLE Beiträge in der Branche und Sie werden es sehen!
Sie meinen 642952?
Ja, die Qualität von 1,7 ist eine außergewöhnlich hohe Qualität des Handels, und sie hält sich schon seit geraumer Zeit.
Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das umgekehrte Nachlaufsystem. Das heißt, beim Einstieg setzen wir TP, und mit jedem Balken (Hauptzeitrahmen H4) verschieben wir ihn auf den aktuellen Preis. Der erste falsche Gegentrend wird sich stark auf das Depot auswirken. Es gibt auch SL, aber das TP/SL-Verhältnis ist 1/15! Das heißt, die SL ist rein defensiv, wenn sie ausgeschaltet wird, geht das System sofort zur Neuoptimierung über. Sie sollte nicht ausgeschlagen werden. Und in der Tat ist das Verhalten dieses TS dem Martingal sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass dieser TS das Depot nicht auflädt.
Aber so lange es funktioniert...
Ja, und wenn wir die SL ganz abschaffen, wird es eine Menge Wundersysteme mit der höchsten "Qualität" geben. Ein riesiger Haufen völlig nutzloser Systeme.
Ja, und wenn man SL ganz abschafft, wird es eine Reihe von Wundersystemen mit der höchsten "Qualität" geben. Ein riesiger Haufen völlig nutzloser Systeme.
Nicht wirklich.
Meine Bewertung der "Qualität" - berücksichtigt die Eigenkapitalverzerrung. Sie wird nicht in den Charts angezeigt, aber in der Auswertung verwendet, und in diesem Fall, für das System 642952, hat es nie einen großen Drawdown von Equity gehabt. Deshalb ist die Punktzahl auch so hoch.
Wenn, wie Sie vorschlagen, "SL überhaupt zu entfernen" - dann die meisten der Wunder-Systeme - haben große Drawdowns in Equity, und meine Einschätzung der Qualität - unweigerlich nach unten gehen wird. Ich verwende diese integrale Schätzung nun schon seit über einem Jahr und bin immer wieder von ihrer Angemessenheit überzeugt. Er setzt sich aus mehreren verschiedenen Parametern zusammen, wobei einige wichtige Merkmale berücksichtigt werden. Aber ich möchte sein Wesen nicht zu sehr in einem offenen Forum enthüllen - ich habe für diesen Code bezahlt (eigentlich nicht für den Code, sondern für die Idee selbst, der Code dort ist nicht kompliziert).
OK, ich habe verstanden. Ich interessiere mich für den Ansatz als Ganzes und nicht für einzelne Systeme, weil ich einen ähnlichen Ansatz entwickle. Gibt es am Ende ein Konto, auf dem einzelne, bessere Systeme gehandelt werden? Demo oder echt. Vielleicht nehmen Sie die besten Systeme und handeln sie auf irgendeinem Konto und werfen dann Außenseiter raus, und fügen dann die neuen besten hinzu? Ich will die Geschäfte verschiedener Systeme nicht trennen, mich interessiert generell das Ergebnis.
Ich habe bereits gesagt, dass ich ein PAMM-Konto besitze, das im letzten Jahr einen starken Rückgang verzeichnete. Und es war mit Hilfe der Liga TS - ich wählte die vielversprechendsten Systeme, die es allmählich zog. Jetzt ist das Konto noch im Drawdown, aber es ist schon erträglich. Ich hatte gehofft, bis zum Ende des Frühjahrs aus dem Drawdown herauszukommen (und dann das Signal zu öffnen), aber Anfang April war sehr unrentabel, und der Ausstieg aus dem Drawdown wird nun bestenfalls bis Mitte des Sommers verschoben.
Ich verspreche, auf mein Demo-Konto zu setzen 422420
Ich habe bereits gesagt, dass ich ein PAMM-Konto besitze, das im letzten Jahr einen starken Rückgang verzeichnete. Und mit Hilfe der TK-Liga habe ich die vielversprechendsten Systeme ausgewählt, die sich nach und nach durchsetzen. Jetzt ist das Konto noch im Drawdown, aber es ist schon erträglich. Ich hatte gehofft, bis zum Ende des Frühjahrs aus dem Drawdown herauszukommen (und dann das Signal zu öffnen), aber Anfang April war sehr unrentabel, und der Ausstieg aus dem Drawdown wird nun bestenfalls bis Mitte des Sommers verschoben.
Versprechen, ein Demokonto einzurichten 422420
Geben Sie mir Ihre Kontonummer. Ich werde die Ex-Datei veröffentlichen.